День Юлии 2020 – поздравления и открытки с Днем ангела Юлии

Поздравления с Днем ангела Юлии – открытки и пожелания в прозе, стихах, смс – подобрал Главред на именины Юлии 3 января.
Поздравления с Днем ангела Юлия впервые в этом году принимает 3 января. В День Юлии открытки, смс и поздравления своими словами принимает каждая Юличка и еще Ульяна.
В церковных книгах нередко можно встретить запись, что 3 января отмечаются именины Ульяны – но крещенных под этим именем девочек в миру чаще зовут Юлиями. Отсюда и День ангела Юлии в день именин Ульяны.
День Юлии по церковному календарю установлен сегодня в честь мученицы благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской.
По характеру Юлии натуры интересные и противоречивые, покритиковать любят, но чужие умные мысли ценят. Так что лучше всего на День Юлии поздравления подбирать мудрые и прикольные.
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Молитва в День ангела Юлии
Моли Бога о мне, святая угодница Божия Иулиания, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.
День Юлии – поздравления
Желаю радости и смеха,
Веселья, благ земных, добра,
Много побед тебе, успеха,
Улыбок, солнца и тепла!
Пускай легко, милая Юля,
Твои сбываются мечты,
Чтоб в счастье ты всегда тонула,
Живя без бед и суеты!
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С Днем ангела, Юлия – в прозе:
С днем ангела, Юличка! Счастья тебе, радости и здоровья! Всегда оставайся на ширине радости и долготе любви!
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С Днем ангела, Юлия – своими словами:
Дорогая Юличка! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.
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От души тебя, Юлечка, поздравляем,
И в день ангела искренне желаем,
Пусть тревоги все уйдут, позабудутся,
Пусть мечты твои все сбудутся.
Пусть каждый день твой в праздник превратится,
Пускай удачу, подарит счастья птица,
Будь любимой и желанной всегда,
Пусть судьба наградит тебя сполна.
День ангела Юлії – привітання
З Днем Ангела Юлії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
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Прийміть щирі вітання з Днем ангела, Юліє. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.
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Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Юлії побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!
***
Чарівна Юленько, вітаю тебе. Бажаю, щоб ти завжди посміхалася, щоб твоя кожна мрія виконувалася, щоб ти любов'ю і красою надихалася, щоб ти завжди щасливою і прекрасною залишалася.
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Дорогі іменинники Юлії та Уляни!
Будьте здорові, успішні, рум'яні!
Нехай доля дарує вам щастя й удачу!
Нехай серце ніколи від смутку не плаче!