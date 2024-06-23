Поздравления с Троицей - красивые картинки и душевные слова

23 июня православные христиане отмечают великий церковный праздник – Троицу.

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Поздравления с Троицей / Фото: Главред

Троица считается одним из главных церковных праздников. Главред подготовил для вас поздравления в стихах и прозе, с помощью которых вы можете душевно поздравить родных и близких.

Короткие поздравления с Троицей

В этот летний день я хочу поздравить тебя со светлым и важным для каждого верующего праздником — Троицей. Пусть смятение и грусть покинут твоё сердце, вера умножится, а счастье озаряет весь дальнейший жизненный путь!

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видео дня

Сегодняшняя дата не простая, сегодня празднуется праздник Святой Троицы. Я хочу послать тебе самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья и добра. Пусть небеса хранят тебя и твоих близких!

Поздравления с Троицей в стихах

На праздник Троицы святой,

Спешу тебя поздравить

Пусть будут радости с тобой

Пусть Бог над миром правит!

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Поздравления с троицей красивые открытки

​Наступила святая Троица,

И счастье вам утроится,

Пусть радость останется,

Здоровья вам прибавится.

Поздравления с троицей картинки / Фото: Главред

Вот на пороге Троица,

Пусть сердце успокоится,

Пусть светом мир наполнится

И доброе исполнится.

Поздравления с Троицей в прозе

Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные Хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!

Поздравления с троицей открытки / Фото: Главред

Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник хочу пожелать мира и счастья в жизни, блага и лада в семье, любви и покоя на сердце, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!

Поздравление с троицей

Поздравляем со светлым православным праздником — Троицей! Распахните окно, впустите лето и святое благословение! Пускай Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.

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