Поздравления с Теплым Алексеем – прикольные, христианские и короткие

Прикольные поздравления с Теплым Алексеем в картинках, в прозе, христианские стихи и короткие смс, а также пожелания с Днем ангела Алексея – подобрал Главред.
30 марта – праздник теплый. Так его называют в народе. Это праздник Теплого Алексея 2022.
Приметы в день Теплого Алексея подскажут, как удачно выйти замуж, избежать несчастий и какая погода будет на Пасху 2022 – детальнее об этом читайте в нашем материале Праздник Теплого Алексея 2022: приметы, как выйти замуж и остаться молодой.
На этот раз прикольные поздравления с Теплым Алексеем в картинках, в прозе, христианские стихи и короткие смс, а также пожелания с Днем ангела Алексея – подобрал Главред на праздник 30 марта.
Поздравления с Теплым Алексеем в прозе, стихи и смс
С праздником Теплого Алексея! Пускай в твоей жизни все будет так, как ты задумал! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, а шагать только вперед! Живи роскошно, счастливо и наслаждайся каждым мигом! Желаю ярких улыбок, искренней любви и стального здоровья!
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C имeнинaми Aлeкceя
Пoздpaвляeм c любoвью мы,
Cлoв кpacивыx мы нe жaлeeм,
Toлькo б cчacтьe oни нecли.
Toлькo б нaши cлoвa cумeли
Paзoгнaть тучи бeд и злa.
Пoздpaвляeм мы Aлeкceя
И жeлaeм eму дoбpa!
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Пусть праздник Теплого Алексея принесёт в вашу семью достаток и благополучие, здоровье, подарит радость предстоящего тепла, солнечных и насыщенных дней.
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Поздравляем с ангелом-хранителем,
С Днем его, любимый Алексей.
Будь сегодня с нами расточительным
На добро, на искренность речей.
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С Теплым Алексеем! Желаю лишь самого доброго и хорошего. Мира тебе, добра и любви! И пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой и всегда тебя оберегает от всех бед и невзгод! С праздником!
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С Теплым Алексеем!
Пусть тепло скорее
Душу согревает,
Светом наполняет.
Добрейший пусть святой
Услышит голос твой,
Молитвам всем внимает,
Тебе жить помогает.
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С днем святого Алексея! Пусть в твоем доме всегда царит мир и тепло, а печаль и невзгоды пусть никогда с тобой не встречаются. А если и встретятся, то пусть обходят тебя стороной.
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Алексей, ты именинник сегодня, поздравляем,
Исполнения задуманного всего желаем,
Здоровья крепкого тебе, удачи и добра,
Чтоб жизнь всегда весёлою была.
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С праздником Теплого Алексея! Желаю тебе оставаться таким же счастливым, добрым и успешным человеком, и при этом всегда стремиться к лучшему и покорять все новые и новые вершины! Главное — будь здоров и цени каждое мгновение жизни, ведь это действительно важно!
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В праздник Теплый Алексей хочу пожелать тебе: пусть твоя жизненная чаша будет переполнена счастьем, здоровьем и любовью! И пусть у тебя все будет так, как ты того хочешь! Пусть все твои желания сбудутся!