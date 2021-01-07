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Рождество Христово: смс короткие, оригинальная проза, стихи и открытки

7 января 2021, 00:19

Поздравления с Рождеством – в прозе своими словами, стихи к Рождеству, картинки и гифки на православное Рождество 2021 – подобрал Главред.

С Рождеством! Добрые поздравления и пожелания, гифки и картинки
С Рождеством! Добрые поздравления и пожелания, гифки и картинки / 1zoom.ru

Поздравления с Рождеством прикольные и христианские, короткие и длинные, в прозе и в стихах православные дарят 7 января – этот праздник является одним из главных церковных торжеств года.

Христос родился – и подарил надежду всему человечеству на лучшую судьбу и спасение. И после непростого 2020 года многим людям не хватает надежды и веры в лучшее.

Душевные поздравления с Рождеством – своими словами от всей души или оригинальные стихи к Рождеству – наполнят сердце теплом и подарят кусочек сказки. Можно отправить другу короткое смс с Рождеством или скачать картинки с Рождеством Христовым – и даже такого поздравления на Рождество будет достаточно, чтобы порадовать маму, подругу, коллег или друзей.

Поздравления с Рождеством – в прозе своими словами, стихи к Рождеству, картинки и гифки на православное Рождество 2021 – подобрал Главред на праздник 7 января.

А еще больше пожеланий и открыток с Рождеством – читайте в нашем материале Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные.

Привітання з Різдвом українською мовою

Поздравления с Рождеством Христовым – проза, стихи и смс

С Рождеством Христовым! Пускай ваш дом будет наполнен уютом, любовью, пониманием и счастьем. Здоровья и удачи.

Гифки с рождеством - красивые поздравительные открытки С Рождеством Христовым - анимационные картинки

***

Поздравления примите

В светлый праздник Рождества.

Своим близким подарите

Море света и тепла.

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта.

***

Тебя сегодня поздравляю

Со светлым Рождеством Христа!

От всей души тебе желаю

Любви, здоровья и добра.

поздравления с рождеством христовым гиф христианские

***

Прими мои самые искренние поздравления с Рождеством! Пусть Ангел-хранитель оберегает от всех бед и невзгод!

***

Поздравляю с Рождеством,

Добрым праздником христовым,

С новым годом, светлым днем,

И с началом жизни новой!

***

Пусть Рождество Христово к вам будет благосклонно и не обделит радостью и верой в прекрасное! Легкости вам на сердце, отменного здоровья и благополучия в семье!

Рождество Христово картинки - анимационные gif открытки

***

Любимый! Поздравляю с Рождеством!

Пускай оно к тебе ворвется в дом!

Надежду в жизни теплую подарит

И для печали места не оставит!

***

С Рождеством! Желаю видеть только положительное в любых жизненных ситуациях и заряжать своим оптимизмом и неуемной энергией окружающих людей.

***

С Рождеством Христовым! Желаю Вам здоровья, удачи и любви. Пусть в вашем доме царит гармония и понимание. Любви Вам и исполнения заветных желаний!

Рождественские картинки и открытки с Рождеством Христовым

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