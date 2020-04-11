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Лазарева суббота 2020 – душевные поздравления и красивые открытки

11 апреля 2020, 04:51

Поздравления с Лазаревой субботой добавят гармонии и радости в жизнь. Только лучшие картинки с Лазаревой субботой и пожелания своими словами подобрал Главред.

Лазарева суббота 2020 – поздравления в прозе и стихах, картинки и гиф
Лазарева суббота 2020 – поздравления в прозе и стихах, картинки и гиф

Лазарева суббота в 2020 году празднуется 11 апреля.

Это праздник чуда и победы веры над смертью. И красивые поздравления-открытки с Лазаревой субботой – маленький кусочек этого чуда, которым стоит поделиться с каждым родным и близким человеком.

Поздравления с Лазаревой субботой в прозе и стихах добавят гармонии в душу и радости в сердце. Только лучшие картинки с Лазаревой субботой – открытки и гиф – и пожелания своими словами подобрал Главред на праздник.

А о том, что можно кушать в Лазареву субботу 2020 и как освятить вербу на Вербное воскресенье дома в условиях карантина, приметы и запреты праздника – читайте в материале Лазарева суббота – как освятить вербу дома и заговорить ее на деньги.

Лазарева суббота – поздравления в прозе, стихах и короткие смс

В Великую субботу Иисус воскресил Лазаря из мертвых. И этот праздник призван напоминать нам, что в жизни всегда есть место чуду – когда веришь искренне и беззаветно. Желаю тебе именно такой веры и таких чудес! Благослови тебя Бог! С праздником!

Лазарева суббота гиф скачать бесплатно

***

Лазарева суббота наступила,

Счастье миру подарила,

Вербу будем мы ломать,

В церкви будем освещать!

Чтоб здоровье в доме было,

Все плохое отступило,

Чтоб душа не знала зла,

Со святым праздником тебя!

***

Поздравляю с Лазаревой субботой и хочу пожелать светлых, радостных и невероятных чудес в жизни, таких, как чудо, свершившееся в этот день. Пусть Господь убережет тебя от глупостей и бед, пусть жизнь твоя простирается яркой и гладкой лентой счастья и благополучия.

***

В Лазареву вам субботу

Счастья я желаю,

В чудо верить и любить

Я вас призываю.

***

Суббота Лазарева пред Вербным воскресеньем,

Как раз во время Великого поста,

Всем вам желаем от недугов исцеленья,

Пускай побьет вас всех верба.

Будьте счастливы всегда, не унывайте,

Праздник светлый отмечайте,

Ведь в этот день свершилось чудо,

Пусть в вашей жизни много счастья будет.

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***

В Лазареву субботу желаю всем никогда не терять надежды и веры. Пусть любовь побеждает все беды, а вера – помогает нам мечтать! С праздником, братья и сестры!

***

На Лазареву субботу

Мы вспоминаем о чуде,

Ведь жизнь — это дар нам от Бога,

Один, и второго не будет.

Должны мы хранить эту память,

Чтоб святость в душе уберечь,

Коль смерть невозможно исправить,

Мы можем других остеречь,

От зависти, зла и обиды,

От жадности и от блуда,

Пусть светлое слово молитвы,

Нам помогает всегда!

Картинки с Лазаревой субботой и открытки

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Сейчас вы просматриваете новость «Лазарева суббота 2020 – душевные поздравления и красивые открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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