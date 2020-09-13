День парикмахера 2020: искренние поздравления и лучшие оригинальные открытки

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают представители профессии, которая появилась еще до нашей эры.
Профессия парикмахер является одной из древнейших, самые первые упоминания о парикмахерском искусстве нашли в Египте, они относятся к V веку до нашей эры.
Древние египтяне делали завивку волос с помощью деревянных палочек, красили волосы, делали парики, пишет Википедия.
Современного человека сложно представить без аккуратной прически, хороший парикмахер стал едва ли не самым необходимым специалистом.
Учитывая многовековую историю профессии и востребованность парикмахеров, не странно, что они не один раз отмечают свой профессиональный праздник.
Главред собрал все, что известно о Дне парикмахера, и решил поделиться оригинальными открытками, а также искренними поздравлениями в стихах.
Когда День парикмахера в Украине 2020
Считается, что у парикмахеров есть основательный повод для празднования 9 и 13 сентября. В мире 9 сентября отмечается День красоты, и они к этому празднику точно имеют отношение.
Позже отмечается профессиональный праздник всех парикмахеров. Точно неизвестно, почему дата празднования – именно 13 число. Праздник не является государственным, поэтому этот день не выходной.
Искренние поздравления с Днем парикмахера в стихах
***
Чтоб ручки от ножниц не уставали,
Не болела от фена рука,
Чтоб искренне люди тебе улыбались,
И не болела голова.
***
Расчесок и бутылочек уйма,
Под ногами волосы – трава,
Всегда с улыбкой, всегда красива – будь такой на века.
***
С души падает камень, летает душа,
Как только обрежешь кончики – жизнь начинаю с нуля.
***
Сделаешь красиво,
Сделаешь игриво,
Как только подстрижешь – как никогда красива,
Спасибо, дорогая, за золотые ручки,
Желаю много рвения и большой получки.
***
Стиль и мода – твои друзья,
Раздаешь красоту, не щадя себя,
Спасибо за образ и за умения,
Больших достижений и удовлетворения.
Искренние поздравления с Днем парикмахера – картинки
Художница, сотрудница киевского Молодого театра Анастасия Олейникова специально для Главреда создала поздравительные открытки.