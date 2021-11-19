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День сантехника – 19 ноября: прикольные картинки и четкие поздравления

19 ноября 2021, 03:26

Душевные поздравления в прозе и стихах, прикольные картинки - в подборке Главреда.

сантехник
День сантехника / ua.depositphotos.com

19 ноября отмечается сразу несколько интересных праздников. Всемирный день сантехника и День туалета. Этот день проходит под эгидой ООН и призван напомнить о проблемах гигиены, с которой сталкивается человечество в некоторых уголках мира.

Всемирный день сантехника отмечают во всем мире. Ведь работники санитарной службы, имеют самое непосредственное отношение к гигиене и стоят на страже чистоты и порядка в наших домах и квартирах.

О том, какие профессиональные праздники ждут украинцев в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.

Чтят труд сантехников в разных странах не только поздравлениями на словах. В Украине Черкассах и Бердянске есть памятники сантехникам, также как и в Братиславе, Москве и Екатеринбурге.

Всемирный день сантехника не единственный праздник работников санитарной службы. Свой профессиональный праздник они также отмечают 11 марта – Международный день сантехника.

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День сантехника 2021- картинки, поздравления и открытки

Поздравляю с Днем сантехника. В этот профессиональный праздник желаю тебе хороших клиентов и разрешимых задач. Пусть у тебя все получается, а дома ждет счастливая семья.

***

Мастера на все руки, умелого сантехника поздравляю с Днём сантехника. Желаю от души крепкого здоровья, исправных инструментов, лёгкой работы, востребованной деятельности, уважения и искренней благодарности за великий труд, семейного благополучия и достатка, счастья в душе и любви в сердце.

День сантехника 2021 картинки
День сантехника 2021 картинки

***

Пусть из крана жизни течёт рекой счастье, пусть в нужную минуту находится тот самый ключ под успех. С профессиональным праздником тебя. Желаю здоровья и крепкой нервной системы, славной работы и яркой красочной жизни с хорошей погодой и отменным настроением.

***

Тебе, сантехник дорогой,

Мы посвящаем поздравленье!

Сегодня праздник у тебя,

И мы, немножечко с волненьем,

Хотим поздравить, и сказать,

Что все тебя мы уважаем,

Твой труд в почете, знаешь сам,

Тебе мы счастья лишь желаем!

День сантехника 2021 картинки
День сантехника в Украине

***

Ты любой беде поможешь,

Ты починишь, все, что можешь!

И поставишь все прокладки,

У тебя всегда в порядке

Твой рабочий инструмент,

И готов в любой момент

Ты прийти на помощь всем,

Безо всяческих проблем!

Наш сантехник, поздравляем,

И здоровья вам желаем!

День сантехника 2021 картинки
Всемирный день сантехника

***

Всемирный День сантехника пришел!

Да, и такой мы тоже отмечаем,

Сантехников мы поздравляем всех,

И много – много счастья им желаем!

Пускай работа вам несет доход,

А нам без вас, понятно, жизни нет!

Поэтому поздравит весь народ

Сантехника, живите вы без бед!

День сантехника 2021 картинки
День сантехника картинки
День сантехника 2021 картинки
День сантехника 19 ноября

viber
праздник открытки
Сейчас вы просматриваете новость «День сантехника – 19 ноября: прикольные картинки и четкие поздравления». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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