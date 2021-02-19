Поздравления с днем рождения куме в прозе, смс, стихах и картинках

Поздравления с днем рождения куме своими словами в прозе до слез, трогательные стихи, короткие смс, смешные картинки и гиф – собрал Главред.
На день рождения кумы поздравления выбирают от души. Ведь это тоже член семьи, причем этого члена семья выбирает сама, осознанно – за дружбу, поддержку и помощь по жизни. Именно ей мама с папой доверили крестить их чадо. Именно ее просят позаботиться о душе малыша.
Так что на праздник подойдут как трогательные поздравления с днем рождения куме – искренние, от души – так и прикольные поздравления с днем рождения куме в прозе до слез или смс с днем рождения куме с приколом.
Читайте такжеПоздравления с днем рождения подруге – открытки и текстыКак поздравить куму с днем рождения своими словами или в картинках – узнал Главред. Мы подобрали лучшие поздравления с днем рождения куме своими словами в прозе до слез, трогательные стихи, короткие смс, смешные картинки и гиф.
Поздравления с днем рождения куме в прозе, стихи и смс
Поздравить куму с днем рождения своими словами:
От всей души желаем тебе, любимая кумушка, чтобы в твой День Рождения все принцы мира прискакали к тебе на белых конях, чтобы к твоим ногам бросили кучу драгоценностей, чтобы все твои капризы исполнялись беспрекословно! Пусть твоя жизнь будет похожа на сказку, которая никогда не кончается!
***
Смс с днем рождения куме с приколом:
Ох, сегодня у кумы день ее рожденья.
Я желаю ей в любви и в делах везенья,
Чтоб кружилась голова от вина хмельного,
Чтоб достойного всего было много:
И подарков, и мужчин, нежности и страсти,
Чтобы женского сполна ей досталось счастья!
***
Поздравление с днем рождения самой лучшей куме в прозе до слез:
Кумася, я поздравляю тебя с днем рожденья! Желаю всегда оставаться таким добрым, жизнерадостным, искренним, чутким, смелым человечком, который стремится делать этот мир ярче и краше, которому все по плечу.
***
Трогательные поздравления с днем рождения куме:
Ах ты, кумушка-кума,
Самая любимая!
Будь веселой ты всегда
Самою счастливою!
Поздравляем мы тебя
С днем рожденья, милая!
Знай, что ты у нас, кума,
Самая красивая!
***
Душевные поздравления с днем рождения куме:
С днем рождения, кума! Будь любима, дорогая, будь счастлива и оригинальна в своих идеях. Я желаю тебе здоровья и прекрасных возможностей для достижения всех целей!
***
С днем рождения, кума – стихи прикольные:
Кумою быть — ответственность и честь,
Справляешься ты с этим превосходно,
Достоинств нам твоих не перечесть,
Ты ими с нами делишься охотно.
Пусть Бог тебе сторицею вернет
Ту доброту, что душу наполняет,
Пускай тебя лишь счастье в жизни ждет,
И все мечты судьба пусть выполняет!
***
Прикольные поздравления с днем рождения куме в прозе своими словами:
С днем рожденья, моя великолепная кума! Желаю тебе светить яркой лампочкой и никогда не перегорать, желаю кушать много разных вкусняшек и ни за что не толстеть, желаю делать в жизни всё, что захочется и ни в коем случае не забивать свою голову ненужными мыслями. Кумуся, будь счастливым человеком, как Лепс в своей песне, будь всегда полна энергии, сил, вдохновения и позитива!
***
Ржачное поздравление куме:
С днем рождения кума!
Будь всегда счастливой,
Добродушной, словно лето,
Как весна, красивой!
Словно осень, будь, кума,
Сказочно богата,
И как снежная зима
Весела и рада!
Улыбайся, пребывай
В чудном настроении,
Не подводит пусть тебя
Никогда везение!
Чтоб любимый рядом был,
Чтоб тебя берег,
Чтоб дарить тебе подарки
Очень часто мог!
***
Поздравление с днем рождения куме от кума:
Дорогая кума, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе улыбаться и радоваться, наслаждаться жизнью и семейным благополучием. Достигать всего желанного, получать море удовольствий, быть здоровой и потрясающе красивой! Счастья тебе и всех благ!
***
Смс с днем рождения куме короткие:
Дорогая кумушка, милая подружка,
С днем рожденья, с радостью, с праздником тебя!
Я слова хорошие прошепчу на ушко —
Оставайся женственной и живи, любя!
***
Поздравление для кумы с именинами:
С именинами, дорогая кума! Пусть во всех уголках твоего дома всегда обитает счастье, в душе царит вечная любовь, вера и надежда, а в твоих глазках отражается только прекрасное, что окружает тебя. Хочу, чтобы твои желания исполнялись, как по волшебству, а работа приносила сплошные удовольствия!
***
Смс с днем рождения с приколом:
Дорогая кумушка! Я желаю, чтобы вокруг тебя было море соленое, трава сочная, зеленая, солнце южное, горячее, любовь жаркая и настоящая. И пускай тебе это все не снится, а возьмёт и осуществится. С днем рождения!