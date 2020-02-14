  1. Главная
  3. Поздравления

Красиві картинки до Дня святого Валентина та вітання з Днем Валентина

14 февраля 2020, 06:03

Чудові картинки з Днем закоханих, привітання з Днем святого Валентина в прозі та короткі вірші на День святого Валентина підготував Главред на свято 14 лютого.

Найкращі привітання з Днем святого Валентина – для хлопця, дівчини чи друзів, листівки до Дня Валентина
Найкращі привітання з Днем святого Валентина – для хлопця, дівчини чи друзів, листівки до Дня Валентина

Привітання з Днем святого Валентина щороку 14 лютого дарують один одному не лише закохані – в Україні надсилають привітання з Днем святого Валентина навіть для матусі, учням у школі та, звісно, друзям. Пристрасні листівки до Дня Валентина чи зворушливі валентинки-привітання для друзів – у це свято знайдеться місце для будь-якою щирої любові.

Чудові картинки з Днем закоханих, привітання з Днем святого Валентина в прозі та короткі вірші на День святого Валентина підготував Главред на свято 14 лютого.

Читайте такжеПрикольные открытки с Днем святого Валентина и поздравления мимишные

З Днем святого Валентина – привітання в прозі, віршах та смс

Привітання з Днем святого Валентина в прозі:

14 лютого – справді наше свято, адже ми безмежно любимо один одного! Вітаю! Пам'ятай, ти – мій всесвіт, який дає сили для красивих перемог, моя весна, що сповнює натхненням, моє чарівне щастя, без якого точно не вийде існувати! Я кохаю тебе!

***

Привітання з Днем святого Валентина коханому своїми словами:

Коханий, зі святом тебе. Цей день тільки наш, я дякую богу, що у мене є ти. Хай в житті тебе обминають невдачі і нещастя, а за тобою йдуть успіх і удача. Бажаю кар’єрного росту, море щастя, сміху, посмішок, позитиву і сили. Нехай життя приносить лише радість, а рідні нескінченно дарують любов. З Днем святого Валентина.

***

Привітання з Днем святого Валентина своїми словами від чоловіка:

З Днем святого Валентина від щирого серця вітаю свою прекрасну дружину! Мила, ти для мене найдорожча! Крім тебе мені більше ніхто не потрібен. Давним-давно я подарував тобі своє серце, а ти мені своє. Знай: я ніколи і нікому не дам тебе образити, ти завжди будеш зі мною, як за кам’яною стіною. Я люблю тебе!

***

Короткі вітання на День святого Валентина:

Вітаю свого милого, самого веселого та розумного котика з Днем святого Валентина!

листівки до дня валентина гиф

***

Короткі вірші на День святого Валентина:

У цей прекрасний день ясний

Приношу я тобі вітання

А ці сніжинки що летять

Нехай дарують щастя та кохання.

***

З Днем закоханих вітаю!

Почуттів палких бажаю,

Найсвітліших і красивих,

Добрих, радісних, щасливих.

***

Кохаю тебе, мій коханий,

Кохаю в сні і наяву,

Кохаю від ночі й до рання

Тобою одним я живу.

***

Цьомки, квіти, подарунки –

Вся романтика стосунків,

Танці, бари, піцерії,

Все життя – рожеві мрії,

Ліжко, постіль та перина –

З днем Святого Валентина!

листівки до дня валентина гіф

***

Прикольні привітання з Днем святого Валентина для друзів:

В житті – як в казці :

Три бажання,

принцеси, принци і кохання;

Рожеві замки, сині далі,

Хто любить – той перемагає,

Хто вірить і горить душею –

Зійдеться з мрією своєю!

З Днем святого Валентина!

***

З Днем святого Валентина!

Хай життя буде малина,

Щоб в коханні та любові

Проходили дні чудові.

Нехай любов взаємна буде,

А решта все якось прибуде:

І здоров'я, і успіх,

І дитячий добрий сміх!

відкритки з днем святого валентина скачати безкоштовно

***

Вірші до Дня святого Валентина для дітей:

Хай з подихом холодної зими,

Приходить щастя, стукає в віконце,

І ти його у душу пропусти

Щоб зігрівало наче сонце,

Хай день дарує усмішку тобі,

А вечір затишок й палке кохання,

І щоб завжди в твоєму крузі,

Була любов і вірні друзі!

***

Привітання з Днем святого Валентина учням:

День Святого Валентина,

І за вікном одна картина.

Всі з букетами ідуть,

І любов усім несуть.

Я тебе в цей вітаю,

Своє серце відправляю.

Все ж бувають чудеса:

Було серце – стало два.

валентинки привітання для друзів

***

Привітання з Днем святого Валентина мамі:

Сьогодні свято, рідненька,

Зізнаюсь в почуттях тобі:

Я так люблю тебе, рідненька!

