С Ореховый Спасом – картинки, гиф и поздравления-пожелания

Ореховый Спас - поздравления и открытки с Ореховым Спасом

Поздравления с Ореховым Спасом дарят 29 августа. Это последний, третий, Спас. Еще его называют Хлебный Спас, Спас Нерукотворный или Холщовый.

Ранее мы писали о том, что нельзя делать на Ореховый Спас, что святить в церкви на праздник 29 августа и в чем польза орехов – читайте в нашем материале Ореховый Спас 2020 – дата, традиции празднования и польза орехов.

На этот раз Главред подобрал прекрасные поздравления с Ореховый Спасом – картинки и открытки, на Ореховый Спас поздравления в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс.

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Поздравления с Ореховым Спасом в прозе, стихах и смс

В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.

***

Ореховый спас. Тепло и спокойно,

И полнится счастьем душа!

Ореховый спас мы встретим достойно!

Мы в церковь пойдем не спеша,

На службе побудем. Пусть будут отрадой

Молитвы, что мы вознесем!

Пусть вера по жизни нам будет наградой,

Мы счастливо жизнь проживем!

***

Поздравляю с Хлебным Спасом! Колос в поле наливается, к тебе здоровье и богатство приходят. Срезали колос, выпекли хлеба — это счастье в дом пришло. Дай Бог тебе здоровья, благополучия и счастья! Будь крепок духом и телом, тогда все приложится. Счастливого Спаса!

***

Ореховый Спас, Нерукотворный

Изобильного лета конец,

Пусть будет он для вас благотворным,

И счастье вам он принесет!

И в этот день ребенка и старика

Окружает только доброта,

А в скорлупе ореховой, тонкой

Ждет благословение и ваша мечта!

***

Христианский календарь насчитывает множество праздников, но Холщевый Спас — один из главных. Пригласи в этот день к себе гостей и отпотчуй их хлебом — так ты выразишь им свою благосклонность и радушие. Поздравляю.

***

Лето клонится к закату,

По ночам уже свежо,

Спас Ореховый, ребята,

Мы отметим хорошо!

Посвятим орехи в храме,

И поздравит друга друг!

Благодати пожелаем

Мы сегодня всем вокруг!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

***

Хлебный Спас сегодня дружно отмечаем,

Наступает время караваи печь.

С этим праздником тебя я поздравляю,

И желаю веру я тебе всегда беречь.

***

Скоро приедет осенняя пора, листья будут тихо сыпать под ноги, а прощальные трели журавлей наполнять душу грустью. Но это будет потом, а сегодня нужно веселиться и праздновать Хлебный Спас. Я поздравляю тебя с этим праздником и желаю благополучия!

***

На пороге Хлебный Спас,

Рады мы поздравить Вас.

Пожелаем Вам добра,

В сердце — мира и тепла.

Чтоб жилось Вам без волнений,

Спас принес Вам угощений:

Орехов полное лукошко

И свежей выпечки немножко.

Скорее праздник сей встречайте,

Родных и близких угощайте!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю здоровья, счастья и добра!

***

Третий спас мы празднуем сегодня,

Новый урожай дала земля,

Будем мы по милости господней

Хлеба, пряники и кренделя

Класть на стол и угощать гостей,

Собирать орехи в роще,

Ждать хороших новостей,

Жить в миру и мыслить проще.

***

Поздравляю с Хлебным или Ореховым Спасом. Желаю вам, чтобы в этот день ничто не омрачило вашего праздника, солнце ярко светило в ваши окна, а легкий ветерок гладил колосья пшеницы на полях. Хорошего урожая и счастья в дом!

Ореховый Спас – открытки и картинки с Ореховый Спасом