Ореховый Спас 2020 – дата, традиции празднования и польза орехов

Ореховый Спас 2020: какого числа и как празднуется / 1zoom.ru

Ореховый Спас (Спас Нерукотворный) идет третьим по счету. Отмечается он каждый год 29 августа – в праздник перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из города Едессы в Константинополь. В 2020 году Ореховый, Хлебный или Холщовый Спас празднуется в субботу.

Народных названий у праздника много – но самым популярным стало имя Ореховый Спас. Это название прижилось лучше остальных, так как именно в эту пору в наших краях дозревали орехи и наступала пора их сбора. Собранный урожай, прежде чем отправить на зимовку, традиционно освящали в храме. Поэтому и сегодня на Ореховый Спас святят в церкви:

орехи;

изделия из муки нового урожая, то есть хлеб и прочие булки-пироги: поэтому еще одно название праздника – Хлебный Спас;

яблоки, виноград, мед, овощи – то есть всё, что освящали и в предыдущие Спасы.

А название Холщовый Спас появилось потому, что в этот праздник принято было устраивать ярмарки. Главными товарами на таких ярмарках были ткани и холсты. Впрочем, торговали и продуктами (тем же медом и фруктами).

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Ореховый Спас – традиции

К этому времени старались закончить подготовку к зиме. К Ореховому Спасу амбары и погреба уже должны ломиться от запасов.

Хозяйки меняли летний гардероб на зимний.

Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традицииСам праздник начинают с похода в церковь и молитвы (и не забыть помолиться перед иконой мученика Диомида – об укреплении веры и избавлении от болезней), освящения продуктов.

На праздничный стол подают хлеб и пироги из муки нового урожая, блюда с орехами (салаты, сациви из курицы с грецкими орехами, различные рулеты и печенье – у кого на что фантазии хватило). Запивать это дело, если совсем по канону, надо настойкой на основе грецких орехов. Но можно и ореховым латте.

Заканчивают день в бане, где нужно попариться с веником из орешника – чтобы прибавилось здоровья, а сам человек получил защиту от сглаза.

Ореховый спас – что нельзя делать, а что непременно нужно

В Ореховый Спас нельзя лениться (хотя обычно в церковные праздники, наоборот, нельзя работать) и отказываться кому-то в помощи, а особенно – в куске хлеба (здесь имеется в виду – отказывать в еде в целом).

С другой стороны, в Ореховый Спас надо:

что-то купить (к финансовому благополучию на год вперед), особенно, у кого есть дети, – отрез ткани на костюм ребенку (для защиты малыша от сглаза);

собрать побольше орехов;

попробовать каждое блюдо за праздничным столом – хоть по чуть-чуть (чтобы привлечь деньги в свой кошелек).

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Ореховый Спас – приметы

► Дождь с грозой на Ореховый Спас – к теплой осени.

► Журавли уже на юг полетели – к морозному Покрову (14 октября).

► Оpexи уродили – и хлеб на следующий год уродит.

► При сборе орехов на Ореховый Спас попался плод с червяком – к неприятностям.

Чтобы отвести от себя порчу, первый орех в Ореховый Спас съедали сами, второй – отдавали первому встречному человеку.

Орехи – полезные свойства и норма в день

Все виды орехов являются отличным источником энергии, в них много белка – при этом в них нет вредного холестерина. В них много витаминов и полезных веществ (в каждом виде – свой набор: в фундуке, например, много витаминов А и Е, в миндале – калия, железа и фосфора).

Дневная норма орехов для взрослого: