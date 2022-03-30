Поздравления с Теплым Алексеем – прикольные, христианские и короткие

Теплый Алексей - картинки и поздравления с Днем теплого Алексея / Коллаж Главреда

30 марта – праздник теплый. Так его называют в народе. Это праздник Теплого Алексея 2022.

Приметы в день Теплого Алексея подскажут, как удачно выйти замуж, избежать несчастий и какая погода будет на Пасху 2022 – детальнее об этом читайте в нашем материале Праздник Теплого Алексея 2022: приметы, как выйти замуж и остаться молодой.

На этот раз прикольные поздравления с Теплым Алексеем в картинках, в прозе, христианские стихи и короткие смс, а также пожелания с Днем ангела Алексея – подобрал Главред на праздник 30 марта.

Поздравления с Теплым Алексеем в прозе, стихи и смс

С праздником Теплого Алексея! Пускай в твоей жизни все будет так, как ты задумал! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, а шагать только вперед! Живи роскошно, счастливо и наслаждайся каждым мигом! Желаю ярких улыбок, искренней любви и стального здоровья!

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C имeнинaми Aлeкceя

Пoздpaвляeм c любoвью мы,

Cлoв кpacивыx мы нe жaлeeм,

Toлькo б cчacтьe oни нecли.

Toлькo б нaши cлoвa cумeли

Paзoгнaть тучи бeд и злa.

Пoздpaвляeм мы Aлeкceя

И жeлaeм eму дoбpa!

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Пусть праздник Теплого Алексея принесёт в вашу семью достаток и благополучие, здоровье, подарит радость предстоящего тепла, солнечных и насыщенных дней.

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Поздравляем с ангелом-хранителем,

С Днем его, любимый Алексей.

Будь сегодня с нами расточительным

На добро, на искренность речей.

***

С Теплым Алексеем! Желаю лишь самого доброго и хорошего. Мира тебе, добра и любви! И пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой и всегда тебя оберегает от всех бед и невзгод! С праздником!

***

С Теплым Алексеем!

Пусть тепло скорее

Душу согревает,

Светом наполняет.

Добрейший пусть святой

Услышит голос твой,

Молитвам всем внимает,

Тебе жить помогает.

***

С днем святого Алексея! Пусть в твоем доме всегда царит мир и тепло, а печаль и невзгоды пусть никогда с тобой не встречаются. А если и встретятся, то пусть обходят тебя стороной.

***

Алексей, ты именинник сегодня, поздравляем,

Исполнения задуманного всего желаем,

Здоровья крепкого тебе, удачи и добра,

Чтоб жизнь всегда весёлою была.

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С праздником Теплого Алексея! Желаю тебе оставаться таким же счастливым, добрым и успешным человеком, и при этом всегда стремиться к лучшему и покорять все новые и новые вершины! Главное — будь здоров и цени каждое мгновение жизни, ведь это действительно важно!

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В праздник Теплый Алексей хочу пожелать тебе: пусть твоя жизненная чаша будет переполнена счастьем, здоровьем и любовью! И пусть у тебя все будет так, как ты того хочешь! Пусть все твои желания сбудутся!

Картинки-поздравления с Теплым Алексеем и открытки