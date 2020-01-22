День соборності України 2020 – картинки та привітання на словах

Привітання з Днем соборності України 2020 – листівки та побажання в прозі своїми словами й вірші – підібрав Главред на це патріотичне свято.
День соборності України 2020 святкує наша країна цієї середи. Цього року він не є вихідним, проте 22 січня – свято об’єднання та історичної єдності.
З Днем соборності України привітання звучать нині від сходу до заходу, у кожному куточку нашої держави.
За радянських часів День соборності вважали контрреволюційним – й уперше День соборності Україна офіційно, на державному, відсвяткувала лише 22 січня 1939 року (хоча сам Акт Злуки підписано було ще у 1918 році). На святкування у Хусті – це тоді була столиця Карпатської України – зібралося понад 30 тисяч людей. Це стало найбільш масовою демонстрацію українців у цьому краю за 20 років перебування у складі Чехословаччини.
Сучасна Україна День соборності державно відзначила аж у 1999 році.
Головною традицією та символом свята День соборності досі є живий ланцюг. Вперше його створили ще у 1990. Тоді більш ніж мільйон українців з'єднали Київ та Львів, взявшись за руки.
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Красиві привітання з Днем соборності України – в прозі, віршах, смс
День Соборності і Свободи України, звертаюся до співвітчизників! Браття, кожного дня ми демонструємо світу нашу силу і волю. Ми разом йдемо до Перемоги. Мабуть вперше українська нація є такою монолітною і незламною як зараз. Тримаймося!
***
Лунає пісня солов'їна
І вітер віє степовий.
Моя соборна Україна
Знов зустрічає день новий.
Послухай, брате-українцю,
Хоч історично склалось так,
Що територія різниться,
Одна земля у нас, однак.
Ми з вами – це одне єдине,
Ми – це родина: ти і я.
Дві сторони у України,
Та Україна в нас одна.
А ми усі сини і дочки,
Неначе в морі кораблі,
Розкидані по всіх куточках
Всеукраїнської землі.
А наша єдність нездоланна,
Бо в нас тече козацька кров.
За скільки літ нас не здолали,
А отже вистоїмо знов.
Яка ж вдалась сьогодні днина!
Що хочеться співать пісень
Моя соборна Україна
Знов зустрічає новий день.
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Протягом багатьох століть українці мріяли про незалежну єдину соборну державу, про те, щоб землі, які з історичних причин були поділені різними країнами, об’єдналися. Головний урок Злуки – це усвідомлення того, що тільки в єдності сила і перемога. Бажаю всім нам любові до рідної землі. Миру, добробуту, мудрості у прийнятті будь-яких рішень.
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Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!
З'єднали країну ми навіки.
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!
Одна Україна! Єдиная мати!
І краще країни нам не знайти!
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День соборності назавжди буде джерелом упевненості у нашому кращому майбутті, що зросла і зміцніла у віковій визвольній боротьбі українського народу. Нехай віра в європейську, демократичну, соборну й економічно багату Україну надихає нас на нові звершення заради процвітання її народу!
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З днем соборності привітаю кожного,
І побажаю українцям успіху крилатого.
Країні завжди йти вперед і розвиватися,
І чвари не впускати до рідної хати!
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У День Соборності бажаю нам усім здорового прагматизму і щирої віри для побудови економічно незалежної та соціально відповідальної держави.
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З Днем соборності України! Поки ми разом, доти ми сильні і лише разом зможемо подолати ворога. Україна єдина!