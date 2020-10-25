День тещи и свекрови – поздравления веселые и красивые открытки

С Днем тещи! Шикарные поздравления на День тещи и свекрови: открытки, тексты

На Международный день тещи поздравления на словах и открытки с Днем тещи в 2020 году дарят 25 октября. Это всегда четвертое воскресенье месяца.

Именно матерей жен чаще всего поздравляют в этот день. Однако официальное название праздника – Mother-In-Law Day (он родом из США). А в переводе это означает еще и День свекрови (и теща, и свекровь – "мать-по-закону").

Так что 25 октября можно смело дарить и поздравления с Днем тещи, и поздравления с Днем свекрови.

Читайте такжеКакие цветы подарить на 8 Марта – коллегам, жене, теще и не толькоВ Америке этот день отмечается как второй День матери. А вот в Украине и в России это пока не слишком популярное торжество, и характер оно носит скорее шуточный. В то же время теплые искренние слова благодарности, оформленные как шутливый стих теще или трогательное поздравление с Днем тещи своими словами способны тронуть любое женское сердце, а заодно – наладить отношения с матерью любимой половинки. Аналогично можно сказать и о свекрови.

Главред собрал душевные и прикольные поздравления с Днем тещи и свекрови – в прозе своими словами, трогательные стихи, короткие смс, гиф и картинки на День тещи и свекрови.

День тещі і свекрухи - привітання і листівки українською мовою

День тещи и свекрови – поздравления в прозе, стихи и смс

День тещи – поздравление в прозе своими словами:

С Днём тёщи! Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тёщей.

***

Есть день такой – четвертое воскресенье октября,

Дата эта в календаре стоит совсем не зря,

День тещи! Кто еще не слыхал?

Кто еще сегодня тещу не поцеловал?

Скорей исправляйтесь, женщины ждут,

Цветов, комплиментов и поцелуя от зятя,

У вас на раздумья есть пять минут,

Скорей подарите теще объятья!

***

День свекрови – поздравление в прозе своими словами:

В День свекрови хочу пожелать всегда прекрасного настроения, безупречного самочувствия, искренних улыбок и неизменного жизненного счастья. Пусть Ваш дом никогда не посещает грусть и горе, пусть всегда горит огонек любви и надежды. В этот день хочу сказать Вам огромное спасибо за мужа, за Вашего сына, которого, пусть и не без доли ревности, Вы смогли мне подарить.

***

Скажу я, не кривя душой,

Вы стали для меня родной.

За доброту благодарю

И знайте, что я Вас люблю.

Живите долго, не болейте,

С годами сердцем не черствейте.

Пусть счастьем каждый день наполнится,

А все желания пусть исполнятся.

***

Поздравляю с Днем тещи! Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тёщенькой в мире! Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков.

***

Ну что же, теща дорогая,

Ваш личный праздник наступил,

И я удачи вам желаю,

Добра, терпения и сил!

***

Свекровь мне, что матушка родная, а к тому же еще и верная подруга, которой можно доверить свои девичьи секреты… Я желаю вам не только нерушимого здоровья и очень долгих лет, но также и простого, женского счастья, неувядающей красоты и море любви, которой вы, с вашим добрым сердцем, более чем достойны!

***

Свекровь любимая, спасибо, что вы есть,

Заслуг Ваших, просто не счесть,

У Вас открытая и добрая душа,

Мудрые советы и нежные слова.

Я с Днем свекрови поздравляю,

Веселья, радости, улыбок Вам желаю,

Чтоб неудачам и бедам всем на зло,

Жилось, любилось Вам и во всём везло.

***

С Днём тёщи. Желаю быть самой доброй и чуткой, самой весёлой и озорной, самой красивой и умной. Здоровья Вам и семейного счастья, уважения и достатка в кармане. И пусть Ваш зять всегда Вам помогает в делах, не забывая осыпать комплиментами и добрыми словами.

***

С Днем тещи поздравляю

Прекраснейших из женщин,

Желаю, чтоб ценились

Вы выше всех на свете.

С Днем тещи картинки и открытки на День тещи