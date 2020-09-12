Крутые поздравления с Днем программиста своими словами, стихи, смс и открытки

Прикольные поздравления программисту в стихах, поздравления в прозе, короткие смс и прикольные анимационные открытки и просто картинки – в материале Главреда.
День программиста отмечает сегодня практически весь мир, ведь в наше время редко можно найти производства, где не задействованы были бы компьютерные программы.
С днем программиста поздравления виновники торжества принимают либо 12 сентября (в високосный год), либо 13-го числа (в не високосный). Это всегда 256-й день от начала года. Число 256 было выбрано для даты празднования потому, что для любой системы с 8-битным кодированием это максимально возможное число элементов.
Впрочем есть и другие варианты, какого числа отмечается День программиста:
- День программиста в России – 22 апреля (22.04), так как это раньше был код специальности "Программное обеспечение вычислительной техники";
- 19 июля – в день рождения первой программы для компьютера;
- 10 декабря – в день рождения Ады Лавлейс – автора первой программы;
- 4 апреля – католики в этот день отмечают День святого Исидора Севильского, который является официальным покровителем интернета.
Главред собрал самые веселые и прикольные поздравления программисту в стихах, поздравления с Днем программиста в прозе, короткие смс, прикольные анимационные открытки и просто картинки на День программиста. А поздравление для программиста в коде – читайте в нашей прошлогодней праздничной подборке День программиста – поздравления и открытки прикольные и живые.
Привітання та картинки з Днем програміста українською мовою
Поздравления с Днем программиста прикольные – своими словами в прозе, в стихах, короткое
Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.
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Ты создаешь программы кропотливо,
блестяще, виртуозно, аккуратно,
логично, обоснованно, красиво.
Работать, друг, с тобою так приятно!
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Программистов поздравляем дружно!
Фирма вами очень дорожит.
Знаем, что бы ни было нам нужно,
Можете вы с легкостью решить!
Мы желаем счастья и успехов,
Пусть идут программы на ура!
Радости вам, крепкого здоровья,
И любви, конечно, и добра!
***
С Днем программиста. Желаю интересных и успешных разработок, а также постоянного совершенствования твоих итак гениальных идей. А над твоей кармой пусть стоит надежная защита от вируса зависти и бед, а в сердце твоём пусть действует программка вечного счастья и любви.
***
Как Главком ведет войска,
В бой командная строка.
Ты петляешь внутри DOS,
Ловишь вирусов за хвост!
Никакой зловредный хакер
Не сломает твой характер!
Круче ты, чем альпинист,
Друг надежный, программист!
***
Тебя я поздравляю с важным для тебя и для всех людей днем. Сегодня 256 день года, а это значит, что настал праздник лучшего в мире программиста, – твой праздник! Желаю тебе всегда расти в профессиональном плане и радовать нас новыми, полезными программами! Пусть у тебя никогда не будет ошибок в антивирусной системе здоровья и пусть миллионными терабайтами к тебе грузится любовь и образуется безграничная сеть счастья!
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Красивого кода без багов, ярких событий в жизни и постоянного карьерного роста тебе! ;)
***
Программист, пришел твой день!
Оторвись от кода.
Знаешь, нам прочесть не лень
Для тебя и оду.
Развивайся и учись,
А ведь это круто.
Воплощай идеи в жизнь,
Одобряем труд твой.
Кнопку "грусть" не нажимай,
Радуйся, стремись, дерзай,
Умей вдаль смотреть, мечтай!
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Желаю, чтобы не приходилось нам делать из багов мемы. Рабочего кода и послушных компиляторов!
***
Виват вам, люди от науки,
Все пусть сбываются мечты,
Потерты клавишами руки,
Ради Инета красоты!