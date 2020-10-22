УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День автомобилиста 2020 – когда отмечается и что подарить

22 октября 2020, 06:33

Традиции и дата праздника День автомобилиста в 2020 году, а также идеи подарков знакомым водителям – в материале Главреда.

День водителя - какого числа День автомобилиста в 2020 году и что подарить
День водителя - какого числа День автомобилиста в 2020 году и что подарить / 1zoom.ru

День автомобилиста – этот праздник отмечается широко и практически повсеместно. День водителя (еще одно название этого праздника) можно считать "профессиональным праздником" почти всех, кто крутит баранку – по работе или своего родного авто. Еще иногда говорят: День шофера.

В Украине название праздника официально звучит как День автомобилиста и дорожника, в России – День работника автомобильного и городского транспорта. В этот день дарят поздравления таксисту и шиномонтажнику, сотрудникам транспортных предприятий, механикам, автослесарям и всем, чья работа связана с дорогами и автомашинами.

При этом и автолюбители не прочь получить поздравление с Днем водителя – пусть даже короткое или своими словами, просто открытка с Днем автомобилиста или прикольная картинка автомобилистку – тоже подойдут.

Читайте такжеЮрист пояснил, каких подлянок ждать от новой процедуры выдачи автономеров

День автомобилиста – дата в 2020 году

Водители свой праздник всегда отмечают в 4-е воскресенье октября. В 2020 году День автомобилиста выпадает на 25-е число.

День автомобилиста – что подарить и традиции

Официальная власть в этот праздник лучшим сотрудникам вручает почетные грамоты и дипломы, награждает премиями. Родные и близкие дарят подарки и теплые слова.

Читайте такжеКак подготовить авто к зиме в октябре – главные советыВыбрать подарок автолюбителю просто, если и сам водишь машину. Любая полезная вещь в машину или сертификат в автосалон (тем более что скоро пора менять резину на зимнюю) – уже отличный подарок автовладельцу. Можно дарить видеорегистратор или автонавигатор новой модели. Если в семье скоро появится или уже подрастает малыш – то автокресло для ребенка.

Еще один вариант – столик, что крепится к рулю. На нем удобно перекусывать во время остановок в дороге или работать на ноутбуке, пока стоишь в пробке.

Можно подарить что-то для уюта в авто или для удобства водителя: красивые стильные чехлы, например. А вот водителю фуры, который в дороге проводит очень много часов подряд, пригодится сидение с подогревом или массажная накидка.

Для просто знакомого отлично подойдут шуточные подарки на день автомобилиста. В категорию "прикольные подарки для водителей" входят, к примеру:

  • забавная футболка или кепка (последняя – как альтернатива солнцезащитным очкам, чтоб солнце не слепило за рулем);
  • чашка в форме шин или светофора;
  • набор с коньяком и стопками – в форме автозаправочного пистолета или автозаправки (в интернете хватает подобных предложений);
  • просто вкусный тортик или, скажем, мясное ассорти.

День автомобилиста: поздравления

Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!

***

Сегодня в День автомобилиста

Я пожелаю от души:

Не мчаться быстро и со свистом,

А просто скорость ты держи!

***

Желаю ровной жизненной дороги и море счастья на пути! Пусть колеса крутятся легко, а тормоз всегда вовремя срабатывает! Драйва, радости, солидных достижений, преданных товарищей. С Днем автомобилиста!

А еще больше поздравлений с Днем автомобилиста – читайте в нашем материале Прикольные поздравления с Днем автомобилиста в прозе, в стихах и улетные открытки.

