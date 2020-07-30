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Международный день дружбы – открытки, гиф и поздравления с Днем дружбы

30 июля 2020, 00:19

Прикольные поздравления с Днем дружбы подруге своими словами и другу в прозе, стихи о дружбе и смс, картинки и гифки с Международным днем дружбы – в материале.

С Днем дружбы - поздравления, гифки и картинки подруге и другу
С Днем дружбы - поздравления, гифки и картинки подруге и другу / Fresh-Cards.ru

30 июля – сегодня праздник дружбы и самых верных и преданных людей. Международный день дружбы отмечается в этот четверг. С днем дружбы сегодня поздравляют всех, кому посчастливилось заслужить и подарить в ответ дружбу и доброе отношение.

Не так давно мы еще отметили День друзей 2020 – праздник 9 июня, который перекликается с нынешним торжеством.

И тогда, и сегодня поздравление с Днем дружбы дарилось членам второй "семьи", которую каждый человек выбирает себе сам.

Оригинальные и прикольные поздравления с Днем дружбы подруге своими словами и другу в прозе, стихи о дружбе и короткие смс, картинки и гифки с Международным днем дружбы – в материале Главреда.

Міжнародний день дружби – листівки, гіф і привітання з Днем дружби українською мовою

С Днем дружбы – поздравления своими словами в прозе, в стихах и смс

Если в твоей жизни есть хоть один друг, это значит, что тебе есть на кого положиться. Пусть же число друзей растет, а дружба, основанная на доброте и искренности, становится крепче с каждым днем. С праздником!

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***

Дружба бывает разной:

Крепкой и многообразной,

Веселой и очень спокойной,

Долгой, теплой, достойной.

В друзья всегда выбираешь

Того, кому доверяешь.

Того, с кем делишь секреты

И с кем нарушаешь запреты.

Друзей своих поздравляю

И в этот день им желаю,

Чтоб были мы друг у друга

Всегда — и в солнце, и в вьюгу!

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***

Сегодня в современном и продажном мире, счастье быть другом, а еще большее счастье иметь друзей: настоящих, верных, не фальшивых. И в этот день хочу сказать я каждому: кто не отвернется в трудную минуту, кто нож точить не будет за спиной, кто не выставит Вас на посмешище и не откажет в помощи — это и есть настоящие друзья. Желаю каждому, пусть одного, но верного друга! Цените настоящую дружбу, ведь она дается не каждому.

***

В международный дружбы день,

Друзей поздравить мне не лень.

Большого счастья пожелать,

"Спасибо" искренне сказать.

За то, что рядом всегда были,

За то, что время находили.

За то, что есть Вы у меня,

За то, что дружба наша так крепка.

***

Дружба – это то, что нельзя купить и нельзя загадать, зато ее всегда можно подарить. Пусть на планете все люди будут друзьями. С праздником, с Днем дружбы!

***

Настоящая дружба бесценна,

С этим спорить не станет никто!

И куда б ни вели перемены,

Рядом ты, человек золотой!

Мы всегда друг за друга горою

И в любых мелочах заодно!

Ну а если в раздоре порою,

Разногласья решим под вино!

Я желаю тебе позитива,

Самых радостных дней впереди!

Верить в жизнь и в свои перспективы,

Беспрепятственно к счастью идти!

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***

В международный день дружбы желаем вам сохранить добрые отношения с теми людьми, что сопровождают вас по жизни. Взаимная поддержка в любых ситуациях — то, без чего бывает так трудно обойтись. Да здравствует дружба!

***

С праздником дружбы тебя поздравляю,

Мы ведь с тобою друзья,

Ценю, дорожу и всегда уважаю,

Значишь многое ты для меня.

***

В Международный день дружбы от всей души желаю замечательных друзей и их доброй поддержки, веселой компании и увлекательного досуга, взаимоуважения и доверия, совместных идей и творческих затей.

***

Лучше всех — мои друзья,

С ними неразлучен я.

Я желаю вам веселья,

И чумного настроенья!

***

Поздравляю с Днем крепкой дружбы! В жизни каждого человека огромную роль играют те люди, которые его окружают. Я хочу пожелать тебе, чтобы рядом с тобой были только честные, искренние и добрые люди. Пусть дружба будет прочной, долговечной, основывается на радости и щедрости.

Открытки с Днем дружбы и картинки

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