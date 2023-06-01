С днем рождения, кум: душевные поздравления в прозе, стихах и картинках

Кум - один из членов семьи, которого просто нельзя не поздравить с днем рождения. Мы собрали красивые поздравления в прозе, стихах и картинках, которые точно понравятся крестному отцу ваших детей.
Поздравление с днем рождения куму в прозе
Кум, соратник и напарник, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе благополучия во всем, достатка и развития, взлетов и достижений. Будь усерден, настойчив и здоров, смел, привлекателен и любим. Хочу, чтобы у тебя получилось все, к чему ты стремишься. Будь счастлив!
Кум мой любимый и дорогой, принимай поздравления от кумы. В твой день рождения желаю тебе крепких сил и отличного здоровья, уважения и великолепного настроения, успехов в деятельности и удачи на пути к твоим целям, искренней радости сердца и неземного счастья души.
Дорогой мой кум, хочу поздравить тебя с днем рождения! Желаю тебе пожизненного успеха, вечной удачи, крепкого здоровья и бесконечного счастья. Пусть твой дом всегда наполняет тепло и уют.
Как поздравить кума своими словами
Кум, нашей семье очень повезло с выбором крестного для ребенка! Ты добрый, щедрый и внимательный человек, настоящий мужчина, трудоголик и семьянин. Пускай за все эти качества Бог воздаст тебе тройных благ! С днем рождения!
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Дорогой кум! В твой день рождения хочется пожелать тебе думать только о светлом и хорошем, примерять на себя успех и жить в окружении любви, внимания и заботы!
Кум, я рад, что не ошибся, выбрав тебя крестным отцом для твоей (крестницы, крестника)! Я с Днем рождения!
Наша семья считает тебя родным человеком и все мы вместе желаем тебе всего, что есть хорошего в жизни! А еще лучше – самого наилучшего из всего!
Кум, дорогой дружище! Желаю тебе не мерить достаток в жизни материальными составляющими, а ценить добро, которое она дарит, любовь близких людей. Пусть судьба будет к тебе щедра и справедлива!
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Хочу сегодня пожелать тебе на правах кумы (кума) того, что может только сниться в самых сладких снах! Смелее действуй, чтобы добиться всех поставленных целей! Я верю в тебя, кум!
Кум, с тобой любой обычный день интереснее праздника! Но твой день рождения – особый повод для радости и теплого застолья. Желаю счастья без границ и улыбок до ушей!
Поздравления с днем рождения куму короткие
Кума лучше нет, чем наш!
С Днем рождения, дорогой!
Смех, задор, пусть и кураж,
Не расстаются с тобой!
Кум, дорогой мой, с Днем рождения!
Богатым будь, веселым и любимым,
По части ярких развлечений ты
Примером будь всегда всем нам!
Что это за такая родня - кумовья!
Ан нет, не зря говорят, что самые лучшие родственники - не обязательно настоящие!
С Днем рождения!
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