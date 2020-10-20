День повара – деликатесные поздравления в прозе и стихах, открытки

С Днем повара - поздравления смешные и прикольные картинки на День повара

Поздравления с Днем повара в Украине дарят 20 октября – в Международный день повара 2020. В этом году праздник мастеров вкуса выпал на вторник.

В этот день звучит поздравление с Днем повара в детском саду и в ресторане, кто-то дарит смешное поздравление с Днем повара автору самого вкусного борща в жизни – родной маме, а кто-то – прикольные пожелания повару в прозе – всем знакомым кулинарам.

Поздравления с Днем повара – прикольные стихи, своими словами в прозе, короткие смс, смешные картинки и красивые гиф-открытки – собрал Главред на праздник 20 октября.

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День повара – поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю всех поваров, мастеров своего поварского дела, людей которые творят кулинарные шедевры, настоящих художников гастрономии. Желаю успеха у плиты, пускай с каждым днем в ваших золотых руках рождаются все новые и новые вкусные рецепты.

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Мы поваров сегодня поздравляем,

Ведь снова праздник ваш в дом пришел!

Мы вдохновенья вам и впредь желаем,

Чтоб каждый повар свой котел нашел.

Желаем мы вам больше лиц счастливых,

Улыбок теплых, слов хороших рой.

Мы ведь на кухню устремимся живо,

И уважаем честно труд такой.

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Книга о вкусной и здоровой пище – твой настольный манускрипт. Поздравляю с Днем повара! Пусть жизнь бежит неспешно, и на плите ничего не пригорает! Пусть деликатесы встречаются не только в холодильнике, но и в жизни, украшая каждый день славными событиями! Расти над собой, готовь еще лучше и, непременно, зови нас на дегустации!

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Много счастья и здоровья

Поварихе мы желаем!

Ведь готовишь ты с любовью,

Хорошо мы это знаем!

Говорим тебе спасибо,

Что так вкусно кормишь нас,

Вся еда ну просто диво!

Видно, что ты высший класс!

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С Днем повара! Желаю вам всегда творческого вдохновения и отличного настроения, которое непременно станет лучшей приправой к вашим блюдам.

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Душевное поздравление с Днем повара мужу:

И я ценю твое уменье

И твой талант, и вдохновенье!

С Днём повара, мой дорогой!

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Самые вкусные, теплые, искренние поздравления с Международным днем повара. Желаем шедевральных блюд, новых полезных рецептов, высоких оценок за старания и неустанный труд. Готовьте с любовью, и успех ждет вас непременно.

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Поздравление с Днем повара женщине:

С праздником, родная наша,

Ты кудесница вкусняшек!

Мастерица сладких дел!

Нет такого, чтоб не съел!

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Достичь желаю совершенства,

На кухне получить главенство,

Придумать авторское блюдо

И лишь на счастье бить посуду!

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Дорогие наши кулинары! Вы восхитительны, ведь вам под силу создать абсолютно любое блюдо из любой кухни! Вы способны из минимума продуктов, из того, что найдётся в холодильнике, создать вкусный сытный шедевр! Желаем вам удачи, здоровья, всего самого наилучшего! Живите сладко!

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Поваров хочу поздравить

С самым аппетитным днем.

Пусть оценен будет каждый

Добрым словом и рублем.

Будет жизнь пускай похожа

На изысканный десерт.

Пусть получит благодарность

Каждый вкусовой эксперт.

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Пусть ничего не пригорает

И соли пусть всегда хватает,

Всем нравится твоя стряпня.

С Днём повара тебя, ура!

Картинки с Днем повара и открытки