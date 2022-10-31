Хэллоуин 2022: веселые картинки и поздравления

Хэллоуин 2022 / ua.depositphotos.com/

Ежегодно один из самых мистических праздников года Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. В ночь, когда вся нечисть выходит в мир живых, народ облачается в костюмы потусторонних существ и пытается отпугнуть духов оранжевыми фонарями тыкв с устрашающими гримасами.

Праздник имеет под собой языческие корни. Древние кельты устраивали обряд Самайн, встречая вторую половину года, которая олицетворяла темные силы. Чтобы отпугнуть злых духов, они облачались в шкуры и страшные маски. Эта традиция дошла и до наших дней. Во всем мире отмечают Хэллоуин, устраивая вечер бурного веселья. Посмеяться в лицо страхам может быть лучшим способом его преодолеть.

Хэллоуин 2022: поздравления, картинки и открытки

Желаю страшно весёлого и до жути интересного Хэллоуина. Пусть пауки сплетут паутину желаний и страсти. Пусть ведьмы наколдуют феерическое настроение. Пусть зомби научат быть спокойнее. Пусть оборотни покажут, как перевоплощаться в настоящих хищников. Путь вампиры поведают о правильном питании. Желаю крутых эмоций и невероятных ощущений.

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С Хэллоуином! Пусть все страшилки в жизни окажутся игрушечными, понарошку, как на этот праздник! Желаю удачи, веселья, много-премного настоящего позитива и ничего не бояться, разве что в шутку и на Хэллоуин!

Хеллоуин 2022

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С Хэллоуином! Желаю веселой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть черный кот никогда не перебегает перед тобой ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.

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С Хэллоуином. Желаю страшно красивой и счастливой жизни, до жути приятных и удивительных встреч, до мозга костей прекрасных и радостных чувств, эмоций, ощущений. Пусть монстры и кикиморы, духи и все силы нечисти летают себе и веселятся в эту ночь, а ты всем сердцем верь во всё доброе и светлое, вопреки всем суевериям и приметам.

Хеллоуин картинки

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Пусть Хэллоуин весёлый

От печалей всех хранит,

Принесёт добро, здоровье,

И мечты осуществит!

Как оранжевая тыква,

Будет яркой жизнь пускай,

Чтоб к везению привыкнуть

И его не отпускать!

Хеллоуин 2022 открытки

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Пусть духи злые

Обойдут ваш дом,

Звеня цепями,

Дух не тронет сон.

Рассвет наступит,

А уж с ним, уйдут в туман,

Все злые мысли

Огорчений злой дурман.

К свету и миру идти!

Радость вам встретить в пути!

Удачу и свет вам найти!

Хеллоуин 2022 прикольные картинки

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Страхи мы сегодня

Все прогоним прочь,

Хэллоуин подарит

Веселую нам ночь.

В канун Дня всех святых

Мы будем веселиться,

Чтоб в сердце злые духи

К нам не смогли пробиться.

Смехом и весельем

Всю разгоним нечисть,

Жизнь без страхов станет

И добрей, и легче.

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В Хэллоуин ты не скучай.

А чтоб был праздник веселей,

Ты маску быстро надевай

И начинай пугать друзей!

Пускай от страха убегут

И станут громко все кричать

Или конфет тебе дадут.

Пусть будут тоже поздравлять!

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