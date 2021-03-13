С Днем ангела, Марина! Яркие поздравления и открытки на именины Марины

Поздравления с Днем ангела Марины в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и живые гифки для Марины – подобрал Главред.
Поздравления и поздравительные открытки с Днем ангела Марина, по церковному календарю, получает 13 марта и 30 июля. Это дни памяти преподобной девы Марины Берийской (Македонской) и великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской. Обе святые – ангелы-хранители девушек с именем Марина.
Само имя Марина означает морская. Девушки с этим именем обычно знают себе цену и пользуются успехом среди мужчин. Как правило, они отличные кулинары.
Что подарить Марине на именины? Набор этно-полотенец для кухни всегда пригодится имениннице. Абонемент на массаж или конная прогулка – это уже более оригинальный вариант. Или морская соль для ванны – как тонкая отсылка к имени именинницы.
Молитва преподобной Марине
Моли Бога о мне, святая угодница Божия Марина, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.
Поздравления с Днем ангела Марины в прозе, в стихах и смс
Поздравляю тебя, Мариночка! Желаю, чтобы всё и всегда было так, как хочет твоё сердце. Желаю ни минуты не грустить.
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Хотим поздравить в этот день всех Марин,
Нынче день ангела, а значит день именин,
Мы для вас веселый праздник справим,
И от всей души девчоночек поздравим.
Вы ярче всех, и лучше Мариночек наших,
Нет! Ни добрее, ни милее, ни краше.
Наши славные, любимые Марины,
Вы нами уважаемы и ценимы!
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С Днем ангела, Марина! Желаю ни капли в себе не сомневаться. Маришка, будь всегда такой жизнерадостной, обаятельной, игривой, лучезарной, изумительной. Счастья тебе, дорогая, везения, и, конечно же, любви!
***
С именинами, Марина, поздравляю!
Хранитель ангел пусть Вам помогает,
Друзей хороших много Вам желаю,
Дорога жизни светом засияет!
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С именинами, Марина! Желаю упорно идти до победного конца и воплощать каждую свою мечту.
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Пусть счастья музыка в душе у Марины играет,
Судьба любовь навеки охраняет!
Мечты все сбудутся — Вы в это верьте, знайте!
И в жизни никогда не унывайте!
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С именинами, Марина. Пускай все твои мечты сбываются. Люби и будь любима. Побольше тебе в жизни ярких и беззаботных дней.
***
Мариночка — морская ты звездочка моя,
И самая чудесная, такая ты одна!
Я буду осыпать тебя охапками цветов,
И будешь улыбаться от ласки лепестков!
***
Дорогая Марина! Я поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы в твоем сердце жила вечная любовь, чтобы в твоей душе никогда не угасал яркий свет надежды, чтобы твоя удача и везение были всегда с тобой, чтобы по жизни ты шла с вдохновением и ощущением счастья!
***
В День ангела Марины красивые слова,
Звучать будут сегодня лишь только для тебя,
Хочу, чтоб ты смеялась, легко по жизни шла,
Но просьба есть такая: не разбивай сердца!
***
Марина, пусть судьба будет к тебе благосклонной. Удачи тебе во всем, верных друзей, любви побольше. Мечтай и все трудности преодолевай.