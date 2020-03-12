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Главный День Марины 2020 – как красиво поздравить с Днем ангела Маришу

12 марта 2020, 04:54

День ангела Марины по церковному календарю в високосный год отмечается 12 марта. Красивое поздравление для Марины на словах и открытки вы найдете у нас.

День Марины 2020 – яркие и красивые поздравления с Днем ангела Марины
День Марины 2020 – яркие и красивые поздравления с Днем ангела Марины / bonnycards.ru

День Марины отмечается дважды в год – не так уж и часто. И первый День Марины 2020 празднуется как раз 12 марта – в честь преподобной Марины Берийской (Македонской).

Причем в обычные годы отмечается День Марины 13 марта – и лишь в високосные сдвигается на день раньше.

Есть еще именины Марины 30 июля. Но первые – самые важные.

Марина – девушка очаровательная, загадочная, как морская пучина, в честь которой и получила свое имя. Она рассудительна и умна. Поэтому на День Марины поздравление лучше выбирать мудрые и красивые – а прикольные поздравления с Днем ангела приберечь лишь для самых близких и родных Маришек.

Именно красивое поздравление для Марины и не составит труда подобрать в нашем материале – мы собрали и поздравления с Днем ангела Марине в прозе своими словами, и прикольные смс-поздравления с Днем ангела, и красивые стихи, и не менее чудные открытки для Марины.

А поздравления с Днем Марины на украинском языке – читайте в нашем материале Вітальні листівки з Днем ангела Марини та красиві побажання на словах.

Читайте также12 марта – какой сегодня праздник: с Днем ангела Марины и День почки

Знаменитые Марины

Такое имя носили актрисы Марина Влади и Марина Неелова, поэтесса Марина Цветаева, царица Марина Мнишек, летчица Марина Раскова.

Короткая молитва святой Марине на каждый день

Моли Бога обо мне, святая угодница Божия Марина, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.

День ангела Марина – поздравления в прозе, стихах, смс

Поздравляю тебя с именинами, милая Мариночка. Желаю тебе большой любви, удачи и везения!

***

Поздравление для Марины,

Желаю то, что есть в мечтах,

Желания будут исполнимы,

И счастье будет на устах!

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***

Марина, в день ангела твой,

Желаем жить тебе в блаженстве!

Прими букет великолепных роз,

Будь королевой в своём ты королевстве!

Все взгляды обращаются только на тебя,

Они полны любви и восхищения!

Так пусть же Бог всегда хранит тебя,

Ты — лучшая из женщин, без сомнения!

***

Дорогая Марина! Я поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы в твоем сердце жила вечная любовь, чтобы в твоей душе никогда не угасал яркий свет надежды, чтобы твоя удача и везение были всегда с тобой, чтобы по жизни ты шла с вдохновением и ощущением счастья!

***

Хотим поздравить в этот день всех Марин,

Нынче день ангела, а значит день именин,

Мы для вас веселый праздник справим,

И от всей души девчоночек поздравим.

Вы ярче всех, и лучше Мариночек наших,

Нет! Ни добрее, ни милее, ни краше.

Наши славные, любимые Марины,

Вы нами уважаемы и ценимы!

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***

Ты своенравна, как Богиня, и как дитя мила,

Марина – ты капризная морская волна.

Ты никому не дашь загрустить или скучать

С тобой приятно и говорить, и просто помолчать.

Сегодня у тебя День Ангела, именины,

Поздравить я тебя хочу, Марина,

И пожелать большой любви и женского счастья,

Чтоб довелось тебе со своею мечтой повстречаться.

***

Ты подобна безбрежному морю. Иногда ты тихая, иногда – шумная, а и иногда ты – просто настоящий шторм! Ты переменчива, импульсивная и эмоциональная, но при этом целеустремленная, искренняя и чувственная. Желаю тебе всегда оставаться такой же необычайной, интересной и притягательной!

***

Мариночка, большой привет,

Для тебя есть поздравление,

Пусть тебе светит солнца свет,

И праздник дарит вдохновение!

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