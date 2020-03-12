Главный День Марины 2020 – как красиво поздравить с Днем ангела Маришу

День ангела Марины по церковному календарю в високосный год отмечается 12 марта. Красивое поздравление для Марины на словах и открытки вы найдете у нас.
День Марины отмечается дважды в год – не так уж и часто. И первый День Марины 2020 празднуется как раз 12 марта – в честь преподобной Марины Берийской (Македонской).
Причем в обычные годы отмечается День Марины 13 марта – и лишь в високосные сдвигается на день раньше.
Есть еще именины Марины 30 июля. Но первые – самые важные.
Марина – девушка очаровательная, загадочная, как морская пучина, в честь которой и получила свое имя. Она рассудительна и умна. Поэтому на День Марины поздравление лучше выбирать мудрые и красивые – а прикольные поздравления с Днем ангела приберечь лишь для самых близких и родных Маришек.
Именно красивое поздравление для Марины и не составит труда подобрать в нашем материале – мы собрали и поздравления с Днем ангела Марине в прозе своими словами, и прикольные смс-поздравления с Днем ангела, и красивые стихи, и не менее чудные открытки для Марины.
А поздравления с Днем Марины на украинском языке – читайте в нашем материале Вітальні листівки з Днем ангела Марини та красиві побажання на словах.
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Знаменитые Марины
Такое имя носили актрисы Марина Влади и Марина Неелова, поэтесса Марина Цветаева, царица Марина Мнишек, летчица Марина Раскова.
Короткая молитва святой Марине на каждый день
Моли Бога обо мне, святая угодница Божия Марина, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.
День ангела Марина – поздравления в прозе, стихах, смс
Поздравляю тебя с именинами, милая Мариночка. Желаю тебе большой любви, удачи и везения!
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Поздравление для Марины,
Желаю то, что есть в мечтах,
Желания будут исполнимы,
И счастье будет на устах!
***
Марина, в день ангела твой,
Желаем жить тебе в блаженстве!
Прими букет великолепных роз,
Будь королевой в своём ты королевстве!
Все взгляды обращаются только на тебя,
Они полны любви и восхищения!
Так пусть же Бог всегда хранит тебя,
Ты — лучшая из женщин, без сомнения!
***
Дорогая Марина! Я поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы в твоем сердце жила вечная любовь, чтобы в твоей душе никогда не угасал яркий свет надежды, чтобы твоя удача и везение были всегда с тобой, чтобы по жизни ты шла с вдохновением и ощущением счастья!
***
Хотим поздравить в этот день всех Марин,
Нынче день ангела, а значит день именин,
Мы для вас веселый праздник справим,
И от всей души девчоночек поздравим.
Вы ярче всех, и лучше Мариночек наших,
Нет! Ни добрее, ни милее, ни краше.
Наши славные, любимые Марины,
Вы нами уважаемы и ценимы!
***
Ты своенравна, как Богиня, и как дитя мила,
Марина – ты капризная морская волна.
Ты никому не дашь загрустить или скучать
С тобой приятно и говорить, и просто помолчать.
Сегодня у тебя День Ангела, именины,
Поздравить я тебя хочу, Марина,
И пожелать большой любви и женского счастья,
Чтоб довелось тебе со своею мечтой повстречаться.
***
Ты подобна безбрежному морю. Иногда ты тихая, иногда – шумная, а и иногда ты – просто настоящий шторм! Ты переменчива, импульсивная и эмоциональная, но при этом целеустремленная, искренняя и чувственная. Желаю тебе всегда оставаться такой же необычайной, интересной и притягательной!
***
Мариночка, большой привет,
Для тебя есть поздравление,
Пусть тебе светит солнца свет,
И праздник дарит вдохновение!