День Юлии 2020 – поздравления и открытки с Днем ангела Юлии

С днем ангела, Юлия – в прозе, стихи и короткие смс, открытки на именины Юлии неординарные / 1zoom.ru

Поздравления с Днем ангела Юлия впервые в этом году принимает 3 января. В День Юлии открытки, смс и поздравления своими словами принимает каждая Юличка и еще Ульяна.

В церковных книгах нередко можно встретить запись, что 3 января отмечаются именины Ульяны – но крещенных под этим именем девочек в миру чаще зовут Юлиями. Отсюда и День ангела Юлии в день именин Ульяны.

День Юлии по церковному календарю установлен сегодня в честь мученицы благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской.

По характеру Юлии натуры интересные и противоречивые, покритиковать любят, но чужие умные мысли ценят. Так что лучше всего на День Юлии поздравления подбирать мудрые и прикольные.

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Молитва в День ангела Юлии

Моли Бога о мне, святая угодница Божия Иулиания, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.

День Юлии – поздравления

Желаю радости и смеха,

Веселья, благ земных, добра,

Много побед тебе, успеха,

Улыбок, солнца и тепла!

Пускай легко, милая Юля,

Твои сбываются мечты,

Чтоб в счастье ты всегда тонула,

Живя без бед и суеты!

***

С Днем ангела, Юлия – в прозе:

С днем ангела, Юличка! Счастья тебе, радости и здоровья! Всегда оставайся на ширине радости и долготе любви!

***

С Днем ангела, Юлия – своими словами:

Дорогая Юличка! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.

***

От души тебя, Юлечка, поздравляем,

И в день ангела искренне желаем,

Пусть тревоги все уйдут, позабудутся,

Пусть мечты твои все сбудутся.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пускай удачу, подарит счастья птица,

Будь любимой и желанной всегда,

Пусть судьба наградит тебя сполна.

День ангела Юлії – привітання

З Днем Ангела Юлії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров'ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Прийміть щирі вітання з Днем ангела, Юліє. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Юлії побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

***

Чарівна Юленько, вітаю тебе. Бажаю, щоб ти завжди посміхалася, щоб твоя кожна мрія виконувалася, щоб ти любов'ю і красою надихалася, щоб ти завжди щасливою і прекрасною залишалася.

***

Дорогі іменинники Юлії та Уляни!

Будьте здорові, успішні, рум'яні!

Нехай доля дарує вам щастя й удачу!

Нехай серце ніколи від смутку не плаче!

Поздравления с Днем ангела Юлии – открытки