Как поздравить с Днем адвоката: лучшие пожелания в картинках, стихах и прозе

В Украине и во многих других странах День адвоката 19 декабря. Это праздник людей, которые оказывают квалифицированную защиту прав лиц и организаций и представляют их интересы в суде. Поэтому адвокат является востребованной профессией. Что пожелать в день адвокатуры – расскажет Главред.
День адвоката Украина 2022
День адвоката (адвокатуры) считается в Украине относительно новым праздником. Второй президент Леонид Кучма 2 декабря подписал указ №1121/2002 о том, что каждый год, 19 декабря, в стране будет отмечаться День адвокатуры. В документе сказано, что адвокатура сыграла весомую роль в развитии Украины как правового государства.
Что интересно, дата была выбрана не случайно – Верховная Рада в этот день, в 1992 году, приняла закон Об адвокатуре. В нем было прописано, что Адвокатура Украины, как добровольное общественное объединение профессионалов, призвано оказывать содействие защите прав, свобод и представлять интересы украинцев и иностранцев, которые гарантированы законом.
День адвоката 2022 картинки
День адвоката поздравления
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С праздником! Пусть все законы соблюдаются, чтобы все дела шли, как по маслу, не доставляя хлопот и неприятностей. Желаю спокойствия на душе и гармонии на сердце. Пусть все цели будут достигнуты, а все желания исполнятся скорее.
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С Днем адвокатуры! Желаем Вам удачных громких дел, чтоб Вы всегда их выигрывали. Чтобы клиенты сами Вас искали и были уверенны в положительном решении своих вопросов.
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Поздравляю с профессиональным праздником и желаю успешной карьеры на адвокатском поприще! Пусть Ваши доказательства будут самыми убедительными, а суждения — самыми логичными. Будьте настойчивее и оттачивайте свой профессионализм. Желаю Вам здоровья, семейного счастья и процветания!
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С Днём адвоката прими поздравления,
Без обжалования и уточнения,
Блестящей стремительной карьеры сердечно желаю,
И без разбирательств тебя я обнимаю.
Семейного счастья, стабильного быта,
И пусть выходные не будут забыты.
Здоровья покрепче и море везения,
Гармонии в жизни и в настроении.
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С днем адвоката поздравляем!
Сегодня праздник ваш, друзья!
Его мы с вами разделяем,
Ведь обойтись без вас – нельзя.
Желаем счастья в жизни личной,
В делах – блистательных побед,
Вести защиту на "отлично",
Успехов вам и светлых лет!
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Всю юридическую помощь они готовы оказать,
Когда потребуется, смогут и невиновность доказать.
Цель не оправдывает средства, всегда закон опора им.
Высокий статус адвоката, надёжно гильдией храним.
И в день российских адвокатов хотим поздравить их самих
И пожелать, чтобы терпенья и сил хватало на двоих.
И чтобы нормы правовые вы соблюдали, как всегда.
А чтобы жизнь была полнее, любви и счастья господа!