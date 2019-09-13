День программиста – поздравления и открытки прикольные и живые

Поздравительные открытки с Днем программиста, а также поздравления с Днем программиста прикольные на словах собрал Главред на их праздник 13 сентября.
День программиста в Украине 2019 – праздник отмечается 13 сентября. В високосные годы торжество смещается на 12 сентября.
В этом году День программиста Украина отмечает в "суеверный" день – это пятница, 13, первая в этом году. Но тем не менее это не повод отказываться от празднования, свои поздравления с Днем программиста – прикольные и профессионально серьезные – эти ребята заслужили.
Напомним, что ранее Украина уже отметила День сисадмина 2019.
Поздравление с Днем программиста в прозе
Программист – в этом слове, точно так же как и на маленькой флешке, может поместиться масса информации. Усидчивый, умный, интеллектуальный, грамотный, надежный, безошибочный гений! И это только самая малость! С днем программиста тебя, наш гений XXI столетия! Тебе сегодня все наше почтение, все наши восхищения! Ведь ты с легкостью решаешь любую задачу не только в программах, но и в жизни. Удачи тебе во всех твоих делах, во всех начинаниях. Во всем! С праздником.
***
С Днём программиста. Прорывов в работе, решительных действий, огромных возможностей, грандиозных достижений, разнообразия в жизни, абсолютного успеха, многогранного счастья души, многочисленных новых программ, интересных разработок, свободы выбора, таланта во всем!
***
Сегодня мы отмечаем день престижной профессии – день программиста! Поздравляем программистов всей страны и хотим пожелать, чтобы ваши способности развивались со скоростью света! В мире технологий происходят перемены каждый день, и только вы можете угнаться за новшествами современного мира! Только вам известно, как устроен компьютер, какая новая программа будет удобней и быстрей! Желаем вам разбираться не только в сложных программах, но и в сложных жизненных ситуациях легко и просто! Пусть ваши открытия приносят вам большие гонорары, успех и процветание! Желаем вам легко справляться с трудностями техники, находить нужное решение, и уметь исправить даже самую безнадёжную поломку! Пусть работа в ваших руках кипит, пусть для вас не будет ничего невозможного! Сегодня вам желаем отдохнуть от работы и провести время за праздничным столом в кругу приятных вам людей!
Поздравления с Днем программиста прикольные в стихах
Ты прекрасный программист,
Программы, как поэт стихи, творишь,
С Эверестом можешь ты поспорить всегда,
Целый клад ума у тебя.
В день программиста поздравления прими,
Пусть непременно сбудутся заветные мечты,
Пускай успех к тебе большой придет,
Пускай награда впереди тебя ждет.
***
Программистов-хакеров, поздравляю с праздником,
Я желаю не скучать, что-нибудь скорей взломать,
Вирус в сетку запустите, порносайты разбомбите,
В общем, для людей живите, зло в инете раздробите.
Разделять и властвовать, в акциях участвовать,
Я желаю вам, дуракам препятствовать.
Программисты не скучайте, что хотите, создавайте,
И зарплату за дела, поскорее получайте.
***
Твоя профессия такая —
Случайным людям здесь не место!
Лишь тот, кто в этом понимает,
Способен справиться чудесно!
Желаю, программист, удачи,
Функционировать отлично,
Справляться с каждою задачей
И зарабатывать прилично!
***
В век высоких технологий
Без программ не обойтись,
Программисты ежедневно
Легче делают нам жизнь!
Мы хотим вас всех поздравить
С этим праздником, друзья,
Мы вам очень благодарны,
Нам без вас уже нельзя!
Поздравление программисту короткое в смс
3 смс - 200 символов:
В век технологий и прогресса мы особенно празднуем день программистов! Вы — люди, которые всегда на шаг впереди, создавая новые программы, алгоритмы, решения! Желаем не останавливаться на достигнутом!
***
Программировать умеешь безупречно,
Вдохновленно, озаренно, окрыленно,
Пусть глюки созиданью не перечат,
А труд не кажется излишне монотонным.
***
Пусть четко, логично и чисто
пишутся проги и впредь,
поздравляю вас c Днем программиста
и карьерно желаю взлететь!
***
Попадаешь ты логикой грамотно в цель,
Помогает тебе в этом MySQL.
Желаем достигнуть в работе высот,
А талант твой тебе пусть успех принесет!
Поздравление для программиста в коде
Happy Programmers' Day! на Brainf*ck без циклов: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.
+++++++++++++++++++++++++.
+++++++++++++++..
+++++++++.
>++++++++++++++++++++++++++++++++.
++++++++++++++++++++++++++++++++++.
---.
--------.
+++++++++++.
-----------------.
++++++++++++..
--------.
+++++++++++++.
+.
>>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.
<.>
+++++++++++++++++++++++++++++.
++++++++++++++++++++++++.
>>------.
***
Поздравление программисту – код:
+++ +++ +++ +++++++++ +++++++++ +++ +++ +++ +++ +++++++++ +++++++++
+++ +++ +++ +++ +++ .++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++. +++ +++ +++ +++
+++ ..+ +++ +++ ++. >++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ .
---------- ----------- --------- -------.+ +++++++++++ ++++++++++ +++++++++++ +.---.--- -----.+++
++++++++.- ----------- -----.+++ +++++++++ ..--------. ++++++++++ +++.+.>>+++ +++++++++ +++++++++
+++ +++ +++ +++ +++ +++ .<.>
--- --- --- --- --- .++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ .++ +++ +++
+++ +++ +++ +++ ++++.>>-- --- -.- +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++++++++ +++ +++