Как накрутить волосы на носки: легкая завивка на ночь

Наркутить волосы можно на носки / Instagram

Женщины очень изобретательны. Умеют из подручных средств придумать такое, что многие эксперты и профи позавидуют.

В общем, лайфхак. Если вдруг оказалось так, что вы решили стать кудряшкой, а под руками нет бигудей или других приспособлений, не стоит расстраиваться. Накрутить волосы можно на носки.

Да-да, на обычные носки!

При этам вы можете сделать локоны на всю шевелюру, а можете закрутить всего несколько верхних прядей. В любом случае, возьмите себе подобный способ на заметку - - ведь завитушки получаются естественными, а волосы останутся здоровыми и невредимыми.

Как накрутить волосы на носки: пошаговая инструкция

Следует найти минимум 4 пары носков. Обратите внимание, чем больше носков – тем меньшими получатся завитушки, и наоборот. Нужно вымыть волосы. Чистые волосы расчесать и перед самой завивкой нанести на них пенку или мусс для укладки. Начиная от висков, начинаете накручивать волосы. Берете прядь, на середине под ней располагаете носок. Концы пряди необходимо обернуть несколько раз вокруг носка, а затем волосы закрутить до корней. Нужно зафиксировать прядь, при этом оставшиеся концы носков завязать в узел. Закручиваете на носки все пряди, завязываете все носки. Нужно подождать, чтобы волосы высохли. Идеально – без фена. Пускай сохнут естественно, эффект будет намного лучше.

Отметим, те любительницы кудряшек, которые уже наловчились крутить волосы на носки, советуют делать такую завивку на ночь. Можете быть уверенны, спать она точно не помешает. Тем более, что за ночь волосы точно высохнут, и вы не будете лишний раз волноваться, получились ли завитушки.

И все.

После этого следует развязать носки, потом аккуратно раскрутить локоны и красиво их уложить на голове.

Завивка на носки / Instagram

Обратите внимание на то, что завивка на носок вообще не портит волосы, а конечный результат – роскошный образ, который радует глаз.

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