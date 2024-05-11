Поздравления с Днем матери - обворожительные картинки и теплые слова

День матери 2024 в Украине будем отмечать 12 мая. В этот день можно и нужно поздравить своего самого близкого человека, а мы в этом поможем.
Главред подготовил красивые поздравления и милые картинки, которые только украсят этот праздник.
Поздравления с днем матери в стихах
С Днем матери – с прекрасным,
Чудесным, ярким днем.
Пусть небо будет ясным,
Пусть счастьем плен дом.
***
Пусть День матери дарит только радость,
Пусть ясная улыбка сияет на губах!
Пусть никогда не угасает юная живость
И от счастья пусть душа летает, как птица!
Спасибо за ласку, за искреннее тепло
Недосыпаемые ночи, заботы и добро.
Здоровье крепкого тебя я желаю искренне,
Любви и радости, согласия и мира!
С Днем матери!
***
В День матери желаю счастья и мира,
Любви, согласия и душевного тепла.
Пусть каждый день дарит новую силу,
А еще много счастья, нежности и добра!
Мама, с этим весенним нежным праздником
Я тебя поздравляю от души!
Пусть огонь горит в твоих глазах,
Будь самой счастливой из всех!
***
Милая мамочка, с праздником я поздравляю,
Чтобы все в жизни сбылось
Искренне я желаю!
Мама, милая, родная, дорогая,
Ты одна у меня такая.
И в День матери тебя я пожелаю
Долгих лет, любви, в душе тепла.
***
Спасибо за ласку, за искреннее тепло
Бессонные ночи, заботы и добро.
Здоровья крепкого тебе я желаю искренне,
Любви и радости, согласия и мира!
С Днем матери!
Поздравления с днем матери в прозе
Дорогая моя мама! Поздравляю тебя с днем матери! Ты всегда была для меня поддержкой и надеждой в жизни. Я желаю тебе крепкого здоровья, счастья, любви и тепла, а также безграничной радости от жизни.
Для самой лучшей мамы на свете! Сегодня от всего сердца хочу пожелать тебе мира, здоровья и гармонии в душе. Твоя любовь и забота всегда помогали мне пройти через самые тяжелые жизненные моменты, поэтому я никогда не забуду о тебе.
Дорогая мамочка! Поздравляю с праздником! Будь всегда счастлива, как минимум вдвое больше, чем ты есть сейчас. Пусть твоя жизнь будет полна света, радости и любви. Спасибо тебе за то, что ты всегда поддерживала меня и была рядом во всех моих достижениях.
Любимая, поздравляю с Днем матери! Ты - самая важная женщина в моей жизни, а теперь ты также и самая лучшая мама для нашего ребенка. Я желаю тебе, чтобы в жизнь приносила лишь приятные сюрпризы, а мы будем стараться окутывать тебя нашей любовью и благодарностью каждый день.
Дорогая моя, с Днем матери! Ты - источник любви, заботы и вдохновения для нас и наших детей. Я желаю тебе вдохновения, самореализации и успехов. Ты самая лучшая жена и мама, которую я мог бы себе представить, и я всегда буду поддерживать тебя.
Вам может быть интересно:
- С Вербным воскресеньем - душевные картинки и поздравления с праздником
- Поздравления с Чистым четвергом - искренние слова и восхитительные картинки
- Поздравления с Пасхой - красивые картинки и душевные пожелания
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред