Как правильно поздравить с Благовещением – открытки и тексты со смыслом

Благовещение 2020 – красивые гиф с Благовещением, открытки, поздравления / Fresh-Cards.ru

Благовещение Пресвятой Богородицы 2020 – сегодня праздник благой вести. Мы возвестим о нем, даря друзьям красивые открытки с Благовещением, отправляя знакомым смс с Благовещением Пресвятой Богородицы, а родным – поздравления с Благовещеньем своими словами.

Главред подобрал только лучшие поздравления с Благовещением 2020 – картинки и добрые пожелания со смыслом.

А ранее мы уже писали о том, что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы и почему, какие приметы на Благовещение к денежной удаче и какие читать молитвы – в материале Благовещение 2020 – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньги.

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Благовещение 2020 – поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравление с Благовещеньем в прозе:

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и искренне желаю всегда надеяться на что-то светлое и доброе, никогда не отпускать от души своей веры, жить только с благими намерениями и открывать двери в новый день с большим вдохновением и чувством радости.

***

С Благовещением поздравление прикольное:

Солнечные лучики играют

С облаками, лесом и рекой.

Праздник нынче. Я вас поздравляю

С этим небом, с миром, с добротой!

Отовсюду пусть благие вести

В дом ваш без задержки поспешат,

А удача с теплотою вместе

Не позволят двигаться назад!

***

Красивое поздравление с Благовещеньем в стихах:

С Благовещением тебя я поздравляю,

Пускай тебя Господь благословит,

Мечты с тобою рядом пусть летают,

Здоровье пусть успех тебе сулит!

Приносит этот день лишь вдохновение,

Забот приятных, дел невпроворот!

Исчезнут навсегда пускай сомнения,

И будет счастье рядом целый год!

***

Поздравление с Благовещеньем своими словами:

Поздравляю вас с праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому.

***

Оригинальное поздравление с Благовещеньем – стихи:

Тебе и всем твоим родным,

Сегодня шлю я поздравление,

С Благовещением, с праздником святым,

Еще желаний добрых исполнения,

Пусть в дом здоровье и счастье пусть придет,

А вслед за ними достаток и удача,

Их сам Господь тебе с небес пошлет,

И будет так, не может быть иначе!

***

Поздравление с Благовещеньем – проза:

Поздравляю вас с праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому.

***

Поздравление с Благовещением в смс короткое:

Пускай сбывается в судьбе всё,

Что Христом обещано.

Любви и радости тебе!

С чудесным Благовещеньем!

***

С Благовещения Днем

Я поздравляю вас,

Пусть будет вестью благой

Наполнен каждый час!

Открытки с Благовещением Пресвятой Богородицы – гифки и картинки

Открытки с Благовещением / Fresh-Cards.ru