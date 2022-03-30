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Поздравления с Теплым Алексеем – прикольные, христианские и короткие

30 марта 2022, 11:24

Прикольные поздравления с Теплым Алексеем в картинках, в прозе, христианские стихи и короткие смс, а также пожелания с Днем ангела Алексея – подобрал Главред.

Теплый Алексей картинки и поздравления с Днем теплого Алексея
Теплый Алексей - картинки и поздравления с Днем теплого Алексея / Коллаж Главреда

30 марта – праздник теплый. Так его называют в народе. Это праздник Теплого Алексея 2022.

Приметы в день Теплого Алексея подскажут, как удачно выйти замуж, избежать несчастий и какая погода будет на Пасху 2022 – детальнее об этом читайте в нашем материале Праздник Теплого Алексея 2022: приметы, как выйти замуж и остаться молодой.

На этот раз прикольные поздравления с Теплым Алексеем в картинках, в прозе, христианские стихи и короткие смс, а также пожелания с Днем ангела Алексея – подобрал Главред на праздник 30 марта.

Поздравления с Теплым Алексеем в прозе, стихи и смс

С праздником Теплого Алексея! Пускай в твоей жизни все будет так, как ты задумал! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, а шагать только вперед! Живи роскошно, счастливо и наслаждайся каждым мигом! Желаю ярких улыбок, искренней любви и стального здоровья!

Открытки 30 марта Алексей Теплый картинки гиф скачать бесплатно

***

C имeнинaми Aлeкceя

Пoздpaвляeм c любoвью мы,

Cлoв кpacивыx мы нe жaлeeм,

Toлькo б cчacтьe oни нecли.

Toлькo б нaши cлoвa cумeли

Paзoгнaть тучи бeд и злa.

Пoздpaвляeм мы Aлeкceя

И жeлaeм eму дoбpa!

***

Пусть праздник Теплого Алексея принесёт в вашу семью достаток и благополучие, здоровье, подарит радость предстоящего тепла, солнечных и насыщенных дней.

***

Поздравляем с ангелом-хранителем,

С Днем его, любимый Алексей.

Будь сегодня с нами расточительным

На добро, на искренность речей.

***

С Теплым Алексеем! Желаю лишь самого доброго и хорошего. Мира тебе, добра и любви! И пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой и всегда тебя оберегает от всех бед и невзгод! С праздником!

***

С Теплым Алексеем!

Пусть тепло скорее

Душу согревает,

Светом наполняет.

Добрейший пусть святой

Услышит голос твой,

Молитвам всем внимает,

Тебе жить помогает.

Скачать бесплатно открытка ко Дню святого Алексея или Теплого Алексея

***

С днем святого Алексея! Пусть в твоем доме всегда царит мир и тепло, а печаль и невзгоды пусть никогда с тобой не встречаются. А если и встретятся, то пусть обходят тебя стороной.

***

Алексей, ты именинник сегодня, поздравляем,

Исполнения задуманного всего желаем,

Здоровья крепкого тебе, удачи и добра,

Чтоб жизнь всегда весёлою была.

***

С праздником Теплого Алексея! Желаю тебе оставаться таким же счастливым, добрым и успешным человеком, и при этом всегда стремиться к лучшему и покорять все новые и новые вершины! Главное — будь здоров и цени каждое мгновение жизни, ведь это действительно важно!

***

В праздник Теплый Алексей хочу пожелать тебе: пусть твоя жизненная чаша будет переполнена счастьем, здоровьем и любовью! И пусть у тебя все будет так, как ты того хочешь! Пусть все твои желания сбудутся!

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Автор: Диана Бель
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