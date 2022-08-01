День ангела Ильи – душевные поздравления и картинки именинникам в Ильин день

Поздравления в прозе и стихах с днем ангела Ильи, стильные картинки и открытки - в подборке Главреда.
Мужчины с именем Илья отмечают день ангела по православному календарю 6 раз в году: 1, 22, 27 января, 2 и 30 августа и 11 октября. Сердечные поздравления и картинки в день Ильи помогут создать атмосферу праздника и напомнить о важной дате.
О том, кто еще отмечает именины в последнем месяце лета, читайте в материале: День ангела в августе 2022 по церковному календарю – именинники месяца.
Имя Илья в переводе с древнееврейского означает "мой Бог" - Яхве. В других версиях оно означает "верующий" или "сила Бога". Эти мужчины с самого раннего возраста обладают решительностью и силой духа. Илья – целеустремленный и трудолюбивый мужчина, которому не чужды доброта и отзывчивость. Это человек слова, который готов идти на компромиссы, заботливый и верный муж и прекрасный отец.
День ангела Ильи – поздравления, картинки и открытки
Поздравляю, Илья. Желаю смело браться за любимое дело. Желая обязательно добиваться успеха. Желаю твёрдо стоять на ногах. Желаю не позволять себе опускать руки. Желаю уверенно идти своей дорогой. И пусть эта дорога будет счастливой. Здоровья тебе, Илья, хороших друзей, крепкой любви дорогих людей, везения и состоятельности.
***
Илья, с праздником! Желаю, чтобы не покидала тебя самоуверенность, всегда будь на высоте. Пусть воплощаются самые смелые задумки, пусть легко решаются задачи. Пусть успех, по всем фронтам, сопутствует тебе на жизненном пути.
***
Хочется поздравить замечательного человека — Илью! Пусть твоя многогранность и любознательность приносят потрясающие плоды! Пусть надежным будет здоровье и приветливыми окружающие люди. Пусть гармония будет в семье, в душе и в каждом деле, за которое ты берешься. Побед, удачи и успеха!
***
От всей души тебе, Илья,
Желаю счастья и достатка!
Пусть будут верными друзья,
Пусть вверх идет карьера гладко!
Желаю крепкого здоровья
И силы в теле молодом!
Наполни жизнь свою любовью,
Успехом, радостью, добром!
***
Пускай Илья благословит ваш дом, сделает его хлебосольным, зажиточным и благополучным. Пускай в вашем доме всегда витает аромат хлеба, запах счастья и веселый смех друзей. Желаем много солнца, которое согреет ваши души, наполнит сердца любовью, верой, искренностью и добром. С Ильиным днем!
***
В Ильин день желаю стать мудрее и смелее, никого и никогда не бояться, громом метать и молниеносно добиваться успеха во всех своих стремлениях. Пусть в этот день свершится что-то доброе, пусть этот праздник ознаменует для тебя дальнейшее процветание, душевную гармонию и чистую любовь.
***
Август светом озаряет,
Прочь с души сгоняя тень,
Счастьем сердце наполняет
Светлый праздник Ильин день!
Так позволь тебя поздравить
И промолвить пару слов,
Светлой радости добавить,
Словно в небе огоньков!
Просто будь счастливым, добрым,
Побеждай любой порок.
Будь прекрасным, сильным стойким,
Каким был Илия-пророк!
***
Пускай пророк Илья вам принесет
Здоровье, изобилие во всем,
Достаток пусть Илья святой пошлет,
Чтоб не было нужды у вас ни в чем!
Пусть душу будет счастье озарять,
Пускай идет удача рядом с вами!
Святой Илья пусть будет наполнять
Жизнь вашу только добрыми вещами!
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