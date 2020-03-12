Вітальні листівки з Днем ангела Марини та красиві побажання на словах

День Марини 2020 – найчудовіші привітання з Днем ангела для Марини / Колаж Главреда

День Марини відзначається двічі на рік – не так вже і часто. І перший День Марини 2020 святкується якраз 12 березня – на честь преподобної Марини Берийської (Македонської).

Причому в звичайні роки відзначається День Марини 13 березня – і лише у високосні зрушується на день раніше.

Є ще іменини Марини 30 липня. Але перші – найважливіші.

Марина – дівчина чарівна, загадкова, як морська безодня, на честь якої й отримала своє ім'я. Вона розсудлива і розумна. Тому на День Марини привітання краще вибирати мудрі і красиві – а прикольні вітання з Днем ангела приберегти лише для найближчих і найрідніших Маришек.

Читайте также12 березня – яке сьогодні свято: з Днем ангела Марини і День ниркиНайкрасивіші поздоровлення для Марини нескладно підібрати у нашому матеріалі – ми зібрали і привітання з Днем ангела Марині в прозі своїми словами, і прикольні смс-привітання з Днем ангела, і красиві вірші, і не менш дивні листівки для Марини.

Раніше ми зібрали чудові привітання з Днем Марини російською мовою – у нашому матеріалі Главный День Марины 2020 – как красиво поздравить с Днем ангела Маришу.

Знамениті Марини

Таке ім’я носили актриси Марина Владі та Марина Неєлова, поетеса Марина Цвєтаєва, цариця Марина Мнішек, льотчиця Марина Раскова.

Коротка молитва святий Марині на кожен день

Моли Бога про мне, свята угоднице Божа Марино, яко аз усердно до тебе прибігаю, скорій помічниці та молитвенице про душу мою.

День ангела Марина – привітання прозою, у віршах та смс

Вітаю з Днем ангела, Марино! Бажаю чудового настрою, легкості у справах, досягнення цілей і прекрасних перспектив. Будь завжди приголомшливо красива, щиро обожнювана і повністю незалежна. Успіхів, нових враження і великого щастя!

***

Моя прекрасна Марина,

Твої сьогодні іменини,

Хочу удачі побажати,

Тобі не варто сумувати,

Завжди гідної залишайся,

Рідним близьким посміхайся,

Нехай любов прекрасної буде,

Нехай тебе ніхто не судить!

***

Люба Марина! Сердечно вітаю тебе з днем твого небесного Покровителя, з святом іменин. Бажаю, щоб ти частіше посміхалася, адже коли ти посміхаєшся, твій святий Покровитель світиться від щастя і цей світ відбивається у тебе в очах. Будь щаслива!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

З днем ангела, Марино! Бажаю, щоб твоя небесна захисниця оберігала тебе від різних бід і напастей, щоб направляла тебе на правильний шлях, не давала сумувати, щоб відганяла від тебе погані і непотрібні думки. Та хай вона оберігає тебе все життя!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі…

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту…

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

Вітальні листівки з Днем ангела Марини

День Марини – картинки / Колаж Главреда