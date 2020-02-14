Красиві картинки до Дня святого Валентина та вітання з Днем Валентина

Найкращі привітання з Днем святого Валентина – для хлопця, дівчини чи друзів, листівки до Дня Валентина

Привітання з Днем святого Валентина щороку 14 лютого дарують один одному не лише закохані – в Україні надсилають привітання з Днем святого Валентина навіть для матусі, учням у школі та, звісно, друзям. Пристрасні листівки до Дня Валентина чи зворушливі валентинки-привітання для друзів – у це свято знайдеться місце для будь-якою щирої любові.

Чудові картинки з Днем закоханих, привітання з Днем святого Валентина в прозі та короткі вірші на День святого Валентина підготував Главред на свято 14 лютого.

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З Днем святого Валентина – привітання в прозі, віршах та смс

Привітання з Днем святого Валентина в прозі:

14 лютого – справді наше свято, адже ми безмежно любимо один одного! Вітаю! Пам'ятай, ти – мій всесвіт, який дає сили для красивих перемог, моя весна, що сповнює натхненням, моє чарівне щастя, без якого точно не вийде існувати! Я кохаю тебе!

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Привітання з Днем святого Валентина коханому своїми словами:

Коханий, зі святом тебе. Цей день тільки наш, я дякую богу, що у мене є ти. Хай в житті тебе обминають невдачі і нещастя, а за тобою йдуть успіх і удача. Бажаю кар’єрного росту, море щастя, сміху, посмішок, позитиву і сили. Нехай життя приносить лише радість, а рідні нескінченно дарують любов. З Днем святого Валентина.

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Привітання з Днем святого Валентина своїми словами від чоловіка:

З Днем святого Валентина від щирого серця вітаю свою прекрасну дружину! Мила, ти для мене найдорожча! Крім тебе мені більше ніхто не потрібен. Давним-давно я подарував тобі своє серце, а ти мені своє. Знай: я ніколи і нікому не дам тебе образити, ти завжди будеш зі мною, як за кам’яною стіною. Я люблю тебе!

***

Короткі вітання на День святого Валентина:

Вітаю свого милого, самого веселого та розумного котика з Днем святого Валентина!

***

Короткі вірші на День святого Валентина:

У цей прекрасний день ясний

Приношу я тобі вітання

А ці сніжинки що летять

Нехай дарують щастя та кохання.

***

З Днем закоханих вітаю!

Почуттів палких бажаю,

Найсвітліших і красивих,

Добрих, радісних, щасливих.

***

Кохаю тебе, мій коханий,

Кохаю в сні і наяву,

Кохаю від ночі й до рання

Тобою одним я живу.

***

Цьомки, квіти, подарунки –

Вся романтика стосунків,

Танці, бари, піцерії,

Все життя – рожеві мрії,

Ліжко, постіль та перина –

З днем Святого Валентина!

***

Прикольні привітання з Днем святого Валентина для друзів:

В житті – як в казці :

Три бажання,

принцеси, принци і кохання;

Рожеві замки, сині далі,

Хто любить – той перемагає,

Хто вірить і горить душею –

Зійдеться з мрією своєю!

З Днем святого Валентина!

***

З Днем святого Валентина!

Хай життя буде малина,

Щоб в коханні та любові

Проходили дні чудові.

Нехай любов взаємна буде,

А решта все якось прибуде:

І здоров'я, і успіх,

І дитячий добрий сміх!

***

Вірші до Дня святого Валентина для дітей:

Хай з подихом холодної зими,

Приходить щастя, стукає в віконце,

І ти його у душу пропусти

Щоб зігрівало наче сонце,

Хай день дарує усмішку тобі,

А вечір затишок й палке кохання,

І щоб завжди в твоєму крузі,

Була любов і вірні друзі!

***

Привітання з Днем святого Валентина учням:

День Святого Валентина,

І за вікном одна картина.

Всі з букетами ідуть,

І любов усім несуть.

Я тебе в цей вітаю,

Своє серце відправляю.

Все ж бувають чудеса:

Було серце – стало два.

***

Привітання з Днем святого Валентина мамі:

Сьогодні свято, рідненька,

Зізнаюсь в почуттях тобі:

Я так люблю тебе, рідненька!

Я можу в жертву принести

Себе, улюблені всі речі,

Свій побут й все, що навкруги!

Мені не жаль, бо знаю я напевно,

Що головне в моїм житті – це ти.

Листівки до Дня святого Валентина – картинки з Днем закоханих