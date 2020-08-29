С Ореховый Спасом – картинки, гиф и поздравления-пожелания

Поздравления с Ореховый Спасом – картинки, на Ореховый Спас поздравления в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс – в материале Главреда.
Поздравления с Ореховым Спасом дарят 29 августа. Это последний, третий, Спас. Еще его называют Хлебный Спас, Спас Нерукотворный или Холщовый.
Ранее мы писали о том, что нельзя делать на Ореховый Спас, что святить в церкви на праздник 29 августа и в чем польза орехов – читайте в нашем материале Ореховый Спас 2020 – дата, традиции празднования и польза орехов.
На этот раз Главред подобрал прекрасные поздравления с Ореховый Спасом – картинки и открытки, на Ореховый Спас поздравления в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс.
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Поздравления с Ореховым Спасом в прозе, стихах и смс
В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.
***
Ореховый спас. Тепло и спокойно,
И полнится счастьем душа!
Ореховый спас мы встретим достойно!
Мы в церковь пойдем не спеша,
На службе побудем. Пусть будут отрадой
Молитвы, что мы вознесем!
Пусть вера по жизни нам будет наградой,
Мы счастливо жизнь проживем!
***
Поздравляю с Хлебным Спасом! Колос в поле наливается, к тебе здоровье и богатство приходят. Срезали колос, выпекли хлеба — это счастье в дом пришло. Дай Бог тебе здоровья, благополучия и счастья! Будь крепок духом и телом, тогда все приложится. Счастливого Спаса!
***
Ореховый Спас, Нерукотворный
Изобильного лета конец,
Пусть будет он для вас благотворным,
И счастье вам он принесет!
И в этот день ребенка и старика
Окружает только доброта,
А в скорлупе ореховой, тонкой
Ждет благословение и ваша мечта!
***
Христианский календарь насчитывает множество праздников, но Холщевый Спас — один из главных. Пригласи в этот день к себе гостей и отпотчуй их хлебом — так ты выразишь им свою благосклонность и радушие. Поздравляю.
***
Лето клонится к закату,
По ночам уже свежо,
Спас Ореховый, ребята,
Мы отметим хорошо!
Посвятим орехи в храме,
И поздравит друга друг!
Благодати пожелаем
Мы сегодня всем вокруг!
***
Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.
***
Хлебный Спас сегодня дружно отмечаем,
Наступает время караваи печь.
С этим праздником тебя я поздравляю,
И желаю веру я тебе всегда беречь.
***
Скоро приедет осенняя пора, листья будут тихо сыпать под ноги, а прощальные трели журавлей наполнять душу грустью. Но это будет потом, а сегодня нужно веселиться и праздновать Хлебный Спас. Я поздравляю тебя с этим праздником и желаю благополучия!
***
На пороге Хлебный Спас,
Рады мы поздравить Вас.
Пожелаем Вам добра,
В сердце — мира и тепла.
Чтоб жилось Вам без волнений,
Спас принес Вам угощений:
Орехов полное лукошко
И свежей выпечки немножко.
Скорее праздник сей встречайте,
Родных и близких угощайте!
***
Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю здоровья, счастья и добра!
***
Третий спас мы празднуем сегодня,
Новый урожай дала земля,
Будем мы по милости господней
Хлеба, пряники и кренделя
Класть на стол и угощать гостей,
Собирать орехи в роще,
Ждать хороших новостей,
Жить в миру и мыслить проще.
***
Поздравляю с Хлебным или Ореховым Спасом. Желаю вам, чтобы в этот день ничто не омрачило вашего праздника, солнце ярко светило в ваши окна, а легкий ветерок гладил колосья пшеницы на полях. Хорошего урожая и счастья в дом!