День сантехника – 19 ноября: прикольные картинки и четкие поздравления

Душевные поздравления в прозе и стихах, прикольные картинки - в подборке Главреда.
19 ноября отмечается сразу несколько интересных праздников. Всемирный день сантехника и День туалета. Этот день проходит под эгидой ООН и призван напомнить о проблемах гигиены, с которой сталкивается человечество в некоторых уголках мира.
Всемирный день сантехника отмечают во всем мире. Ведь работники санитарной службы, имеют самое непосредственное отношение к гигиене и стоят на страже чистоты и порядка в наших домах и квартирах.
О том, какие профессиональные праздники ждут украинцев в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.
Чтят труд сантехников в разных странах не только поздравлениями на словах. В Украине Черкассах и Бердянске есть памятники сантехникам, также как и в Братиславе, Москве и Екатеринбурге.
Всемирный день сантехника не единственный праздник работников санитарной службы. Свой профессиональный праздник они также отмечают 11 марта – Международный день сантехника.
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День сантехника 2021- картинки, поздравления и открытки
Поздравляю с Днем сантехника. В этот профессиональный праздник желаю тебе хороших клиентов и разрешимых задач. Пусть у тебя все получается, а дома ждет счастливая семья.
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Мастера на все руки, умелого сантехника поздравляю с Днём сантехника. Желаю от души крепкого здоровья, исправных инструментов, лёгкой работы, востребованной деятельности, уважения и искренней благодарности за великий труд, семейного благополучия и достатка, счастья в душе и любви в сердце.
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Пусть из крана жизни течёт рекой счастье, пусть в нужную минуту находится тот самый ключ под успех. С профессиональным праздником тебя. Желаю здоровья и крепкой нервной системы, славной работы и яркой красочной жизни с хорошей погодой и отменным настроением.
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Тебе, сантехник дорогой,
Мы посвящаем поздравленье!
Сегодня праздник у тебя,
И мы, немножечко с волненьем,
Хотим поздравить, и сказать,
Что все тебя мы уважаем,
Твой труд в почете, знаешь сам,
Тебе мы счастья лишь желаем!
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Ты любой беде поможешь,
Ты починишь, все, что можешь!
И поставишь все прокладки,
У тебя всегда в порядке
Твой рабочий инструмент,
И готов в любой момент
Ты прийти на помощь всем,
Безо всяческих проблем!
Наш сантехник, поздравляем,
И здоровья вам желаем!
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Всемирный День сантехника пришел!
Да, и такой мы тоже отмечаем,
Сантехников мы поздравляем всех,
И много – много счастья им желаем!
Пускай работа вам несет доход,
А нам без вас, понятно, жизни нет!
Поэтому поздравит весь народ
Сантехника, живите вы без бед!