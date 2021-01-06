Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные

Длинные и короткие поздравления с Сочельником и Рождеством – картинки, гифки, поздравления с Рождеством своими словами в прозе, стихи и смс – собрал Главред.
Поздравления с Рождеством Христовым можно дарить уже 6 января – в Рождественский Сочельник. Поздравления с наступающим Рождеством дарят уже вечером, после появления на небе первой звезды – как знака, что Христос родился.
Кто-то предпочитает прикольные и смешные короткие поздравления с Рождеством (некоторые даже рискуют отправить друзьям в этот великий православный праздник поздравления с Рождеством с матом), а другие – душевные и трогательные поздравления с Рождеством длинные. Поздравления с Рождеством мужчине обычно выбирают в прозе, а вот женщине чаще дарят поздравление с Рождеством в стихах.
Проза, стихи, смс, рождественские открытки и гифки – Главред подобрал на праздник 6 и 7 января самые классные поздравления с Рождеством Христовым 2021.
Еще больше поздравлений – в нашем материале Рождество Христово: смс короткие, оригинальная проза, стихи и открытки.
Поздравления с Сочельником и Рождеством на украинском языке
Поздравления с Сочельником и Рождеством в прозе, стихах и смс
Поздравление с Рождеством в прозе:
Поздравляю с чистым и светлым праздником. Пусть Рождество Христово растопит все печали и откроет двери к счастью и большому чуду, пусть судьба избавит от зависти и лести, пусть будет место в сердце для любви и чести, пусть освещает путь яркий свет надежды и сияние удачи.
***
Душевные поздравления с Рождеством:
С Рождеством Христовым!
Пусть весь мир не будет суровым,
Чтоб не знать и не встречаться
Боли и страданья.
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!
***
Поздравления с Рождеством своими словами:
Пускай Сочельник и святое Рождество принесет в ваши дома добро, порядок и уют. Пускай наполнятся ваши сердца истовой верой в самые светлые чудеса. Желаю, чтобы каждый в этот великий праздник был согрет любовью и вниманием близких. С наступающим Рождеством!
***
Смешные короткие поздравления с Рождеством:
Брат, давай сегодня тяпнем –
Ведь настало Рождество!
Сотню граммов водки бахнем –
Как не встретить торжество?!
Ну а если пить не будем –
Нет обид здесь никаких,
Мы с тобой – родные люди,
Значит, выпью за двоих!
***
Поздравления с наступающим Рождеством, короткие:
Искренне поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Пусть сердце искренне любит и надеется, а душа поёт и стремится к великим делам!
***
С Сочельником и наступающим Рождеством Христовым! Пусть светлые праздники принесут тепло и радость в дом! Пусть будет добрым этот год и счастливым каждый день!
***
Поздравления с Рождеством с матом:
В праздник рождества Христова
Пусть Господь грехи простит,
Крепкий звук дурного слова
Будет пусть навек забыт,
Если врал и матерился,
Иль девчонок ты кадрил,
Если сильно ты напился, —
Знай, Господь тебя простил!
***
Смс с Рождеством:
Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю искренней любви близких сердцу людей, радостных вестей и радушных встреч.
***
Прикольные поздравления с Рождеством 2021:
Поздравляю с Рождеством!
Празднуй ты его с умом:
Чтоб не лечь лицом в салат,
Чтоб в семье был мир и лад.
Счастье пусть к себе поманит
И надежды не обманет:
Целый денежный мешок
Пусть тебя повергнет в шок!
***
Поздравления с Рождеством длинные:
Желаю видеть счастье в мелочах,
Идти вперёд, обид не замечая,
И пусть Господь проносит на руках
Там, где, казалось, силы покидают!
Пусть Рождество наполнит твою жизнь
Добром, любовью, миром, пониманьем,
Ты искренне сегодня помолись –
И небеса исполнят все желанья!
***
Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть заветное и самое доброе желание ваше исполнится. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и осознание собственного счастья! Пусть прошлое приходит лишь светлыми воспоминаниями, а настоящее остается радостным и успешным!
***
Колбаса, горилка, сало.
На столе моем накрыто.
Вот и Рождество настало.
Выпьем и закусим сытно!
В небе Черт с луной играет,
У окна сидит Солоха.
В дом пусть счастье прибывает
И удача, без подвоха.
Чтоб всегда в каморке было
На закуску и на чарку.
Чтобы сердце чаще билось
От любви и страсти жаркой.
Чтоб в мешках — не уголь черный,
А червонцы золотые.
Дней веселых и задорных.
С Рождеством вас, дорогие!