Праздники в июне 2022 в Украине: День защиты детей, День Конституции, Троица – важные даты

Праздники в июне 2022 Украина / depositphotos.com/

Первый месяц лета принесет немало профессиональных праздников и памятных дат. Также на июнь выпадают два государственных праздника – Троица и День Конституции. Однако будут ли они выходными в условиях военного положения – вопрос остается открытым.

О том, какие праздники украинцы смогут отметить в этом году, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

Режим военного положения в Украине в 2022 году предусматривает 6-дневный рабочий день. Так, в июне из 30 календарных дней, 4 из которых будут выходными. Государственные праздники на период действия военного положения не предоставляются.

Праздники в июне 2022 – Украина

1 июня – День защиты детей.

4 июня – Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов.

5 июня – День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Всемирный день окружающей среды.

6 июня – День журналиста.

8 июня – Всемирный день океанов.

9 июня – Международный день друзей.

12 июня – День работников легкой промышленности, День работников фондового рынка.

12 июня – Троица.

14 июня – Всемирный день донора.

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой.

18 июня – День участкового инспектора полиции.

19 июня – День медицинского работника, День фермера.

20 июня – Всемирный день беженцев.

22 июня – День скорби и оказания почестeй памяти жертв войны в Украине.

23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.

25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины.

26 июня – Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток, Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота.

28 июня – День Конституции Украины.

Православные праздники в июне 2022

Православные христиане помимо праздника Троица 12 июня будут отмечать Вознесение Господне 2 июня. Также на июнь выпадает важный поминальный день – Троицкая родительская суббота 11 июня и начало Петрового поста 20 июня.

Международные праздники в марте

Помимо государственных и профессиональных в мире отмечают довольно много интересных июньских праздников.

1 июня – день рождения "Супермена".

3 июня – Всемирный день велосипеда.

8 июня – Международный день домохозяйки.

10 июня – Всемирный день мороженого.

13 июня – День божьих коровок.

14 июня – Международный день блогера.

18 июня - Международный день суши.

20 июня – День отца.

30 июня – Всемирный день социальных сетей.

Читайте также: