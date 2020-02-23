Масленица 2020 – открытки и поздравления вкусные

Начинается Масленица – поздравления в прозе, красивые стихи на Масленицу, картинки и гифки подобрал Главред в преддверии праздника.
Приветствие на Масленицу прозвучит уже завтра: в 2020 году Масленичная неделя стартует с 24 февраля.
А раз приходит Масленица – поздравления в прозе, красивые стихи на Масленицу, картинки и гифки с Масленицей становятся столь же необходимы, сколь и вкуснейшие блинчики. И не менее разнообразные, чем начинки для блинов, мы подобрали прикольные поздравления с Масленицей 2020 – открытки и тексты.
А ранее мы уже писали о том, какие Масленица традиции приносит с собой, что приготовить на Масленицу и чего делать нельзя – в нашем материале Масленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделю.
Читайте также24 февраля – какой сегодня праздник: Масленица 2020 – как отмечать
Масленица 2020 – поздравления с Масленицей
Масленица – поздравления в прозе:
Поздравляю с Масленицей. Желаю крутой, волшебной, громкой, сладкой, вкусной Масленицы с подарками и плясками, с песнями и хохотом, с отменной компанией и кучей невероятных чудес. Пусть живётся богато и как надо, пусть всегда имеется возможность лопать блинчики с красной икрой.
***
Любимый мой человечек, поздравляю тебя от всего сердца с Масленицей! Вместе с таянием снега пусть растают все неудачи и невезения, а с приходом долгожданного солнечного тепла пусть к тебе явится океан счастья и озера радости. Пусть сбудутся твои самые заветные мечты. С Масленицей, любимый!
***
Масленица – поздравления своими словами:
Дорогая моя подруга, поздравляю тебя с Масленицей! Желаю тебе хорошенько повеселиться и наесться блинов до отвала, накормить и умаслить всех гостей. Семейного тебе счастья и здоровья!
***
Масленица – поздравления короткие:
Я тебе, мой друг, желаю
Гору блинчиков с икрой,
С Масленицей поздравляю!
Веселись, танцуй и пой!
***
Поздравление с началом Масленицы:
Слышен звон колоколов,
Всюду запах пирогов —
Масленица к нам пришла,
Всем диету принесла.
Если тощий ты, дружок,
Съешь румяный пирожок,
Будь приятен, толст и мил
И еще отведай блин.
Если толстенький добряк,
Съешь десяток кулебяк,
Будь здоровым, крепким,
Чтоб в пост худеть на репке.
Поздравления ловите,
В гости на блины зовите!
***
Поздравление с Масленичной неделей:
Вас на Масленицу ждем!
Встретим масленым блином,
Сыром, медом, калачом
Да с капустой пирогом.
Всех нас пост Великий ждет,
Наедайся впрок, народ!
Всю неделюшку гуляй,
Все запасы подъедай.
А придет Прощеный день,
Нам покланяться не лень,
Приходите в воскресенье —
Будем мы просить прощенья,
Чтоб с души грехи все снять,
С чистым сердцем пост встречать.
Скрепим дружбу поцелуем,
Хоть и так мы не воюем:
Ведь на Масленицу нужно
Укреплять любовью дружбу.
Приходите в гости к нам,
Будем рады мы гостям!
***
Красивые стихи на Масленицу:
Я хочу вам пожелать
В масленицу эту
Ярко жить да поживать,
Лучше всех на свете.
И везенья вам сейчас
Искренне желаю,
Чтобы каждый день и час
Жить не унывая!
***
Масленица – стихи для взрослых:
Масленичная неделя
Старт сегодня свой берет,
Блинчик с красною икоркой
Пусть вам скушать повезет.
Позабудьте про диету,
Сбросите излишки в пост,
А сейчас рецепт веселья,
Несомненно, очень прост:
Кушать сытно, пить лишь в меру,
Веселиться и смеяться,
Чучело скорее сжечь,
Бодрым духом укрепляться.