Праздники в июне 2022 в Украине: День защиты детей, День Конституции, Троица – важные даты

Самые важные профессиональные и международные праздники и памятные даты.
Первый месяц лета принесет немало профессиональных праздников и памятных дат. Также на июнь выпадают два государственных праздника – Троица и День Конституции. Однако будут ли они выходными в условиях военного положения – вопрос остается открытым.
О том, какие праздники украинцы смогут отметить в этом году, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.
Режим военного положения в Украине в 2022 году предусматривает 6-дневный рабочий день. Так, в июне из 30 календарных дней, 4 из которых будут выходными. Государственные праздники на период действия военного положения не предоставляются.
Праздники в июне 2022 – Украина
- 1 июня – День защиты детей.
- 4 июня – Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов.
- 5 июня – День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Всемирный день окружающей среды.
- 6 июня – День журналиста.
- 8 июня – Всемирный день океанов.
- 9 июня – Международный день друзей.
- 12 июня – День работников легкой промышленности, День работников фондового рынка.
- 12 июня – Троица.
- 14 июня – Всемирный день донора.
- 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой.
- 18 июня – День участкового инспектора полиции.
- 19 июня – День медицинского работника, День фермера.
- 20 июня – Всемирный день беженцев.
- 22 июня – День скорби и оказания почестeй памяти жертв войны в Украине.
- 23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.
- 25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины.
- 26 июня – Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток, Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота.
- 28 июня – День Конституции Украины.
Православные праздники в июне 2022
Православные христиане помимо праздника Троица 12 июня будут отмечать Вознесение Господне 2 июня. Также на июнь выпадает важный поминальный день – Троицкая родительская суббота 11 июня и начало Петрового поста 20 июня.
Международные праздники в марте
Помимо государственных и профессиональных в мире отмечают довольно много интересных июньских праздников.
- 1 июня – день рождения "Супермена".
- 3 июня – Всемирный день велосипеда.
- 8 июня – Международный день домохозяйки.
- 10 июня – Всемирный день мороженого.
- 13 июня – День божьих коровок.
- 14 июня – Международный день блогера.
- 18 июня - Международный день суши.
- 20 июня – День отца.
- 30 июня – Всемирный день социальных сетей.
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