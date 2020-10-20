День повара – деликатесные поздравления в прозе и стихах, открытки

Поздравления с Днем повара – прикольные стихи, своими словами в прозе, короткие смс, смешные картинки и красивые гиф-открытки – в материале Главреда.
Поздравления с Днем повара в Украине дарят 20 октября – в Международный день повара 2020. В этом году праздник мастеров вкуса выпал на вторник.
В этот день звучит поздравление с Днем повара в детском саду и в ресторане, кто-то дарит смешное поздравление с Днем повара автору самого вкусного борща в жизни – родной маме, а кто-то – прикольные пожелания повару в прозе – всем знакомым кулинарам.
Поздравления с Днем повара – прикольные стихи, своими словами в прозе, короткие смс, смешные картинки и красивые гиф-открытки – собрал Главред на праздник 20 октября.
День кухаря – привітання та листівки українською мовою
День повара – поздравления в прозе, стихах и смс
Поздравляю всех поваров, мастеров своего поварского дела, людей которые творят кулинарные шедевры, настоящих художников гастрономии. Желаю успеха у плиты, пускай с каждым днем в ваших золотых руках рождаются все новые и новые вкусные рецепты.
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Мы поваров сегодня поздравляем,
Ведь снова праздник ваш в дом пришел!
Мы вдохновенья вам и впредь желаем,
Чтоб каждый повар свой котел нашел.
Желаем мы вам больше лиц счастливых,
Улыбок теплых, слов хороших рой.
Мы ведь на кухню устремимся живо,
И уважаем честно труд такой.
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Книга о вкусной и здоровой пище – твой настольный манускрипт. Поздравляю с Днем повара! Пусть жизнь бежит неспешно, и на плите ничего не пригорает! Пусть деликатесы встречаются не только в холодильнике, но и в жизни, украшая каждый день славными событиями! Расти над собой, готовь еще лучше и, непременно, зови нас на дегустации!
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Много счастья и здоровья
Поварихе мы желаем!
Ведь готовишь ты с любовью,
Хорошо мы это знаем!
Говорим тебе спасибо,
Что так вкусно кормишь нас,
Вся еда ну просто диво!
Видно, что ты высший класс!
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С Днем повара! Желаю вам всегда творческого вдохновения и отличного настроения, которое непременно станет лучшей приправой к вашим блюдам.
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Душевное поздравление с Днем повара мужу:
И я ценю твое уменье
И твой талант, и вдохновенье!
С Днём повара, мой дорогой!
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Самые вкусные, теплые, искренние поздравления с Международным днем повара. Желаем шедевральных блюд, новых полезных рецептов, высоких оценок за старания и неустанный труд. Готовьте с любовью, и успех ждет вас непременно.
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Поздравление с Днем повара женщине:
С праздником, родная наша,
Ты кудесница вкусняшек!
Мастерица сладких дел!
Нет такого, чтоб не съел!
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Достичь желаю совершенства,
На кухне получить главенство,
Придумать авторское блюдо
И лишь на счастье бить посуду!
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Дорогие наши кулинары! Вы восхитительны, ведь вам под силу создать абсолютно любое блюдо из любой кухни! Вы способны из минимума продуктов, из того, что найдётся в холодильнике, создать вкусный сытный шедевр! Желаем вам удачи, здоровья, всего самого наилучшего! Живите сладко!
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Поваров хочу поздравить
С самым аппетитным днем.
Пусть оценен будет каждый
Добрым словом и рублем.
Будет жизнь пускай похожа
На изысканный десерт.
Пусть получит благодарность
Каждый вкусовой эксперт.
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Пусть ничего не пригорает
И соли пусть всегда хватает,
Всем нравится твоя стряпня.
С Днём повара тебя, ура!