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Как поздравить с Днем адвоката: лучшие пожелания в картинках, стихах и прозе

19 декабря 2022, 05:16
Международный день адвоката празднуется 19 декабря – это отличный повод для оригинального поздравления своих коллег и друзей.
День адвоката
День адвоката

В Украине и во многих других странах День адвоката 19 декабря. Это праздник людей, которые оказывают квалифицированную защиту прав лиц и организаций и представляют их интересы в суде. Поэтому адвокат является востребованной профессией. Что пожелать в день адвокатуры – расскажет Главред.

День адвоката Украина 2022

День адвоката (адвокатуры) считается в Украине относительно новым праздником. Второй президент Леонид Кучма 2 декабря подписал указ №1121/2002 о том, что каждый год, 19 декабря, в стране будет отмечаться День адвокатуры. В документе сказано, что адвокатура сыграла весомую роль в развитии Украины как правового государства.

Что интересно, дата была выбрана не случайно – Верховная Рада в этот день, в 1992 году, приняла закон Об адвокатуре. В нем было прописано, что Адвокатура Украины, как добровольное общественное объединение профессионалов, призвано оказывать содействие защите прав, свобод и представлять интересы украинцев и иностранцев, которые гарантированы законом.

День адвоката 2022 картинки

День адвоката
День адвоката
День адвоката
День адвоката
День адвоката
День адвоката
День адвоката
День адвоката
День адвоката
День адвоката

День адвоката поздравления

***

С праздником! Пусть все законы соблюдаются, чтобы все дела шли, как по маслу, не доставляя хлопот и неприятностей. Желаю спокойствия на душе и гармонии на сердце. Пусть все цели будут достигнуты, а все желания исполнятся скорее.

***

С Днем адвокатуры! Желаем Вам удачных громких дел, чтоб Вы всегда их выигрывали. Чтобы клиенты сами Вас искали и были уверенны в положительном решении своих вопросов.

***

Поздравляю с профессиональным праздником и желаю успешной карьеры на адвокатском поприще! Пусть Ваши доказательства будут самыми убедительными, а суждения — самыми логичными. Будьте настойчивее и оттачивайте свой профессионализм. Желаю Вам здоровья, семейного счастья и процветания!

***

С Днём адвоката прими поздравления,

Без обжалования и уточнения,

Блестящей стремительной карьеры сердечно желаю,

И без разбирательств тебя я обнимаю.

Семейного счастья, стабильного быта,

И пусть выходные не будут забыты.

Здоровья покрепче и море везения,

Гармонии в жизни и в настроении.

***

С днем адвоката поздравляем!

Сегодня праздник ваш, друзья!

Его мы с вами разделяем,

Ведь обойтись без вас – нельзя.

Желаем счастья в жизни личной,

В делах – блистательных побед,

Вести защиту на "отлично",

Успехов вам и светлых лет!

***

Всю юридическую помощь они готовы оказать,

Когда потребуется, смогут и невиновность доказать.

Цель не оправдывает средства, всегда закон опора им.

Высокий статус адвоката, надёжно гильдией храним.

И в день российских адвокатов хотим поздравить их самих

И пожелать, чтобы терпенья и сил хватало на двоих.

И чтобы нормы правовые вы соблюдали, как всегда.

А чтобы жизнь была полнее, любви и счастья господа!

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