День друзей 2022: милые картинки и открытки, поздравления с дружбой

День друзей 2022 в Украине / depositphotos.com/

В начале лета, 9 июня, отмечается Международный день друзей. В 2022 году этот день выпадает на четверг и становится прекрасным поводом провести день с дорогими людьми и побаловать их приятными подарками.

О том, какие государственные, профессиональные и международные праздники украинцы будут отмечать в первом месяце лета, читайте в материале: Праздники в июне 2022 в Украине: День защиты детей, День Конституции, Троица – важные даты.

И хоть этот праздник не является официальным, этот день станет прекрасными поводом, чтобы напомнить о себе людям, с которыми вас связывает крепкая дружба, проверенная годами. Картинки, открытки и короткие поздравления для друзей в прозе и стихах смогут поднять настроение и настроить на хороший день важных для вас людей.

С днем друзей – картинки, открытки и поздравления

Дружба — это великий дар, а настоящий и верный друг — поистине сокровище. Поздравляю тебя с Днем друзей и желаю, чтобы твои друзья были самыми преданными и надежными, и ваша дружба крепла бы день ото дня. Пусть все разногласия разрешаются мгновенно, а трудности закаляют ваш дружеский союз. Радуйтесь успеху друг друга и будьте сплоченными!

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Поздравляю с Днём друзей. Желаю интересной, весёлой и успешной жизни, чтобы всегда хватало времени на тёплые встречи с важными и дорогими людьми. Хочу отметить, что хороших друзей получает тот человек, который сам умеет быть хорошим другом. Поэтому желаю быть весомой частицей жизни своих друзей, настоящей поддержкой и источником вдохновения. И пусть твои товарищи никогда не оставляют тебя наедине с проблемами. Пусть каждая встреча будет крутой и запоминающейся!

С днем друзей картинки

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Сегодня День друзей в который я хочу поблагодарить всех моих преданных и искренних друзей за что, что всегда со мною рядом, за помощь и поддержку, за верность и дружбу! Желаю вам такой же уверенности во мне, а я вас точно не подведу!

День друзей 2022

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Всех своих наилучших друзей, товарищей и хороших знакомых поздравляю с Днем друзей! Желаю в этот день, конечно же, дружбы верной, искренней, преданной. Пусть ничто не сможет испортить наши отношения, а честность, справедливость, человечность в наших отношениях всегда стоят на первом месте!

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Дружба — это радостные встречи,

Море фантастических затей.

При любой проблеме — с другом легче,

А без друга в жизни тяжелей.

День друзей шагает по планете,

Раздает улыбки и любовь.

Так пускай везде на белом свете

Вспыхивает дружба вновь и вновь!

Международный день друзей 2022

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С Днем друзей я поздравляю

Близких всех своих людей!

Доверяю и люблю вас,

Вместе с вами веселей,

Вам, друзья, я пожелаю

Быть счастливыми всегда,

Будем с вами всегда рядом,

Не разлучат нас года!

Открытки с днем дружбы

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Вы лучшие, любимые друзья!

Поднимите всегда мне настроение,

Вы все уже почти моя семья,

И с вами ярче каждое мгновение!

Пусть дружба наша крепнет с каждым днем,

Не встретятся пусть никогда преграды,

Ждет счастье вас в мгновении любом!

Друзья, вы моя высшая награда!

С днем друзей картинки

С днем друзей открытки

День друзей 2022 Украина