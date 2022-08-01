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День ангела Ильи – душевные поздравления и картинки именинникам в Ильин день

1 августа 2022, 18:19

Поздравления в прозе и стихах с днем ангела Ильи, стильные картинки и открытки - в подборке Главреда.

День ангела
День ангела Ильи 2022 / ua.depositphotos.com/

Мужчины с именем Илья отмечают день ангела по православному календарю 6 раз в году: 1, 22, 27 января, 2 и 30 августа и 11 октября. Сердечные поздравления и картинки в день Ильи помогут создать атмосферу праздника и напомнить о важной дате.

О том, кто еще отмечает именины в последнем месяце лета, читайте в материале: День ангела в августе 2022 по церковному календарю – именинники месяца.

Имя Илья в переводе с древнееврейского означает "мой Бог" - Яхве. В других версиях оно означает "верующий" или "сила Бога". Эти мужчины с самого раннего возраста обладают решительностью и силой духа. Илья – целеустремленный и трудолюбивый мужчина, которому не чужды доброта и отзывчивость. Это человек слова, который готов идти на компромиссы, заботливый и верный муж и прекрасный отец.

День ангела Ильи – поздравления, картинки и открытки

Поздравляю, Илья. Желаю смело браться за любимое дело. Желая обязательно добиваться успеха. Желаю твёрдо стоять на ногах. Желаю не позволять себе опускать руки. Желаю уверенно идти своей дорогой. И пусть эта дорога будет счастливой. Здоровья тебе, Илья, хороших друзей, крепкой любви дорогих людей, везения и состоятельности.

***

Илья, с праздником! Желаю, чтобы не покидала тебя самоуверенность, всегда будь на высоте. Пусть воплощаются самые смелые задумки, пусть легко решаются задачи. Пусть успех, по всем фронтам, сопутствует тебе на жизненном пути.

День ангела Ильи открытки
День ангела Ильи открытки

***

Хочется поздравить замечательного человека — Илью! Пусть твоя многогранность и любознательность приносят потрясающие плоды! Пусть надежным будет здоровье и приветливыми окружающие люди. Пусть гармония будет в семье, в душе и в каждом деле, за которое ты берешься. Побед, удачи и успеха!

***

От всей души тебе, Илья,

Желаю счастья и достатка!

Пусть будут верными друзья,

Пусть вверх идет карьера гладко!

Желаю крепкого здоровья

И силы в теле молодом!

Наполни жизнь свою любовью,

Успехом, радостью, добром!

День Ильи открытки
День ангела Ильи картинки

***

Пускай Илья благословит ваш дом, сделает его хлебосольным, зажиточным и благополучным. Пускай в вашем доме всегда витает аромат хлеба, запах счастья и веселый смех друзей. Желаем много солнца, которое согреет ваши души, наполнит сердца любовью, верой, искренностью и добром. С Ильиным днем!

День ангела Ильи открытки
С днем ангела Ильи

***

В Ильин день желаю стать мудрее и смелее, никого и никогда не бояться, громом метать и молниеносно добиваться успеха во всех своих стремлениях. Пусть в этот день свершится что-то доброе, пусть этот праздник ознаменует для тебя дальнейшее процветание, душевную гармонию и чистую любовь.

***

Август светом озаряет,

Прочь с души сгоняя тень,

Счастьем сердце наполняет

Светлый праздник Ильин день!

Так позволь тебя поздравить

И промолвить пару слов,

Светлой радости добавить,

Словно в небе огоньков!

Просто будь счастливым, добрым,

Побеждай любой порок.

Будь прекрасным, сильным стойким,

Каким был Илия-пророк!

День ангела Ильи открытки
День Ильи открытки

***

Пускай пророк Илья вам принесет

Здоровье, изобилие во всем,

Достаток пусть Илья святой пошлет,

Чтоб не было нужды у вас ни в чем!

Пусть душу будет счастье озарять,

Пускай идет удача рядом с вами!

Святой Илья пусть будет наполнять

Жизнь вашу только добрыми вещами!

День ангела Ильи открытки
День Ильи 2022
День ангела Ильи открытки
День ангела Ильи по церковоному календарю
День ангела Ильи открытки
Ильин день 2022
День ангела Ильи открытки
День ангела Ильи открытки

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