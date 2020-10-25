День тещи и свекрови – поздравления веселые и красивые открытки

Душевные и прикольные поздравления с Днем тещи и свекрови – в прозе своими словами, трогательные стихи, короткие смс, гиф и картинки – в материале Главреда.
На Международный день тещи поздравления на словах и открытки с Днем тещи в 2020 году дарят 25 октября. Это всегда четвертое воскресенье месяца.
Именно матерей жен чаще всего поздравляют в этот день. Однако официальное название праздника – Mother-In-Law Day (он родом из США). А в переводе это означает еще и День свекрови (и теща, и свекровь – "мать-по-закону").
Так что 25 октября можно смело дарить и поздравления с Днем тещи, и поздравления с Днем свекрови.
Читайте такжеКакие цветы подарить на 8 Марта – коллегам, жене, теще и не толькоВ Америке этот день отмечается как второй День матери. А вот в Украине и в России это пока не слишком популярное торжество, и характер оно носит скорее шуточный. В то же время теплые искренние слова благодарности, оформленные как шутливый стих теще или трогательное поздравление с Днем тещи своими словами способны тронуть любое женское сердце, а заодно – наладить отношения с матерью любимой половинки. Аналогично можно сказать и о свекрови.
Главред собрал душевные и прикольные поздравления с Днем тещи и свекрови – в прозе своими словами, трогательные стихи, короткие смс, гиф и картинки на День тещи и свекрови.
День тещі і свекрухи - привітання і листівки українською мовою
День тещи и свекрови – поздравления в прозе, стихи и смс
День тещи – поздравление в прозе своими словами:
С Днём тёщи! Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тёщей.
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Есть день такой – четвертое воскресенье октября,
Дата эта в календаре стоит совсем не зря,
День тещи! Кто еще не слыхал?
Кто еще сегодня тещу не поцеловал?
Скорей исправляйтесь, женщины ждут,
Цветов, комплиментов и поцелуя от зятя,
У вас на раздумья есть пять минут,
Скорей подарите теще объятья!
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День свекрови – поздравление в прозе своими словами:
В День свекрови хочу пожелать всегда прекрасного настроения, безупречного самочувствия, искренних улыбок и неизменного жизненного счастья. Пусть Ваш дом никогда не посещает грусть и горе, пусть всегда горит огонек любви и надежды. В этот день хочу сказать Вам огромное спасибо за мужа, за Вашего сына, которого, пусть и не без доли ревности, Вы смогли мне подарить.
***
Скажу я, не кривя душой,
Вы стали для меня родной.
За доброту благодарю
И знайте, что я Вас люблю.
Живите долго, не болейте,
С годами сердцем не черствейте.
Пусть счастьем каждый день наполнится,
А все желания пусть исполнятся.
***
Поздравляю с Днем тещи! Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тёщенькой в мире! Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков.
***
Ну что же, теща дорогая,
Ваш личный праздник наступил,
И я удачи вам желаю,
Добра, терпения и сил!
***
Свекровь мне, что матушка родная, а к тому же еще и верная подруга, которой можно доверить свои девичьи секреты… Я желаю вам не только нерушимого здоровья и очень долгих лет, но также и простого, женского счастья, неувядающей красоты и море любви, которой вы, с вашим добрым сердцем, более чем достойны!
***
Свекровь любимая, спасибо, что вы есть,
Заслуг Ваших, просто не счесть,
У Вас открытая и добрая душа,
Мудрые советы и нежные слова.
Я с Днем свекрови поздравляю,
Веселья, радости, улыбок Вам желаю,
Чтоб неудачам и бедам всем на зло,
Жилось, любилось Вам и во всём везло.
***
С Днём тёщи. Желаю быть самой доброй и чуткой, самой весёлой и озорной, самой красивой и умной. Здоровья Вам и семейного счастья, уважения и достатка в кармане. И пусть Ваш зять всегда Вам помогает в делах, не забывая осыпать комплиментами и добрыми словами.
***
С Днем тещи поздравляю
Прекраснейших из женщин,
Желаю, чтоб ценились
Вы выше всех на свете.