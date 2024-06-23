Поздравления с Троицей - красивые картинки и душевные слова

Троица считается одним из главных церковных праздников. Главред подготовил для вас поздравления в стихах и прозе, с помощью которых вы можете душевно поздравить родных и близких.
Короткие поздравления с Троицей
В этот летний день я хочу поздравить тебя со светлым и важным для каждого верующего праздником — Троицей. Пусть смятение и грусть покинут твоё сердце, вера умножится, а счастье озаряет весь дальнейший жизненный путь!
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Сегодняшняя дата не простая, сегодня празднуется праздник Святой Троицы. Я хочу послать тебе самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья и добра. Пусть небеса хранят тебя и твоих близких!
Поздравления с Троицей в стихах
На праздник Троицы святой,
Спешу тебя поздравить
Пусть будут радости с тобой
Пусть Бог над миром правит!
Наступила святая Троица,
И счастье вам утроится,
Пусть радость останется,
Здоровья вам прибавится.
Вот на пороге Троица,
Пусть сердце успокоится,
Пусть светом мир наполнится
И доброе исполнится.
Поздравления с Троицей в прозе
Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные Хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!
Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник хочу пожелать мира и счастья в жизни, блага и лада в семье, любви и покоя на сердце, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!
Поздравляем со светлым православным праздником — Троицей! Распахните окно, впустите лето и святое благословение! Пускай Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.
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