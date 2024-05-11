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Поздравления с Днем матери - обворожительные картинки и теплые слова

Сергей Кущ
11 мая 2024, 18:33
265
Главред подготовил красивые поздравления и милые картинки, которые только украсят этот праздник.
Поздравления с днем матери
Поздравления с днем матери / Фото: Главред

День матери 2024 в Украине будем отмечать 12 мая. В этот день можно и нужно поздравить своего самого близкого человека, а мы в этом поможем.

Главред подготовил красивые поздравления и милые картинки, которые только украсят этот праздник.

Поздравления с днем матери в стихах

С Днем матери – с прекрасным,

видео дня

Чудесным, ярким днем.

Пусть небо будет ясным,

Пусть счастьем плен дом.

***

Пусть День матери дарит только радость,

Пусть ясная улыбка сияет на губах!

Пусть никогда не угасает юная живость

И от счастья пусть душа летает, как птица!

Поздравления с днем матери картинки
Поздравления с днем матери картинки / Фото: Главред

Спасибо за ласку, за искреннее тепло

Недосыпаемые ночи, заботы и добро.

Здоровье крепкого тебя я желаю искренне,

Любви и радости, согласия и мира!

С Днем матери!

***

В День матери желаю счастья и мира,

Любви, согласия и душевного тепла.

Пусть каждый день дарит новую силу,

А еще много счастья, нежности и добра!

Поздравления с днем матери открытки
Поздравления с днем матери открытки / Фото: Главред

Мама, с этим весенним нежным праздником

Я тебя поздравляю от души!

Пусть огонь горит в твоих глазах,

Будь самой счастливой из всех!

***

Милая мамочка, с праздником я поздравляю,

Чтобы все в жизни сбылось

Искренне я желаю!

Мама, милая, родная, дорогая,

Ты одна у меня такая.

И в День матери тебя я пожелаю

Долгих лет, любви, в душе тепла.

***

Спасибо за ласку, за искреннее тепло

Бессонные ночи, заботы и добро.

Здоровья крепкого тебе я желаю искренне,

Любви и радости, согласия и мира!

С Днем матери!

Поздравления с днем матери в прозе

Дорогая моя мама! Поздравляю тебя с днем матери! Ты всегда была для меня поддержкой и надеждой в жизни. Я желаю тебе крепкого здоровья, счастья, любви и тепла, а также безграничной радости от жизни.

Для самой лучшей мамы на свете! Сегодня от всего сердца хочу пожелать тебе мира, здоровья и гармонии в душе. Твоя любовь и забота всегда помогали мне пройти через самые тяжелые жизненные моменты, поэтому я никогда не забуду о тебе.

Поздравления с днем матери короткие
Поздравления с днем матери короткие

Дорогая мамочка! Поздравляю с праздником! Будь всегда счастлива, как минимум вдвое больше, чем ты есть сейчас. Пусть твоя жизнь будет полна света, радости и любви. Спасибо тебе за то, что ты всегда поддерживала меня и была рядом во всех моих достижениях.

Любимая, поздравляю с Днем матери! Ты - самая важная женщина в моей жизни, а теперь ты также и самая лучшая мама для нашего ребенка. Я желаю тебе, чтобы в жизнь приносила лишь приятные сюрпризы, а мы будем стараться окутывать тебя нашей любовью и благодарностью каждый день.

Поздравления с днем матери своими словами
Поздравления с днем матери своими словами / Фото: Главред

Дорогая моя, с Днем матери! Ты - источник любви, заботы и вдохновения для нас и наших детей. Я желаю тебе вдохновения, самореализации и успехов. Ты самая лучшая жена и мама, которую я мог бы себе представить, и я всегда буду поддерживать тебя.

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