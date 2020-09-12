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Крутые поздравления с Днем программиста своими словами, стихи, смс и открытки

12 сентября 2020, 04:28

Прикольные поздравления программисту в стихах, поздравления в прозе, короткие смс и прикольные анимационные открытки и просто картинки – в материале Главреда.

День программиста - прикольные картинки и поздравления с Днем программиста
День программиста - прикольные картинки и поздравления с Днем программиста

День программиста отмечает сегодня практически весь мир, ведь в наше время редко можно найти производства, где не задействованы были бы компьютерные программы.

С днем программиста поздравления виновники торжества принимают либо 12 сентября (в високосный год), либо 13-го числа (в не високосный). Это всегда 256-й день от начала года. Число 256 было выбрано для даты празднования потому, что для любой системы с 8-битным кодированием это максимально возможное число элементов.

Впрочем есть и другие варианты, какого числа отмечается День программиста:

  • День программиста в России – 22 апреля (22.04), так как это раньше был код специальности "Программное обеспечение вычислительной техники";
  • 19 июля – в день рождения первой программы для компьютера;
  • 10 декабря – в день рождения Ады Лавлейс – автора первой программы;
  • 4 апреля – католики в этот день отмечают День святого Исидора Севильского, который является официальным покровителем интернета.

Главред собрал самые веселые и прикольные поздравления программисту в стихах, поздравления с Днем программиста в прозе, короткие смс, прикольные анимационные открытки и просто картинки на День программиста. А поздравление для программиста в коде – читайте в нашей прошлогодней праздничной подборке День программиста – поздравления и открытки прикольные и живые.

Привітання та картинки з Днем програміста українською мовою

Поздравления с Днем программиста прикольные – своими словами в прозе, в стихах, короткое

Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.

Открытки с днем программиста скачать бесплатно - анимация гиф гифки с днём программиста

***

Ты создаешь программы кропотливо,

блестяще, виртуозно, аккуратно,

логично, обоснованно, красиво.

Работать, друг, с тобою так приятно!

***

Программистов поздравляем дружно!

Фирма вами очень дорожит.

Знаем, что бы ни было нам нужно,

Можете вы с легкостью решить!

Мы желаем счастья и успехов,

Пусть идут программы на ура!

Радости вам, крепкого здоровья,

И любви, конечно, и добра!

***

С Днем программиста. Желаю интересных и успешных разработок, а также постоянного совершенствования твоих итак гениальных идей. А над твоей кармой пусть стоит надежная защита от вируса зависти и бед, а в сердце твоём пусть действует программка вечного счастья и любви.

Открытки с днем программиста скачать бесплатно - анимация гиф гифки с днём программиста

***

Как Главком ведет войска,

В бой командная строка.

Ты петляешь внутри DOS,

Ловишь вирусов за хвост!

Никакой зловредный хакер

Не сломает твой характер!

Круче ты, чем альпинист,

Друг надежный, программист!

***

Тебя я поздравляю с важным для тебя и для всех людей днем. Сегодня 256 день года, а это значит, что настал праздник лучшего в мире программиста, – твой праздник! Желаю тебе всегда расти в профессиональном плане и радовать нас новыми, полезными программами! Пусть у тебя никогда не будет ошибок в антивирусной системе здоровья и пусть миллионными терабайтами к тебе грузится любовь и образуется безграничная сеть счастья!

***

Красивого кода без багов, ярких событий в жизни и постоянного карьерного роста тебе! ;)

Открытки с днем программиста скачать бесплатно - анимация гиф гифки с днём программиста

***

Программист, пришел твой день!

Оторвись от кода.

Знаешь, нам прочесть не лень

Для тебя и оду.

Развивайся и учись,

А ведь это круто.

Воплощай идеи в жизнь,

Одобряем труд твой.

Кнопку "грусть" не нажимай,

Радуйся, стремись, дерзай,

Умей вдаль смотреть, мечтай!

***

Желаю, чтобы не приходилось нам делать из багов мемы. Рабочего кода и послушных компиляторов!

***

Виват вам, люди от науки,

Все пусть сбываются мечты,

Потерты клавишами руки,

Ради Инета красоты!

Прикольные картинки с Днем программиста

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Сейчас вы просматриваете новость «Крутые поздравления с Днем программиста своими словами, стихи, смс и открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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