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Поздравления с днем рождения куме в прозе, смс, стихах и картинках

19 февраля 2021, 06:33

Поздравления с днем рождения куме своими словами в прозе до слез, трогательные стихи, короткие смс, смешные картинки и гиф – собрал Главред.

Поздравления с днем рождения куме шуточные и душевные
Поздравления с днем рождения куме шуточные и душевные / 1zoom.ru

На день рождения кумы поздравления выбирают от души. Ведь это тоже член семьи, причем этого члена семья выбирает сама, осознанно – за дружбу, поддержку и помощь по жизни. Именно ей мама с папой доверили крестить их чадо. Именно ее просят позаботиться о душе малыша.

Так что на праздник подойдут как трогательные поздравления с днем рождения куме – искренние, от души – так и прикольные поздравления с днем рождения куме в прозе до слез или смс с днем рождения куме с приколом.

Читайте такжеПоздравления с днем рождения подруге – открытки и текстыКак поздравить куму с днем рождения своими словами или в картинках – узнал Главред. Мы подобрали лучшие поздравления с днем рождения куме своими словами в прозе до слез, трогательные стихи, короткие смс, смешные картинки и гиф.

Поздравления с днем рождения куме в прозе, стихи и смс

Поздравить куму с днем рождения своими словами:

От всей души желаем тебе, любимая кумушка, чтобы в твой День Рождения все принцы мира прискакали к тебе на белых конях, чтобы к твоим ногам бросили кучу драгоценностей, чтобы все твои капризы исполнялись беспрекословно! Пусть твоя жизнь будет похожа на сказку, которая никогда не кончается!

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***

Смс с днем рождения куме с приколом:

Ох, сегодня у кумы день ее рожденья.

Я желаю ей в любви и в делах везенья,

Чтоб кружилась голова от вина хмельного,

Чтоб достойного всего было много:

И подарков, и мужчин, нежности и страсти,

Чтобы женского сполна ей досталось счастья!

***

Поздравление с днем рождения самой лучшей куме в прозе до слез:

Кумася, я поздравляю тебя с днем рожденья! Желаю всегда оставаться таким добрым, жизнерадостным, искренним, чутким, смелым человечком, который стремится делать этот мир ярче и краше, которому все по плечу.

***

Трогательные поздравления с днем рождения куме:

Ах ты, кумушка-кума,

Самая любимая!

Будь веселой ты всегда

Самою счастливою!

Поздравляем мы тебя

С днем рожденья, милая!

Знай, что ты у нас, кума,

Самая красивая!

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***

Душевные поздравления с днем рождения куме:

С днем рождения, кума! Будь любима, дорогая, будь счастлива и оригинальна в своих идеях. Я желаю тебе здоровья и прекрасных возможностей для достижения всех целей!

***

С днем рождения, кума – стихи прикольные:

Кумою быть — ответственность и честь,

Справляешься ты с этим превосходно,

Достоинств нам твоих не перечесть,

Ты ими с нами делишься охотно.

Пусть Бог тебе сторицею вернет

Ту доброту, что душу наполняет,

Пускай тебя лишь счастье в жизни ждет,

И все мечты судьба пусть выполняет!

***

Прикольные поздравления с днем рождения куме в прозе своими словами:

С днем рожденья, моя великолепная кума! Желаю тебе светить яркой лампочкой и никогда не перегорать, желаю кушать много разных вкусняшек и ни за что не толстеть, желаю делать в жизни всё, что захочется и ни в коем случае не забивать свою голову ненужными мыслями. Кумуся, будь счастливым человеком, как Лепс в своей песне, будь всегда полна энергии, сил, вдохновения и позитива!

GIF открытки с днем рождения любимой куме

***

Ржачное поздравление куме:

С днем рождения кума!

Будь всегда счастливой,

Добродушной, словно лето,

Как весна, красивой!

Словно осень, будь, кума,

Сказочно богата,

И как снежная зима

Весела и рада!

Улыбайся, пребывай

В чудном настроении,

Не подводит пусть тебя

Никогда везение!

Чтоб любимый рядом был,

Чтоб тебя берег,

Чтоб дарить тебе подарки

Очень часто мог!

***

Поздравление с днем рождения куме от кума:

Дорогая кума, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе улыбаться и радоваться, наслаждаться жизнью и семейным благополучием. Достигать всего желанного, получать море удовольствий, быть здоровой и потрясающе красивой! Счастья тебе и всех благ!

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***

Смс с днем рождения куме короткие:

Дорогая кумушка, милая подружка,

С днем рожденья, с радостью, с праздником тебя!

Я слова хорошие прошепчу на ушко —

Оставайся женственной и живи, любя!

***

Поздравление для кумы с именинами:

С именинами, дорогая кума! Пусть во всех уголках твоего дома всегда обитает счастье, в душе царит вечная любовь, вера и надежда, а в твоих глазках отражается только прекрасное, что окружает тебя. Хочу, чтобы твои желания исполнялись, как по волшебству, а работа приносила сплошные удовольствия!

***

Смс с днем рождения с приколом:

Дорогая кумушка! Я желаю, чтобы вокруг тебя было море соленое, трава сочная, зеленая, солнце южное, горячее, любовь жаркая и настоящая. И пускай тебе это все не снится, а возьмёт и осуществится. С днем рождения!

Трогательные поздравления с днем рождения куме – открытки и картинки "С днем рождения, кума"

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