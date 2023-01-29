День ангела Антона: сердечные поздравления для мужественных и любящих мужчин

Предлагаем выбрать прикольные поздравления в стихах или прозе для друзей и коллег.

День ангела Антона 2023 / pixabay.com

В последний день января православная церковь чтит память святого Антония Великого, а мужчины с таким именем День Антона 2023. Он является покровителем всех мужчин, которые носят это имя. Считается, что в этот день нужно сходить в храм, поставить свечу за здравие и помолиться за родственника с именем Антон.

Именины Антона: когда празднуются

Поздравить Антона с именинами можно не только 30 января. Такие дни отмечаются несколько раз в год:

2, 12, 21, 30 января,

1, 18, 23, 25 февраля,

5,10, 14 марта,

27 апреля,

1,17,20, 25 мая,

1, 20 июня ,

4, 6, 7, 16,19, 23, 26 июля,

13,16, 20, 22, 25 августа,

15 сентября,

7,16, 23, 26, 30 октября,

8, 22, 24 ноября,

14 и 20 декабря.

30 января чтят память Преподобного Антония Великого, который стал основоположником монашества. Он также совершил массу добрых дел, продав свое имущество и раздав средства нуждающимся. На протяжении своей жизни он горячо молился, искал мудрых наставников, которые бы восполнили пробелы в его знаниях. Также Антоний был замечен в исцелении болезней и изгнании бесов из одержимых только силой своих молитв к Богу.

Именины Антона: значение имени

Это мужское имя означает "вступающий в бой", "противостоящий". Носители имени отличаются активностью, умеют расположить к себе окружающих. Мужчины и мальчики с именем Антон мягкие и на протяжении всей жизни поддерживают одинаково теплые и доверительные отношения с родителями.

Поздравления с Днем Антона: стихи, проза, открытки

Мы предлагаем поздравить самых родных и близких носителей этого красивого мужского имени с именинами.

***

Настал день ангела сегодня твой, Антон,

Всех врагов своих побеждай.

Желаю, чтобы проблемы рвались как картон,

Через колено все невзгоды ломай.

Пусть же Бог тебе помогает,

Крепким здоровьем всегда будет.

И ангел твой проблем к тебе не пускает,

И добрые будут всегда люди.

***

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Антону побажаю я тепла,

Кохання та удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре всеІ

Все обов’язково у порядку!

День ангела Антона: поздравления, открытки, картинки

***

У каждого есть свой с рождения ангел,

Ведь каждый носит имя в честь него,

Чтобы хранил от бед, с ним нужно ладить,

И, как святыню, помнить день его.

С днем ангела поздравим мы сейчас Антошку,

Ему желаем в этот день, пусть никогда

Не постучится ветер злой к нему в окошко,

В дом не войдут несчастье, горе и беда.

День ангела Антона: поздравления, открытки, картинки

***

С Днем ангела, Антон! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе твои родители.

День ангела Антона: поздравления, открытки, картинки

***

Крутой и модный парень - Тоха, поздравляю тебя с праздником. Желаю всегда стремиться к нужной цели, как пуля в мишень, желаю быть всегда довольным, как ребёнок с большой шоколадкой, желаю быть любимым, как океан дельфинами. Крепкого тебе здоровья, удачи и добра.