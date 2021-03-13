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С Днем ангела, Марина! Яркие поздравления и открытки на именины Марины

13 марта 2021, 06:30

Поздравления с Днем ангела Марины в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и живые гифки для Марины – подобрал Главред.

Именины Марины поздравления и открытки С днем ангела, Марина
Именины Марины 2021 - поздравления и открытки С днем ангела, Марина / Православная жизнь

Поздравления и поздравительные открытки с Днем ангела Марина, по церковному календарю, получает 13 марта и 30 июля. Это дни памяти преподобной девы Марины Берийской (Македонской) и великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской. Обе святые – ангелы-хранители девушек с именем Марина.

Само имя Марина означает морская. Девушки с этим именем обычно знают себе цену и пользуются успехом среди мужчин. Как правило, они отличные кулинары.

Что подарить Марине на именины? Набор этно-полотенец для кухни всегда пригодится имениннице. Абонемент на массаж или конная прогулка – это уже более оригинальный вариант. Или морская соль для ванны – как тонкая отсылка к имени именинницы.

Молитва преподобной Марине

Моли Бога о мне, святая угодница Божия Марина, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Поздравления с Днем ангела Марины в прозе, в стихах и смс

Поздравляю тебя, Мариночка! Желаю, чтобы всё и всегда было так, как хочет твоё сердце. Желаю ни минуты не грустить.

Гифки с именем Марина - Красивые открытки для Марины

***

Хотим поздравить в этот день всех Марин,

Нынче день ангела, а значит день именин,

Мы для вас веселый праздник справим,

И от всей души девчоночек поздравим.

Вы ярче всех, и лучше Мариночек наших,

Нет! Ни добрее, ни милее, ни краше.

Наши славные, любимые Марины,

Вы нами уважаемы и ценимы!

***

С Днем ангела, Марина! Желаю ни капли в себе не сомневаться. Маришка, будь всегда такой жизнерадостной, обаятельной, игривой, лучезарной, изумительной. Счастья тебе, дорогая, везения, и, конечно же, любви!

***

С именинами, Марина, поздравляю!

Хранитель ангел пусть Вам помогает,

Друзей хороших много Вам желаю,

Дорога жизни светом засияет!

Прикольні листівки з днем ангела Марина GIF

***

С именинами, Марина! Желаю упорно идти до победного конца и воплощать каждую свою мечту.

***

Пусть счастья музыка в душе у Марины играет,

Судьба любовь навеки охраняет!

Мечты все сбудутся — Вы в это верьте, знайте!

И в жизни никогда не унывайте!

***

С именинами, Марина. Пускай все твои мечты сбываются. Люби и будь любима. Побольше тебе в жизни ярких и беззаботных дней.

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***

Мариночка — морская ты звездочка моя,

И самая чудесная, такая ты одна!

Я буду осыпать тебя охапками цветов,

И будешь улыбаться от ласки лепестков!

***

Дорогая Марина! Я поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы в твоем сердце жила вечная любовь, чтобы в твоей душе никогда не угасал яркий свет надежды, чтобы твоя удача и везение были всегда с тобой, чтобы по жизни ты шла с вдохновением и ощущением счастья!

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***

В День ангела Марины красивые слова,

Звучать будут сегодня лишь только для тебя,

Хочу, чтоб ты смеялась, легко по жизни шла,

Но просьба есть такая: не разбивай сердца!

***

Марина, пусть судьба будет к тебе благосклонной. Удачи тебе во всем, верных друзей, любви побольше. Мечтай и все трудности преодолевай.

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