День парикмахера 2020: искренние поздравления и лучшие оригинальные открытки

День парикмахера Украина отмечает 13 сентября / УНИАН

Профессия парикмахер является одной из древнейших, самые первые упоминания о парикмахерском искусстве нашли в Египте, они относятся к V веку до нашей эры.

Древние египтяне делали завивку волос с помощью деревянных палочек, красили волосы, делали парики, пишет Википедия.

Современного человека сложно представить без аккуратной прически, хороший парикмахер стал едва ли не самым необходимым специалистом.

Учитывая многовековую историю профессии и востребованность парикмахеров, не странно, что они не один раз отмечают свой профессиональный праздник.

Главред собрал все, что известно о Дне парикмахера, и решил поделиться оригинальными открытками, а также искренними поздравлениями в стихах.

Когда День парикмахера в Украине 2020

Считается, что у парикмахеров есть основательный повод для празднования 9 и 13 сентября. В мире 9 сентября отмечается День красоты, и они к этому празднику точно имеют отношение.

Позже отмечается профессиональный праздник всех парикмахеров. Точно неизвестно, почему дата празднования – именно 13 число. Праздник не является государственным, поэтому этот день не выходной.

Искренние поздравления с Днем парикмахера в стихах

***

Чтоб ручки от ножниц не уставали,

Не болела от фена рука,

Чтоб искренне люди тебе улыбались,

И не болела голова.

***

Расчесок и бутылочек уйма,

Под ногами волосы – трава,

Всегда с улыбкой, всегда красива – будь такой на века.

***

С души падает камень, летает душа,

Как только обрежешь кончики – жизнь начинаю с нуля.

***

Сделаешь красиво,

Сделаешь игриво,

Как только подстрижешь – как никогда красива,

Спасибо, дорогая, за золотые ручки,

Желаю много рвения и большой получки.

***

Стиль и мода – твои друзья,

Раздаешь красоту, не щадя себя,

Спасибо за образ и за умения,

Больших достижений и удовлетворения.

Искренние поздравления с Днем парикмахера – картинки

Художница, сотрудница киевского Молодого театра Анастасия Олейникова специально для Главреда создала поздравительные открытки.

Оригинальная открытка с Днем парикмахера / Анастасия Олейникова для Главреда

Оригинальная открытка для парикмахера / Анастасия Олейникова для Главреда