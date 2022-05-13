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Праздники в июне 2022 в Украине: День защиты детей, День Конституции, Троица – важные даты

13 мая 2022, 12:14

Самые важные профессиональные и международные праздники и памятные даты.

праздники июнь 2022 украина
Праздники в июне 2022 Украина / depositphotos.com/

Первый месяц лета принесет немало профессиональных праздников и памятных дат. Также на июнь выпадают два государственных праздника – Троица и День Конституции. Однако будут ли они выходными в условиях военного положения – вопрос остается открытым.

О том, какие праздники украинцы смогут отметить в этом году, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

Режим военного положения в Украине в 2022 году предусматривает 6-дневный рабочий день. Так, в июне из 30 календарных дней, 4 из которых будут выходными. Государственные праздники на период действия военного положения не предоставляются.

Праздники в июне 2022 – Украина

  • 1 июня – День защиты детей.
  • 4 июня – Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов.
  • 5 июня – День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Всемирный день окружающей среды.
  • 6 июня – День журналиста.
  • 8 июня – Всемирный день океанов.
  • 9 июня – Международный день друзей.
  • 12 июня – День работников легкой промышленности, День работников фондового рынка.
  • 12 июня – Троица.
  • 14 июня – Всемирный день донора.
  • 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой.
  • 18 июня – День участкового инспектора полиции.
  • 19 июня – День медицинского работника, День фермера.
  • 20 июня – Всемирный день беженцев.
  • 22 июня – День скорби и оказания почестeй памяти жертв войны в Украине.
  • 23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.
  • 25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины.
  • 26 июня – Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток, Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота.
  • 28 июня – День Конституции Украины.

Православные праздники в июне 2022

Православные христиане помимо праздника Троица 12 июня будут отмечать Вознесение Господне 2 июня. Также на июнь выпадает важный поминальный день – Троицкая родительская суббота 11 июня и начало Петрового поста 20 июня.

Международные праздники в марте

Помимо государственных и профессиональных в мире отмечают довольно много интересных июньских праздников.

  • 1 июня – день рождения "Супермена".
  • 3 июня – Всемирный день велосипеда.
  • 8 июня – Международный день домохозяйки.
  • 10 июня – Всемирный день мороженого.
  • 13 июня – День божьих коровок.
  • 14 июня – Международный день блогера.
  • 18 июня - Международный день суши.
  • 20 июня – День отца.
  • 30 июня – Всемирный день социальных сетей.

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