Рождество Христово: смс короткие, оригинальная проза, стихи и открытки

Поздравления с Рождеством – в прозе своими словами, стихи к Рождеству, картинки и гифки на православное Рождество 2021 – подобрал Главред.
Поздравления с Рождеством прикольные и христианские, короткие и длинные, в прозе и в стихах православные дарят 7 января – этот праздник является одним из главных церковных торжеств года.
Христос родился – и подарил надежду всему человечеству на лучшую судьбу и спасение. И после непростого 2020 года многим людям не хватает надежды и веры в лучшее.
Душевные поздравления с Рождеством – своими словами от всей души или оригинальные стихи к Рождеству – наполнят сердце теплом и подарят кусочек сказки. Можно отправить другу короткое смс с Рождеством или скачать картинки с Рождеством Христовым – и даже такого поздравления на Рождество будет достаточно, чтобы порадовать маму, подругу, коллег или друзей.
Поздравления с Рождеством – в прозе своими словами, стихи к Рождеству, картинки и гифки на православное Рождество 2021 – подобрал Главред на праздник 7 января.
А еще больше пожеланий и открыток с Рождеством – читайте в нашем материале Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные.
Привітання з Різдвом українською мовою
Поздравления с Рождеством Христовым – проза, стихи и смс
С Рождеством Христовым! Пускай ваш дом будет наполнен уютом, любовью, пониманием и счастьем. Здоровья и удачи.
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Поздравления примите
В светлый праздник Рождества.
Своим близким подарите
Море света и тепла.
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С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта.
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Тебя сегодня поздравляю
Со светлым Рождеством Христа!
От всей души тебе желаю
Любви, здоровья и добра.
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Прими мои самые искренние поздравления с Рождеством! Пусть Ангел-хранитель оберегает от всех бед и невзгод!
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Поздравляю с Рождеством,
Добрым праздником христовым,
С новым годом, светлым днем,
И с началом жизни новой!
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Пусть Рождество Христово к вам будет благосклонно и не обделит радостью и верой в прекрасное! Легкости вам на сердце, отменного здоровья и благополучия в семье!
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Любимый! Поздравляю с Рождеством!
Пускай оно к тебе ворвется в дом!
Надежду в жизни теплую подарит
И для печали места не оставит!
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С Рождеством! Желаю видеть только положительное в любых жизненных ситуациях и заряжать своим оптимизмом и неуемной энергией окружающих людей.
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С Рождеством Христовым! Желаю Вам здоровья, удачи и любви. Пусть в вашем доме царит гармония и понимание. Любви Вам и исполнения заветных желаний!