Открытки день автомобилиста - картинки день автомобилиста гифки анимация
праздник приметы традиции День автомобилиста
Сейчас вы просматриваете новость «День автомобилиста 2020 – когда отмечается и что подарить». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:44
Магний: признаки нехватки в организме и последствия
07:37
Стало известно, как в Киеве встретят Новый год в условиях карантина Видео
07:15
Звезда Victoria's Secret показала сочные соски на развратном фото
07:11
Кабмин изменил границы семи городов Украины - список
06:57
Песенка Армении в Нагорном Карабахе спета мнение
Реклама
06:33
День автомобилиста 2020 – когда отмечается и что подарить
06:11
Несравненные брюки-кюлоты из 30-х с нами в моде на осень-зиму: фото Фото
05:49
"Ступеньки к счастью": астролог сказала, чьи мечты осуществятся Видео
05:27
Эксперт назвал причину вспышки войны в Нагорном Карабахе Видео
05:17
Пряная и развратная любовь - топ-3 совета для незабываемого секса
04:53
В России нашли "беременного" мужчину
04:19
В моду на осень пришел фантастический маникюр кошачий глаз - фото Фото
03:42
Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом
03:42
Ученые выяснили, что общего между коронавирусом и аутоиммунными заболеваниями Видео
03:01
Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Видео
02:33
Пашинян рассказал, как Россия поможет Армении по Нагорному Карабаху Видео
02:12
Гороскоп на 23 октября для всех: угроза инфекций и агрессия начальства Видео
01:34
Не нашли места в реанимации: в Одесской области коронавирус убил медсестру​ Видео
00:55
Как правильно чистить зубы щеткой и нитью: главные правила и ошибки Видео
00:21
Полина Фаворская высунула язык и показала "розовые сиськи"
Реклама
21 октября, среда
23:31
К дому Зеленского в Конча-Заспе стянули силовиков из-за акции протеста Видео
23:09
AstraZeneca продолжит испытания вакцины от Covid-19 несмотря на смерть добровольца Видео
23:00
В моде изумительный матовый маникюр цвета изумруда, вина и неба - фото Фото
22:49
Зеленский восстановил "пакет малыша" - кто получит помощь
22:32
Похудел на 10 кило: украинец рассказал об ужасах коронавируса
22:17
Гороскоп на 22 октября для всех: уникальная возможность, травма и переезд Видео
22:14
Чеченец после убийства французского учителя оставил послание на русском языке Видео
22:01
Хуже, чем у Монголии: МВФ назвал годовой доход украинцев
21:52
Как остановить деменцию: ученые сделали важное открытие Видео
21:51
Шахтер сенсационно в гостях обыграл Реал Фото
21:45
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 5 и 6 серия обзор 21-10-2020 Видео
21:27
Война за Карабах: экс-вице-премьер РФ раскрыл, как Армении избежать поражения Видео
21:25
Выяснились сроки внедрения электронного больничного в Украине Видео
21:04
Снижает риск рака: названо лучшее время для тренировок Видео
21:00
В Минздраве высказались о закупке российской вакцины
20:40
Эксперт поделилась, какая зима светит Киеву
20:34
Доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca Видео
20:26
Крым "выдоили": названа истинная причина нехватки воды на полуострове
20:11
Папа Римский Франциск поддержал легализацию однополых браков Видео
20:04
В Минздраве пояснили, как определяют больницы для пациентов с Covid-19
Реклама
19:45
Против Порошенко и Парубия возбудили дело о подготовке госпереворота Видео
19:31
В Госслужбе занятости ошарашили количеством безработных Видео
19:30
Как перевести деньги с телефона на телефон: полезный лайфхак
18:54
В МВФ назвали главное условие дальнейшего сотрудничества с Украиной
18:52
Помпео сделал заявление по поводу ядерной сделки Вашингтона с Москвой Видео
18:48
Как загадать желание в звездопад Ориониды 2020: советы экспертов
18:45
"Убивает" не только коронавирус: появилась страшная статистика смертей в Украине Видео
18:30
Где в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус
18:21
Путин хочет завалить российской вакциной мир и заговорил об экспорте Видео
18:18
​США выбросили российские аппараты ИВЛ: появилась реакция Кремля​ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять