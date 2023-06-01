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С днем рождения, кум: душевные поздравления в прозе, стихах и картинках

Сергей Кущ
1 июня 2023, 14:15 обновлено 1 июня, 14:19
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Мы собрали красивые поздравления в прозе, стихах и картинках, которые точно понравятся крестному отцу ваших детей.
Как поздравить кума с днем рождения
Как поздравить кума с днем рождения / Коллаж Главред, фото: УНИАН, соцсети

Кум - один из членов семьи, которого просто нельзя не поздравить с днем рождения. Мы собрали красивые поздравления в прозе, стихах и картинках, которые точно понравятся крестному отцу ваших детей.

Поздравление с днем рождения куму в прозе

Кум, соратник и напарник, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе благополучия во всем, достатка и развития, взлетов и достижений. Будь усерден, настойчив и здоров, смел, привлекателен и любим. Хочу, чтобы у тебя получилось все, к чему ты стремишься. Будь счастлив!

Поздравление с днем рождения куму прикольные
Поздравление с днем рождения куму прикольные / Фото: Главред

Кум мой любимый и дорогой, принимай поздравления от кумы. В твой день рождения желаю тебе крепких сил и отличного здоровья, уважения и великолепного настроения, успехов в деятельности и удачи на пути к твоим целям, искренней радости сердца и неземного счастья души.

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Поздравить кума с днем рождения своими словами
Поздравить кума с днем рождения своими словами / Фото: Главред

Дорогой мой кум, хочу поздравить тебя с днем рождения! Желаю тебе пожизненного успеха, вечной удачи, крепкого здоровья и бесконечного счастья. Пусть твой дом всегда наполняет тепло и уют.

Как поздравить кума своими словами

Кум, нашей семье очень повезло с выбором крестного для ребенка! Ты добрый, щедрый и внимательный человек, настоящий мужчина, трудоголик и семьянин. Пускай за все эти качества Бог воздаст тебе тройных благ! С днем рождения!

* * *

Дорогой кум! В твой день рождения хочется пожелать тебе думать только о светлом и хорошем, примерять на себя успех и жить в окружении любви, внимания и заботы!

Поздравления с днем рождения куму прикольные короткие
Поздравления с днем рождения куму прикольные короткие / Фото: Главред

Кум, я рад, что не ошибся, выбрав тебя крестным отцом для твоей (крестницы, крестника)! Я с Днем рождения!

С днем рождения кум на украинском
С днем рождения кум на украинском / Фото: Главред

Наша семья считает тебя родным человеком и все мы вместе желаем тебе всего, что есть хорошего в жизни! А еще лучше – самого наилучшего из всего!

Стихи с днем рождения куму от кумы
Стихи с днем рождения куму от кумы / Фото: Главред

Кум, дорогой дружище! Желаю тебе не мерить достаток в жизни материальными составляющими, а ценить добро, которое она дарит, любовь близких людей. Пусть судьба будет к тебе щедра и справедлива!

* * *

Хочу сегодня пожелать тебе на правах кумы (кума) того, что может только сниться в самых сладких снах! Смелее действуй, чтобы добиться всех поставленных целей! Я верю в тебя, кум!

Поздравления с днем рождения куму короткие
Поздравления с днем рождения куму короткие / Фото: Главред

Кум, с тобой любой обычный день интереснее праздника! Но твой день рождения – особый повод для радости и теплого застолья. Желаю счастья без границ и улыбок до ушей!

Поздравления с днем рождения куму короткие

Кума лучше нет, чем наш!

С Днем рождения, дорогой!

Смех, задор, пусть и кураж,

Не расстаются с тобой!

С днем рождения кум, прикольные картинки
С днем рождения кум, прикольные картинки / Фото: Главред

Кум, дорогой мой, с Днем рождения!

Богатым будь, веселым и любимым,

По части ярких развлечений ты

Примером будь всегда всем нам!

С днем рождения кум картинки
С днем рождения кум картинки / Фото: Главред

Что это за такая родня - кумовья!

Ан нет, не зря говорят, что самые лучшие родственники - не обязательно настоящие!

С Днем рождения!

Поздравить кума с днем рождения коротко
Поздравить кума с днем рождения коротко / Фото: Главред

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