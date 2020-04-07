Как правильно поздравить с Благовещением – открытки и тексты со смыслом

Красивые гифки с Благовещением – открытки и просто картинки – и поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и смс – в материале Главреда.
Благовещение Пресвятой Богородицы 2020 – сегодня праздник благой вести. Мы возвестим о нем, даря друзьям красивые открытки с Благовещением, отправляя знакомым смс с Благовещением Пресвятой Богородицы, а родным – поздравления с Благовещеньем своими словами.
Главред подобрал только лучшие поздравления с Благовещением 2020 – картинки и добрые пожелания со смыслом.
А ранее мы уже писали о том, что нельзя делать на Благовещение Пресвятой Богородицы и почему, какие приметы на Благовещение к денежной удаче и какие читать молитвы – в материале Благовещение 2020 – что делать, молитвы и заговоры на любовь и деньги.
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Благовещение 2020 – поздравления в прозе, стихах и смс
Поздравление с Благовещеньем в прозе:
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и искренне желаю всегда надеяться на что-то светлое и доброе, никогда не отпускать от души своей веры, жить только с благими намерениями и открывать двери в новый день с большим вдохновением и чувством радости.
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С Благовещением поздравление прикольное:
Солнечные лучики играют
С облаками, лесом и рекой.
Праздник нынче. Я вас поздравляю
С этим небом, с миром, с добротой!
Отовсюду пусть благие вести
В дом ваш без задержки поспешат,
А удача с теплотою вместе
Не позволят двигаться назад!
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Красивое поздравление с Благовещеньем в стихах:
С Благовещением тебя я поздравляю,
Пускай тебя Господь благословит,
Мечты с тобою рядом пусть летают,
Здоровье пусть успех тебе сулит!
Приносит этот день лишь вдохновение,
Забот приятных, дел невпроворот!
Исчезнут навсегда пускай сомнения,
И будет счастье рядом целый год!
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Поздравление с Благовещеньем своими словами:
Поздравляю вас с праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому.
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Оригинальное поздравление с Благовещеньем – стихи:
Тебе и всем твоим родным,
Сегодня шлю я поздравление,
С Благовещением, с праздником святым,
Еще желаний добрых исполнения,
Пусть в дом здоровье и счастье пусть придет,
А вслед за ними достаток и удача,
Их сам Господь тебе с небес пошлет,
И будет так, не может быть иначе!
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Поздравление с Благовещеньем – проза:
Поздравляю вас с праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому.
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Поздравление с Благовещением в смс короткое:
Пускай сбывается в судьбе всё,
Что Христом обещано.
Любви и радости тебе!
С чудесным Благовещеньем!
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С Благовещения Днем
Я поздравляю вас,
Пусть будет вестью благой
Наполнен каждый час!