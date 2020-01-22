День соборності України 2020 – картинки та привітання на словах

З Днем соборності України – картинки та привітання яскраві та прикольні на свято 22 січня / Reuters

День соборності України 2020 святкує наша країна цієї середи. Цього року він не є вихідним, проте 22 січня – свято об’єднання та історичної єдності.

З Днем соборності України привітання звучать нині від сходу до заходу, у кожному куточку нашої держави.

За радянських часів День соборності вважали контрреволюційним – й уперше День соборності Україна офіційно, на державному, відсвяткувала лише 22 січня 1939 року (хоча сам Акт Злуки підписано було ще у 1918 році). На святкування у Хусті – це тоді була столиця Карпатської України – зібралося понад 30 тисяч людей. Це стало найбільш масовою демонстрацію українців у цьому краю за 20 років перебування у складі Чехословаччини.

Сучасна Україна День соборності державно відзначила аж у 1999 році.

Головною традицією та символом свята День соборності досі є живий ланцюг. Вперше його створили ще у 1990. Тоді більш ніж мільйон українців з'єднали Київ та Львів, взявшись за руки.

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Красиві привітання з Днем соборності України – в прозі, віршах, смс

День Соборності і Свободи України, звертаюся до співвітчизників! Браття, кожного дня ми демонструємо світу нашу силу і волю. Ми разом йдемо до Перемоги. Мабуть вперше українська нація є такою монолітною і незламною як зараз. Тримаймося!

***

Лунає пісня солов'їна

І вітер віє степовий.

Моя соборна Україна

Знов зустрічає день новий.

Послухай, брате-українцю,

Хоч історично склалось так,

Що територія різниться,

Одна земля у нас, однак.

Ми з вами – це одне єдине,

Ми – це родина: ти і я.

Дві сторони у України,

Та Україна в нас одна.

А ми усі сини і дочки,

Неначе в морі кораблі,

Розкидані по всіх куточках

Всеукраїнської землі.

А наша єдність нездоланна,

Бо в нас тече козацька кров.

За скільки літ нас не здолали,

А отже вистоїмо знов.

Яка ж вдалась сьогодні днина!

Що хочеться співать пісень

Моя соборна Україна

Знов зустрічає новий день.

***

Протягом багатьох століть українці мріяли про незалежну єдину соборну державу, про те, щоб землі, які з історичних причин були поділені різними країнами, об’єдналися. Головний урок Злуки – це усвідомлення того, що тільки в єдності сила і перемога. Бажаю всім нам любові до рідної землі. Миру, добробуту, мудрості у прийнятті будь-яких рішень.

****

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З'єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

***

День соборності назавжди буде джерелом упевненості у нашому кращому майбутті, що зросла і зміцніла у віковій визвольній боротьбі українського народу. Нехай віра в європейську, демократичну, соборну й економічно багату Україну надихає нас на нові звершення заради процвітання її народу!

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З днем соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

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У День Соборності бажаю нам усім здорового прагматизму і щирої віри для побудови економічно незалежної та соціально відповідальної держави.

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З Днем соборності України! Поки ми разом, доти ми сильні і лише разом зможемо подолати ворога. Україна єдина!

День соборності України 2020 – картинки

День соборності України 2020 – відео