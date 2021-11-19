День сантехника – 19 ноября: прикольные картинки и четкие поздравления

День сантехника / ua.depositphotos.com

19 ноября отмечается сразу несколько интересных праздников. Всемирный день сантехника и День туалета. Этот день проходит под эгидой ООН и призван напомнить о проблемах гигиены, с которой сталкивается человечество в некоторых уголках мира.

Всемирный день сантехника отмечают во всем мире. Ведь работники санитарной службы, имеют самое непосредственное отношение к гигиене и стоят на страже чистоты и порядка в наших домах и квартирах.

О том, какие профессиональные праздники ждут украинцев в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.

Чтят труд сантехников в разных странах не только поздравлениями на словах. В Украине Черкассах и Бердянске есть памятники сантехникам, также как и в Братиславе, Москве и Екатеринбурге.

Всемирный день сантехника не единственный праздник работников санитарной службы. Свой профессиональный праздник они также отмечают 11 марта – Международный день сантехника.

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День сантехника 2021- картинки, поздравления и открытки

Поздравляю с Днем сантехника. В этот профессиональный праздник желаю тебе хороших клиентов и разрешимых задач. Пусть у тебя все получается, а дома ждет счастливая семья.

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Мастера на все руки, умелого сантехника поздравляю с Днём сантехника. Желаю от души крепкого здоровья, исправных инструментов, лёгкой работы, востребованной деятельности, уважения и искренней благодарности за великий труд, семейного благополучия и достатка, счастья в душе и любви в сердце.

День сантехника 2021 картинки

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Пусть из крана жизни течёт рекой счастье, пусть в нужную минуту находится тот самый ключ под успех. С профессиональным праздником тебя. Желаю здоровья и крепкой нервной системы, славной работы и яркой красочной жизни с хорошей погодой и отменным настроением.

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Тебе, сантехник дорогой,

Мы посвящаем поздравленье!

Сегодня праздник у тебя,

И мы, немножечко с волненьем,

Хотим поздравить, и сказать,

Что все тебя мы уважаем,

Твой труд в почете, знаешь сам,

Тебе мы счастья лишь желаем!

День сантехника в Украине

***

Ты любой беде поможешь,

Ты починишь, все, что можешь!

И поставишь все прокладки,

У тебя всегда в порядке

Твой рабочий инструмент,

И готов в любой момент

Ты прийти на помощь всем,

Безо всяческих проблем!

Наш сантехник, поздравляем,

И здоровья вам желаем!

Всемирный день сантехника

***

Всемирный День сантехника пришел!

Да, и такой мы тоже отмечаем,

Сантехников мы поздравляем всех,

И много – много счастья им желаем!

Пускай работа вам несет доход,

А нам без вас, понятно, жизни нет!

Поэтому поздравит весь народ

Сантехника, живите вы без бед!

День сантехника картинки