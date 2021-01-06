Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные

Поздравления с Рождеством короткие и длинные - проза, стихи и открытки / 1zoom.ru

Поздравления с Рождеством Христовым можно дарить уже 6 января – в Рождественский Сочельник. Поздравления с наступающим Рождеством дарят уже вечером, после появления на небе первой звезды – как знака, что Христос родился.

Кто-то предпочитает прикольные и смешные короткие поздравления с Рождеством (некоторые даже рискуют отправить друзьям в этот великий православный праздник поздравления с Рождеством с матом), а другие – душевные и трогательные поздравления с Рождеством длинные. Поздравления с Рождеством мужчине обычно выбирают в прозе, а вот женщине чаще дарят поздравление с Рождеством в стихах.

Проза, стихи, смс, рождественские открытки и гифки – Главред подобрал на праздник 6 и 7 января самые классные поздравления с Рождеством Христовым 2021.

Еще больше поздравлений – в нашем материале Рождество Христово: смс короткие, оригинальная проза, стихи и открытки.

Поздравления с Сочельником и Рождеством на украинском языке

Поздравления с Сочельником и Рождеством в прозе, стихах и смс

Поздравление с Рождеством в прозе:

Поздравляю с чистым и светлым праздником. Пусть Рождество Христово растопит все печали и откроет двери к счастью и большому чуду, пусть судьба избавит от зависти и лести, пусть будет место в сердце для любви и чести, пусть освещает путь яркий свет надежды и сияние удачи.

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Душевные поздравления с Рождеством:

С Рождеством Христовым!

Пусть весь мир не будет суровым,

Чтоб не знать и не встречаться

Боли и страданья.

Дорогой мой человек,

С Рождеством Христовым!

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Поздравления с Рождеством своими словами:

Пускай Сочельник и святое Рождество принесет в ваши дома добро, порядок и уют. Пускай наполнятся ваши сердца истовой верой в самые светлые чудеса. Желаю, чтобы каждый в этот великий праздник был согрет любовью и вниманием близких. С наступающим Рождеством!

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Смешные короткие поздравления с Рождеством:

Брат, давай сегодня тяпнем –

Ведь настало Рождество!

Сотню граммов водки бахнем –

Как не встретить торжество?!

Ну а если пить не будем –

Нет обид здесь никаких,

Мы с тобой – родные люди,

Значит, выпью за двоих!

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Поздравления с наступающим Рождеством, короткие:

Искренне поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Пусть сердце искренне любит и надеется, а душа поёт и стремится к великим делам!

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С Сочельником и наступающим Рождеством Христовым! Пусть светлые праздники принесут тепло и радость в дом! Пусть будет добрым этот год и счастливым каждый день!

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Поздравления с Рождеством с матом:

В праздник рождества Христова

Пусть Господь грехи простит,

Крепкий звук дурного слова

Будет пусть навек забыт,

Если врал и матерился,

Иль девчонок ты кадрил,

Если сильно ты напился, —

Знай, Господь тебя простил!

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Смс с Рождеством:

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю искренней любви близких сердцу людей, радостных вестей и радушных встреч.

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Прикольные поздравления с Рождеством 2021:

Поздравляю с Рождеством!

Празднуй ты его с умом:

Чтоб не лечь лицом в салат,

Чтоб в семье был мир и лад.

Счастье пусть к себе поманит

И надежды не обманет:

Целый денежный мешок

Пусть тебя повергнет в шок!

***

Поздравления с Рождеством длинные:

Желаю видеть счастье в мелочах,

Идти вперёд, обид не замечая,

И пусть Господь проносит на руках

Там, где, казалось, силы покидают!

Пусть Рождество наполнит твою жизнь

Добром, любовью, миром, пониманьем,

Ты искренне сегодня помолись –

И небеса исполнят все желанья!

***

Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть заветное и самое доброе желание ваше исполнится. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и осознание собственного счастья! Пусть прошлое приходит лишь светлыми воспоминаниями, а настоящее остается радостным и успешным!

***

Колбаса, горилка, сало.

На столе моем накрыто.

Вот и Рождество настало.

Выпьем и закусим сытно!

В небе Черт с луной играет,

У окна сидит Солоха.

В дом пусть счастье прибывает

И удача, без подвоха.

Чтоб всегда в каморке было

На закуску и на чарку.

Чтобы сердце чаще билось

От любви и страсти жаркой.

Чтоб в мешках — не уголь черный,

А червонцы золотые.

Дней веселых и задорных.

С Рождеством вас, дорогие!

Картинки с Рождеством и рождественские открытки