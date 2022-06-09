День друзей 2022: милые картинки и открытки, поздравления с дружбой

С днем друзей - картинки, душевные поздравления в прозе и стихах, прикольные открытки - в подборке Главреда.
В начале лета, 9 июня, отмечается Международный день друзей. В 2022 году этот день выпадает на четверг и становится прекрасным поводом провести день с дорогими людьми и побаловать их приятными подарками.
О том, какие государственные, профессиональные и международные праздники украинцы будут отмечать в первом месяце лета, читайте в материале: Праздники в июне 2022 в Украине: День защиты детей, День Конституции, Троица – важные даты.
И хоть этот праздник не является официальным, этот день станет прекрасными поводом, чтобы напомнить о себе людям, с которыми вас связывает крепкая дружба, проверенная годами. Картинки, открытки и короткие поздравления для друзей в прозе и стихах смогут поднять настроение и настроить на хороший день важных для вас людей.
С днем друзей – картинки, открытки и поздравления
Дружба — это великий дар, а настоящий и верный друг — поистине сокровище. Поздравляю тебя с Днем друзей и желаю, чтобы твои друзья были самыми преданными и надежными, и ваша дружба крепла бы день ото дня. Пусть все разногласия разрешаются мгновенно, а трудности закаляют ваш дружеский союз. Радуйтесь успеху друг друга и будьте сплоченными!
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Поздравляю с Днём друзей. Желаю интересной, весёлой и успешной жизни, чтобы всегда хватало времени на тёплые встречи с важными и дорогими людьми. Хочу отметить, что хороших друзей получает тот человек, который сам умеет быть хорошим другом. Поэтому желаю быть весомой частицей жизни своих друзей, настоящей поддержкой и источником вдохновения. И пусть твои товарищи никогда не оставляют тебя наедине с проблемами. Пусть каждая встреча будет крутой и запоминающейся!
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Сегодня День друзей в который я хочу поблагодарить всех моих преданных и искренних друзей за что, что всегда со мною рядом, за помощь и поддержку, за верность и дружбу! Желаю вам такой же уверенности во мне, а я вас точно не подведу!
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Всех своих наилучших друзей, товарищей и хороших знакомых поздравляю с Днем друзей! Желаю в этот день, конечно же, дружбы верной, искренней, преданной. Пусть ничто не сможет испортить наши отношения, а честность, справедливость, человечность в наших отношениях всегда стоят на первом месте!
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Дружба — это радостные встречи,
Море фантастических затей.
При любой проблеме — с другом легче,
А без друга в жизни тяжелей.
День друзей шагает по планете,
Раздает улыбки и любовь.
Так пускай везде на белом свете
Вспыхивает дружба вновь и вновь!
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С Днем друзей я поздравляю
Близких всех своих людей!
Доверяю и люблю вас,
Вместе с вами веселей,
Вам, друзья, я пожелаю
Быть счастливыми всегда,
Будем с вами всегда рядом,
Не разлучат нас года!
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Вы лучшие, любимые друзья!
Поднимите всегда мне настроение,
Вы все уже почти моя семья,
И с вами ярче каждое мгновение!
Пусть дружба наша крепнет с каждым днем,
Не встретятся пусть никогда преграды,
Ждет счастье вас в мгновении любом!
Друзья, вы моя высшая награда!