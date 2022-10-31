Хэллоуин 2022: веселые картинки и поздравления

Хэллоуин 2022 - красивые картинки, веселые поздравления и смешные открытки - в подборке Главреда.
Ежегодно один из самых мистических праздников года Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. В ночь, когда вся нечисть выходит в мир живых, народ облачается в костюмы потусторонних существ и пытается отпугнуть духов оранжевыми фонарями тыкв с устрашающими гримасами.
Праздник имеет под собой языческие корни. Древние кельты устраивали обряд Самайн, встречая вторую половину года, которая олицетворяла темные силы. Чтобы отпугнуть злых духов, они облачались в шкуры и страшные маски. Эта традиция дошла и до наших дней. Во всем мире отмечают Хэллоуин, устраивая вечер бурного веселья. Посмеяться в лицо страхам может быть лучшим способом его преодолеть.
Хэллоуин 2022: поздравления, картинки и открытки
Желаю страшно весёлого и до жути интересного Хэллоуина. Пусть пауки сплетут паутину желаний и страсти. Пусть ведьмы наколдуют феерическое настроение. Пусть зомби научат быть спокойнее. Пусть оборотни покажут, как перевоплощаться в настоящих хищников. Путь вампиры поведают о правильном питании. Желаю крутых эмоций и невероятных ощущений.
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С Хэллоуином! Пусть все страшилки в жизни окажутся игрушечными, понарошку, как на этот праздник! Желаю удачи, веселья, много-премного настоящего позитива и ничего не бояться, разве что в шутку и на Хэллоуин!
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С Хэллоуином! Желаю веселой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть черный кот никогда не перебегает перед тобой ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.
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С Хэллоуином. Желаю страшно красивой и счастливой жизни, до жути приятных и удивительных встреч, до мозга костей прекрасных и радостных чувств, эмоций, ощущений. Пусть монстры и кикиморы, духи и все силы нечисти летают себе и веселятся в эту ночь, а ты всем сердцем верь во всё доброе и светлое, вопреки всем суевериям и приметам.
***
Пусть Хэллоуин весёлый
От печалей всех хранит,
Принесёт добро, здоровье,
И мечты осуществит!
Как оранжевая тыква,
Будет яркой жизнь пускай,
Чтоб к везению привыкнуть
И его не отпускать!
***
Пусть духи злые
Обойдут ваш дом,
Звеня цепями,
Дух не тронет сон.
Рассвет наступит,
А уж с ним, уйдут в туман,
Все злые мысли
Огорчений злой дурман.
К свету и миру идти!
Радость вам встретить в пути!
Удачу и свет вам найти!
***
Страхи мы сегодня
Все прогоним прочь,
Хэллоуин подарит
Веселую нам ночь.
В канун Дня всех святых
Мы будем веселиться,
Чтоб в сердце злые духи
К нам не смогли пробиться.
Смехом и весельем
Всю разгоним нечисть,
Жизнь без страхов станет
И добрей, и легче.
***
В Хэллоуин ты не скучай.
А чтоб был праздник веселей,
Ты маску быстро надевай
И начинай пугать друзей!
Пускай от страха убегут
И станут громко все кричать
Или конфет тебе дадут.
Пусть будут тоже поздравлять!