Я можу в жертву принести

Себе, улюблені всі речі,

Свій побут й все, що навкруги!

Мені не жаль, бо знаю я напевно,

Що головне в моїм житті – це ти.

Листівки до Дня святого Валентина – картинки з Днем закоханих

картинки до дня святого валентина
картинки з днем закоханих
валентинка фото
відкритки з днем святого валентина - листівки до дня валентина

праздник День святого Валентина поздравления День всех влюбленных открытки
Сейчас вы просматриваете новость «Красиві картинки до Дня святого Валентина та вітання з Днем Валентина». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:00
День компьютерщика – поздравления своими словами и прикольные картинки
06:59
Число жертв коронавируса рекордно возросло: свежие данные
06:55
Зеленский несет чушь: почему украинцам не светят польские зарплаты
06:48
Актриса Вечернего Квартала взбудоражила упругим телом на голых фото Фото
06:32
Как пережить зимнюю хандру: психолог дала важные советы
06:03
Красиві картинки до Дня святого Валентина та вітання з Днем Валентина
05:28
Каста победителей: астролог дала рецепт успеха в феврале
05:02
Привітання зі Стрітенням – картинки, гіф та побажання благодатні
04:31
Эксперт указал на слабое место Зеленского в переговорах с Россией
03:59
"Хотел концлагерь устроить": "няш-мяш" Поклонская срочно обратилась к Зеленскому
03:16
"Советский штамп": в Институте нацпамяти развенчали мифы о Бандере
02:23
Ученые рассказали, сколько людей жаждут секса втроем
01:57
Развить гибкость и поправить осанку: эксперт показала топ-3 упражнений
01:42
14 февраля – какой сегодня праздник: с Днем Валентина и с Днем компьютерщика Видео
01:15
Половое празднество: эксперт рассказал, зачем в День святого Валентина нужен секс
01:08
"Где объективные данные?": Ермак опровергает встречу Зеленского и Патрушева в Омане Видео
00:42
"Богдана сбросили, как балласт": эксперт оценил рокировку в Офисе Зеленского
00:30
Эксперт пояснил, как после изменения Конституции Путин может стать изгоем
00:04
Сенат выкручивает руки Трампу: президента лишили важного полномочия
13 февраля, четверг
23:56
В Херсонской ОГА службу счастья возглавила продавец с интересной биографией: пикантные фото
23:31
К Зеленскому в Оман прилетал секретарь Совета безопасности РФ Патрушев – СМИ Видео
23:30
В Днепре девушка на джипе протаранила поезд - фото Видео
23:05
Энрике Иглесиас показал первые фото новорожденной дочки
22:53
"Сидим и ждем чуда": украинец рассказал о жуткой обстановке в Ухане
22:35
Гладковский пришел на мероприятие в Киеве с любовницей – СМИ Видео
22:34
Авеню 5 продлили на второй сезон: что поменяется
22:11
Танцы и разврат: в известном дворце Львова откроют стрип-клуб
21:33
"Строгая учительница": в Луцке салон массажа предоставляет интимные услуги Видео
21:25
Привет с того света: покойника обязали заплатить за транспортировку газа
21:17
Гороскоп на День Валентина всех знаков Зодиака: любовный подвиг и карьерный барьер Видео
21:04
Депутат рассказал о рынке земли для жителей Донбасса
21:00
Народный синоптик предупредил о погодных неприятностях марта 2020
20:47
Все дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботы 2020 Видео
20:45
"Это большой шаг": Загороднюк назвал важную дату в отношениях Украина-НАТО
20:35
В НАТО дали оценку действиям Зеленского по конфликту на Донбассе Видео
20:35
Не отпускай 7 и 8 серия смотреть онлайн 13-02-2020 Видео
20:30
Синоптик насулил Украине "весну" в феврале
20:08
Социолог прошелся по переписи населения и рассказал, как сэкономить Видео
20:00
Синоптик предупредила о погодных "перескоках"
19:58
День Виктории: поздравления с Днем ангела в прозе, стихах и на украинском Фото
19:52
Россия разжилась новыми ядерными установками: Киев всполошил МАГАТЭ Видео
19:36
В Раде хотят разрешить смену пола с 14 лет без ведома родителей
19:34
Отбор на Евровидение 2020: как голосовать за участников
19:17
В Украине появится городок для переселенцев из Крыма - когда и где построят
18:55
Лолита обвиняет бывшего мужа в попытке отравления
18:44
Ученые пояснили, что происходит с организмом после заражения коронавирусом Видео
18:42
Супрун жестко потроллила Медведчука в День презерватива
18:10
Названо условие разрешения конфликта на Донбассе
17:55
Эксперты пояснили, как катер Бердянск обстреляли с вертолета Видео
17:55
Холостяк 2020: имя и биография главного героя Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять