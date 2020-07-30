Международный день дружбы – открытки, гиф и поздравления с Днем дружбы

Прикольные поздравления с Днем дружбы подруге своими словами и другу в прозе, стихи о дружбе и смс, картинки и гифки с Международным днем дружбы – в материале.
30 июля – сегодня праздник дружбы и самых верных и преданных людей. Международный день дружбы отмечается в этот четверг. С днем дружбы сегодня поздравляют всех, кому посчастливилось заслужить и подарить в ответ дружбу и доброе отношение.
Не так давно мы еще отметили День друзей 2020 – праздник 9 июня, который перекликается с нынешним торжеством.
И тогда, и сегодня поздравление с Днем дружбы дарилось членам второй "семьи", которую каждый человек выбирает себе сам.
Оригинальные и прикольные поздравления с Днем дружбы подруге своими словами и другу в прозе, стихи о дружбе и короткие смс, картинки и гифки с Международным днем дружбы – в материале Главреда.
Міжнародний день дружби – листівки, гіф і привітання з Днем дружби українською мовою
С Днем дружбы – поздравления своими словами в прозе, в стихах и смс
Если в твоей жизни есть хоть один друг, это значит, что тебе есть на кого положиться. Пусть же число друзей растет, а дружба, основанная на доброте и искренности, становится крепче с каждым днем. С праздником!
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Дружба бывает разной:
Крепкой и многообразной,
Веселой и очень спокойной,
Долгой, теплой, достойной.
В друзья всегда выбираешь
Того, кому доверяешь.
Того, с кем делишь секреты
И с кем нарушаешь запреты.
Друзей своих поздравляю
И в этот день им желаю,
Чтоб были мы друг у друга
Всегда — и в солнце, и в вьюгу!
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Сегодня в современном и продажном мире, счастье быть другом, а еще большее счастье иметь друзей: настоящих, верных, не фальшивых. И в этот день хочу сказать я каждому: кто не отвернется в трудную минуту, кто нож точить не будет за спиной, кто не выставит Вас на посмешище и не откажет в помощи — это и есть настоящие друзья. Желаю каждому, пусть одного, но верного друга! Цените настоящую дружбу, ведь она дается не каждому.
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В международный дружбы день,
Друзей поздравить мне не лень.
Большого счастья пожелать,
"Спасибо" искренне сказать.
За то, что рядом всегда были,
За то, что время находили.
За то, что есть Вы у меня,
За то, что дружба наша так крепка.
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Дружба – это то, что нельзя купить и нельзя загадать, зато ее всегда можно подарить. Пусть на планете все люди будут друзьями. С праздником, с Днем дружбы!
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Настоящая дружба бесценна,
С этим спорить не станет никто!
И куда б ни вели перемены,
Рядом ты, человек золотой!
Мы всегда друг за друга горою
И в любых мелочах заодно!
Ну а если в раздоре порою,
Разногласья решим под вино!
Я желаю тебе позитива,
Самых радостных дней впереди!
Верить в жизнь и в свои перспективы,
Беспрепятственно к счастью идти!
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В международный день дружбы желаем вам сохранить добрые отношения с теми людьми, что сопровождают вас по жизни. Взаимная поддержка в любых ситуациях — то, без чего бывает так трудно обойтись. Да здравствует дружба!
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С праздником дружбы тебя поздравляю,
Мы ведь с тобою друзья,
Ценю, дорожу и всегда уважаю,
Значишь многое ты для меня.
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В Международный день дружбы от всей души желаю замечательных друзей и их доброй поддержки, веселой компании и увлекательного досуга, взаимоуважения и доверия, совместных идей и творческих затей.
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Лучше всех — мои друзья,
С ними неразлучен я.
Я желаю вам веселья,
И чумного настроенья!
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Поздравляю с Днем крепкой дружбы! В жизни каждого человека огромную роль играют те люди, которые его окружают. Я хочу пожелать тебе, чтобы рядом с тобой были только честные, искренние и добрые люди. Пусть дружба будет прочной, долговечной, основывается на радости и щедрости.