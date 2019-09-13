День программиста – поздравления и открытки прикольные и живые

13 сентября 2019, 06:01

Поздравительные открытки с Днем программиста, а также поздравления с Днем программиста прикольные на словах собрал Главред на их праздник 13 сентября.

  • Поздравительные открытки и картинки с Днем программиста Соцсети
  • Поздравительные открытки и картинки с Днем программиста Соцсети
  • Поздравительные открытки и картинки с Днем программиста Соцсети
  • Поздравительные открытки и картинки с Днем программиста Соцсети
  • Поздравительные открытки и картинки с Днем программиста Соцсети
  • Поздравительные открытки и картинки с Днем программиста Соцсети
  • Поздравительные открытки и картинки с Днем программиста Соцсети
  • Поздравительные открытки и картинки с Днем программиста Соцсети
  • Поздравительные открытки и картинки с Днем программиста Соцсети
  • Поздравительные открытки и картинки с Днем программиста Соцсети
  • Поздравительные открытки и картинки с Днем программиста Соцсети
  • Поздравительные открытки и картинки с Днем программиста Соцсети
  • Поздравительные открытки и картинки с Днем программиста Соцсети
  • Поздравительные открытки и картинки с Днем программиста Соцсети

День программиста в Украине 2019 – праздник отмечается 13 сентября. В високосные годы торжество смещается на 12 сентября.

В этом году День программиста Украина отмечает в "суеверный" день – это пятница, 13, первая в этом году. Но тем не менее это не повод отказываться от празднования, свои поздравления с Днем программиста – прикольные и профессионально серьезные – эти ребята заслужили.

Напомним, что ранее Украина уже отметила День сисадмина 2019.

Поздравление с Днем программиста в прозе

Программист – в этом слове, точно так же как и на маленькой флешке, может поместиться масса информации. Усидчивый, умный, интеллектуальный, грамотный, надежный, безошибочный гений! И это только самая малость! С днем программиста тебя, наш гений XXI столетия! Тебе сегодня все наше почтение, все наши восхищения! Ведь ты с легкостью решаешь любую задачу не только в программах, но и в жизни. Удачи тебе во всех твоих делах, во всех начинаниях. Во всем! С праздником.

***

С Днём программиста. Прорывов в работе, решительных действий, огромных возможностей, грандиозных достижений, разнообразия в жизни, абсолютного успеха, многогранного счастья души, многочисленных новых программ, интересных разработок, свободы выбора, таланта во всем!

***

Сегодня мы отмечаем день престижной профессии – день программиста! Поздравляем программистов всей страны и хотим пожелать, чтобы ваши способности развивались со скоростью света! В мире технологий происходят перемены каждый день, и только вы можете угнаться за новшествами современного мира! Только вам известно, как устроен компьютер, какая новая программа будет удобней и быстрей! Желаем вам разбираться не только в сложных программах, но и в сложных жизненных ситуациях легко и просто! Пусть ваши открытия приносят вам большие гонорары, успех и процветание! Желаем вам легко справляться с трудностями техники, находить нужное решение, и уметь исправить даже самую безнадёжную поломку! Пусть работа в ваших руках кипит, пусть для вас не будет ничего невозможного! Сегодня вам желаем отдохнуть от работы и провести время за праздничным столом в кругу приятных вам людей!

Поздравления с Днем программиста прикольные в стихах

Ты прекрасный программист,

Программы, как поэт стихи, творишь,

С Эверестом можешь ты поспорить всегда,

Целый клад ума у тебя.

В день программиста поздравления прими,

Пусть непременно сбудутся заветные мечты,

Пускай успех к тебе большой придет,

Пускай награда впереди тебя ждет.

***

Программистов-хакеров, поздравляю с праздником,

Я желаю не скучать, что-нибудь скорей взломать,

Вирус в сетку запустите, порносайты разбомбите,

В общем, для людей живите, зло в инете раздробите.

Разделять и властвовать, в акциях участвовать,

Я желаю вам, дуракам препятствовать.

Программисты не скучайте, что хотите, создавайте,

И зарплату за дела, поскорее получайте.

***

Твоя профессия такая —

Случайным людям здесь не место!

Лишь тот, кто в этом понимает,

Способен справиться чудесно!

Желаю, программист, удачи,

Функционировать отлично,

Справляться с каждою задачей

И зарабатывать прилично!

***

В век высоких технологий

Без программ не обойтись,

Программисты ежедневно

Легче делают нам жизнь!

Мы хотим вас всех поздравить

С этим праздником, друзья,

Мы вам очень благодарны,

Нам без вас уже нельзя!

Поздравление программисту короткое в смс

3 смс - 200 символов:

В век технологий и прогресса мы особенно празднуем день программистов! Вы — люди, которые всегда на шаг впереди, создавая новые программы, алгоритмы, решения! Желаем не останавливаться на достигнутом!

***

Программировать умеешь безупречно,

Вдохновленно, озаренно, окрыленно,

Пусть глюки созиданью не перечат,

А труд не кажется излишне монотонным.

***

Пусть четко, логично и чисто

пишутся проги и впредь,

поздравляю вас c Днем программиста

и карьерно желаю взлететь!

***

Попадаешь ты логикой грамотно в цель,

Помогает тебе в этом MySQL.

Желаем достигнуть в работе высот,

А талант твой тебе пусть успех принесет!

Поздравление для программиста в коде

Happy Programmers' Day! на Brainf*ck без циклов: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

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Поздравление программисту – код:

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