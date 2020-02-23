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Масленица 2020 – открытки и поздравления вкусные

23 февраля 2020, 06:25

Начинается Масленица – поздравления в прозе, красивые стихи на Масленицу, картинки и гифки подобрал Главред в преддверии праздника.

С Масленицей – поздравления с началом Масленицы 2020 и с Масленичной неделей – картинки, в прозе и стихи
С Масленицей – поздравления с началом Масленицы 2020 и с Масленичной неделей – картинки, в прозе и стихи / davno.ru

Приветствие на Масленицу прозвучит уже завтра: в 2020 году Масленичная неделя стартует с 24 февраля.

А раз приходит Масленица – поздравления в прозе, красивые стихи на Масленицу, картинки и гифки с Масленицей становятся столь же необходимы, сколь и вкуснейшие блинчики. И не менее разнообразные, чем начинки для блинов, мы подобрали прикольные поздравления с Масленицей 2020 – открытки и тексты.

А ранее мы уже писали о том, какие Масленица традиции приносит с собой, что приготовить на Масленицу и чего делать нельзя – в нашем материале Масленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделю.

Читайте также24 февраля – какой сегодня праздник: Масленица 2020 – как отмечать

Масленица 2020 – поздравления с Масленицей

Масленица – поздравления в прозе:

Поздравляю с Масленицей. Желаю крутой, волшебной, громкой, сладкой, вкусной Масленицы с подарками и плясками, с песнями и хохотом, с отменной компанией и кучей невероятных чудес. Пусть живётся богато и как надо, пусть всегда имеется возможность лопать блинчики с красной икрой.

***

Любимый мой человечек, поздравляю тебя от всего сердца с Масленицей! Вместе с таянием снега пусть растают все неудачи и невезения, а с приходом долгожданного солнечного тепла пусть к тебе явится океан счастья и озера радости. Пусть сбудутся твои самые заветные мечты. С Масленицей, любимый!

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***

Масленица – поздравления своими словами:

Дорогая моя подруга, поздравляю тебя с Масленицей! Желаю тебе хорошенько повеселиться и наесться блинов до отвала, накормить и умаслить всех гостей. Семейного тебе счастья и здоровья!

***

Масленица – поздравления короткие:

Я тебе, мой друг, желаю

Гору блинчиков с икрой,

С Масленицей поздравляю!

Веселись, танцуй и пой!

***

Поздравление с началом Масленицы:

Слышен звон колоколов,

Всюду запах пирогов —

Масленица к нам пришла,

Всем диету принесла.

Если тощий ты, дружок,

Съешь румяный пирожок,

Будь приятен, толст и мил

И еще отведай блин.

Если толстенький добряк,

Съешь десяток кулебяк,

Будь здоровым, крепким,

Чтоб в пост худеть на репке.

Поздравления ловите,

В гости на блины зовите!

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***

Поздравление с Масленичной неделей:

Вас на Масленицу ждем!

Встретим масленым блином,

Сыром, медом, калачом

Да с капустой пирогом.

Всех нас пост Великий ждет,

Наедайся впрок, народ!

Всю неделюшку гуляй,

Все запасы подъедай.

А придет Прощеный день,

Нам покланяться не лень,

Приходите в воскресенье —

Будем мы просить прощенья,

Чтоб с души грехи все снять,

С чистым сердцем пост встречать.

Скрепим дружбу поцелуем,

Хоть и так мы не воюем:

Ведь на Масленицу нужно

Укреплять любовью дружбу.

Приходите в гости к нам,

Будем рады мы гостям!

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***

Красивые стихи на Масленицу:

Я хочу вам пожелать

В масленицу эту

Ярко жить да поживать,

Лучше всех на свете.

И везенья вам сейчас

Искренне желаю,

Чтобы каждый день и час

Жить не унывая!

***

Масленица – стихи для взрослых:

Масленичная неделя

Старт сегодня свой берет,

Блинчик с красною икоркой

Пусть вам скушать повезет.

Позабудьте про диету,

Сбросите излишки в пост,

А сейчас рецепт веселья,

Несомненно, очень прост:

Кушать сытно, пить лишь в меру,

Веселиться и смеяться,

Чучело скорее сжечь,

Бодрым духом укрепляться.

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