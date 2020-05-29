Поздравления на именины Алины – тексты и картинки с Днем Алины

В День ангела Алины только лучшие поздравления – картинки и открытки, в прозе, стихах и смс – подобрал Главред, чтоб порадовать именинницу.
Поздравления с Днем ангела Алина получает 29 мая.
Следующие именины Алина отметит 14 и 16 июня, а потом 2 июля, 4 августа и 29 сентября.
Значение имени Алина – чужая, иная.
По характеру Алина самолюбива и решительна. Любит лесть и похвалу. Так что поздравления с Днем ангела Алины стоит выбрать тщательнее, чем комплименты.
Именно поэтому Главред на День ангела Алины поздравления – картинки и открытки, в прозе, стихах и смс – подобрал только самые лучшие.
День ангела Алины – поздравления в прозе, стихах, смс и гиф
У красавицы-Алины
Нынче праздник – именины!
Мы Алину поздравляем,
И большой любви желаем!
Ты красива и приятна,
И всегда, во всем опрятна!
Твой характер – золотой,
Все гордимся мы тобой!
Пусть фигура будет стройной,
Темперамент очень знойный!
***
Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – с Днем ангела, Алина! Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.
***
Здоровья много не бывает,
Как, впрочем, не бывает и любви!
Пусть справедливость тебе помогает,
Чтоб не говорила: Ce la vie.
Конечно, счастья, куда же без него,
А также мягкой будь,
Как жизнь тебя б не била.
Все будет классно – ведь ты же "Ого-го"!
Ты – наша умница, любимая Алина.
***
Алиночка, с именинами! Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!
***
С Днем ангела хочу поздравить
Тебя, Алиночка, сейчас,
Пусть лучик счастья, чистой веры
Не покидает твоих глаз.
***
Алина, пусть ангел тебя бережёт
От горя, греха и житейских невзгод,
От мыслей, не очень веселых порою,
От тех, кто не ценит дней рядом с тобою!
***
Дорогая Алина, с Днем ангела! Пусть судьба твоя окажется счастливой и благополучной, пусть тропка жизни стелется мягко и легко, пусть Бог пошлет тебе светлое благо и удачу, пусть душа твоя смеется и никогда не плачет.