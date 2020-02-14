Красиві картинки до Дня святого Валентина та вітання з Днем Валентина

Чудові картинки з Днем закоханих, привітання з Днем святого Валентина в прозі та короткі вірші на День святого Валентина підготував Главред на свято 14 лютого.
Привітання з Днем святого Валентина щороку 14 лютого дарують один одному не лише закохані – в Україні надсилають привітання з Днем святого Валентина навіть для матусі, учням у школі та, звісно, друзям. Пристрасні листівки до Дня Валентина чи зворушливі валентинки-привітання для друзів – у це свято знайдеться місце для будь-якою щирої любові.
Чудові картинки з Днем закоханих, привітання з Днем святого Валентина в прозі та короткі вірші на День святого Валентина підготував Главред на свято 14 лютого.
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З Днем святого Валентина – привітання в прозі, віршах та смс
Привітання з Днем святого Валентина в прозі:
14 лютого – справді наше свято, адже ми безмежно любимо один одного! Вітаю! Пам'ятай, ти – мій всесвіт, який дає сили для красивих перемог, моя весна, що сповнює натхненням, моє чарівне щастя, без якого точно не вийде існувати! Я кохаю тебе!
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Привітання з Днем святого Валентина коханому своїми словами:
Коханий, зі святом тебе. Цей день тільки наш, я дякую богу, що у мене є ти. Хай в житті тебе обминають невдачі і нещастя, а за тобою йдуть успіх і удача. Бажаю кар’єрного росту, море щастя, сміху, посмішок, позитиву і сили. Нехай життя приносить лише радість, а рідні нескінченно дарують любов. З Днем святого Валентина.
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Привітання з Днем святого Валентина своїми словами від чоловіка:
З Днем святого Валентина від щирого серця вітаю свою прекрасну дружину! Мила, ти для мене найдорожча! Крім тебе мені більше ніхто не потрібен. Давним-давно я подарував тобі своє серце, а ти мені своє. Знай: я ніколи і нікому не дам тебе образити, ти завжди будеш зі мною, як за кам’яною стіною. Я люблю тебе!
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Короткі вітання на День святого Валентина:
Вітаю свого милого, самого веселого та розумного котика з Днем святого Валентина!
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Короткі вірші на День святого Валентина:
У цей прекрасний день ясний
Приношу я тобі вітання
А ці сніжинки що летять
Нехай дарують щастя та кохання.
***
З Днем закоханих вітаю!
Почуттів палких бажаю,
Найсвітліших і красивих,
Добрих, радісних, щасливих.
***
Кохаю тебе, мій коханий,
Кохаю в сні і наяву,
Кохаю від ночі й до рання
Тобою одним я живу.
***
Цьомки, квіти, подарунки –
Вся романтика стосунків,
Танці, бари, піцерії,
Все життя – рожеві мрії,
Ліжко, постіль та перина –
З днем Святого Валентина!
***
Прикольні привітання з Днем святого Валентина для друзів:
В житті – як в казці :
Три бажання,
принцеси, принци і кохання;
Рожеві замки, сині далі,
Хто любить – той перемагає,
Хто вірить і горить душею –
Зійдеться з мрією своєю!
З Днем святого Валентина!
***
З Днем святого Валентина!
Хай життя буде малина,
Щоб в коханні та любові
Проходили дні чудові.
Нехай любов взаємна буде,
А решта все якось прибуде:
І здоров'я, і успіх,
І дитячий добрий сміх!
***
Вірші до Дня святого Валентина для дітей:
Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
І ти його у душу пропусти
Щоб зігрівало наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму крузі,
Була любов і вірні друзі!
***
Привітання з Днем святого Валентина учням:
День Святого Валентина,
І за вікном одна картина.
Всі з букетами ідуть,
І любов усім несуть.
Я тебе в цей вітаю,
Своє серце відправляю.
Все ж бувають чудеса:
Було серце – стало два.
***
Привітання з Днем святого Валентина мамі:
Сьогодні свято, рідненька,
Зізнаюсь в почуттях тобі:
Я так люблю тебе, рідненька!
Я можу в жертву принести
Себе, улюблені всі речі,
Свій побут й все, що навкруги!
Мені не жаль, бо знаю я напевно,
Що головне в моїм житті – це ти.