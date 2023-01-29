День ангела Антона: сердечные поздравления для мужественных и любящих мужчин

В последний день января православная церковь чтит память святого Антония Великого, а мужчины с таким именем День Антона 2023. Он является покровителем всех мужчин, которые носят это имя. Считается, что в этот день нужно сходить в храм, поставить свечу за здравие и помолиться за родственника с именем Антон.
Именины Антона: когда празднуются
Поздравить Антона с именинами можно не только 30 января. Такие дни отмечаются несколько раз в год:
- 2, 12, 21, 30 января,
- 1, 18, 23, 25 февраля,
- 5,10, 14 марта,
- 27 апреля,
- 1,17,20, 25 мая,
- 1, 20 июня ,
- 4, 6, 7, 16,19, 23, 26 июля,
- 13,16, 20, 22, 25 августа,
- 15 сентября,
- 7,16, 23, 26, 30 октября,
- 8, 22, 24 ноября,
- 14 и 20 декабря.
30 января чтят память Преподобного Антония Великого, который стал основоположником монашества. Он также совершил массу добрых дел, продав свое имущество и раздав средства нуждающимся. На протяжении своей жизни он горячо молился, искал мудрых наставников, которые бы восполнили пробелы в его знаниях. Также Антоний был замечен в исцелении болезней и изгнании бесов из одержимых только силой своих молитв к Богу.
Именины Антона: значение имени
Это мужское имя означает "вступающий в бой", "противостоящий". Носители имени отличаются активностью, умеют расположить к себе окружающих. Мужчины и мальчики с именем Антон мягкие и на протяжении всей жизни поддерживают одинаково теплые и доверительные отношения с родителями.
Поздравления с Днем Антона: стихи, проза, открытки
Мы предлагаем поздравить самых родных и близких носителей этого красивого мужского имени с именинами.
***
Настал день ангела сегодня твой, Антон,
Всех врагов своих побеждай.
Желаю, чтобы проблемы рвались как картон,
Через колено все невзгоды ломай.
Пусть же Бог тебе помогает,
Крепким здоровьем всегда будет.
И ангел твой проблем к тебе не пускает,
И добрые будут всегда люди.
***
Хай добрий ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Антону побажаю я тепла,
Кохання та удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре всеІ
Все обов’язково у порядку!
***
У каждого есть свой с рождения ангел,
Ведь каждый носит имя в честь него,
Чтобы хранил от бед, с ним нужно ладить,
И, как святыню, помнить день его.
С днем ангела поздравим мы сейчас Антошку,
Ему желаем в этот день, пусть никогда
Не постучится ветер злой к нему в окошко,
В дом не войдут несчастье, горе и беда.
***
С Днем ангела, Антон! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе твои родители.
***
Крутой и модный парень - Тоха, поздравляю тебя с праздником. Желаю всегда стремиться к нужной цели, как пуля в мишень, желаю быть всегда довольным, как ребёнок с большой шоколадкой, желаю быть любимым, как океан дельфинами. Крепкого тебе здоровья, удачи и добра.