Картинки с наступающим Благовещением и поздравления своими словами

Красивые открытки с Благовещением Пресвятой Богородицы и поздравления в прозе, стихах и смс подобрал Главред к одному из главных праздников христианства.
Благовещение Пресвятой Богородицы 2020 отмечается во вторник, 7 апреля. Уже завтра все христиане отправят своим друзьям и знакомым красивые открытки с Благовещением или поздравление с Благовещением в смс, в прозе или стихи.
Мы подобрали только лучшие поздравления с Благовещеньем. И наши изысканные и благостные открытки с Благовещением Пресвятой Богородицы можно скачать бесплатно.
А что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы и почему, какие приметы на Благовещение к денежной удаче и какие читать молитвы – в материале Благовещение 2020 – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньги.
Еще больше поздравлений с Благовещением – в нашем материале Как правильно поздравить с Благовещением – открытки и тексты со смыслом.
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Благовещение – поздравления в прозе, стихах и смс
Поздравление с Благовещеньем в прозе:
Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!
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Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы – стихи:
Прилетела весть благая,
Сердце бьется, замирая,
Ведь у девы непорочной
Сын родится — это точно!
Это дар великий божий
На другие не похожий!
Разлетелась радость эта,
Известив на всю планету!
Станет лучше этот мир,
К нам приходит наш кумир!
Исцелит от горя, бед
Нас на много-много лет!
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Поздравление с Благовещеньем своими словами:
Поздравляю с одним из самых важных христианских праздников — Благовещением! С благой вестью приходит и начало настоящей весны. Желаю в этот праздник мира, тепла, благоденствия, достатка и благополучия. Пусть близкие люди радуют своими поступками и пониманием, чтобы вы были здоровы и счастливы, а этот день принесет новые надежды.
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Поздравление с Благовещением прикольное:
Самое важное пожелание:
Чтоб в жизни вашей было лишь добро,
И в Благовещение мы без притязания,
Желаем только лучшего всего!
Пусть оно будет в каждом добром часе,
Сегодня будет, завтра и всегда!
Чтоб каждый миг был светел и прекрасен,
И длилось это долгие года!
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Короткие смс с Благовещением Пресвятой Богородицы:
Пускай на Благовещенье
Всё будет, как обещано:
Добро, любовь, терпение,
Надежда на спасение!
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Благая весть наградой стала
За то, что верой лишь жила,
Благословенная Мария
У Бога милость обрела.
И в Благовещенье желаю
Тебе с любовью в сердце жить
От будних дней не унывая,
И верой в Бога дорожить!