Поздравления на именины Алины – тексты и картинки с Днем Алины

День ангела Алина – поздравления и открытки с Днем ангела, Алина / Fresh-Cards.ru

Поздравления с Днем ангела Алина получает 29 мая.

Следующие именины Алина отметит 14 и 16 июня, а потом 2 июля, 4 августа и 29 сентября.

Значение имени Алина – чужая, иная.

По характеру Алина самолюбива и решительна. Любит лесть и похвалу. Так что поздравления с Днем ангела Алины стоит выбрать тщательнее, чем комплименты.

Именно поэтому Главред на День ангела Алины поздравления – картинки и открытки, в прозе, стихах и смс – подобрал только самые лучшие.

День ангела Алины – поздравления в прозе, стихах, смс и гиф

У красавицы-Алины

Нынче праздник – именины!

Мы Алину поздравляем,

И большой любви желаем!

Ты красива и приятна,

И всегда, во всем опрятна!

Твой характер – золотой,

Все гордимся мы тобой!

Пусть фигура будет стройной,

Темперамент очень знойный!

***

Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – с Днем ангела, Алина! Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.

***

Здоровья много не бывает,

Как, впрочем, не бывает и любви!

Пусть справедливость тебе помогает,

Чтоб не говорила: Ce la vie.

Конечно, счастья, куда же без него,

А также мягкой будь,

Как жизнь тебя б не била.

Все будет классно – ведь ты же "Ого-го"!

Ты – наша умница, любимая Алина.

***

Алиночка, с именинами! Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!

***

С Днем ангела хочу поздравить

Тебя, Алиночка, сейчас,

Пусть лучик счастья, чистой веры

Не покидает твоих глаз.

***

Алина, пусть ангел тебя бережёт

От горя, греха и житейских невзгод,

От мыслей, не очень веселых порою,

От тех, кто не ценит дней рядом с тобою!

***

Дорогая Алина, с Днем ангела! Пусть судьба твоя окажется счастливой и благополучной, пусть тропка жизни стелется мягко и легко, пусть Бог пошлет тебе светлое благо и удачу, пусть душа твоя смеется и никогда не плачет.

День ангела Алины – картинки и открытки

День ангела Алины – картинки и открытки / Fresh-Cards.ru

День ангела Алины – картинки и открытки / Fresh-Cards.ru