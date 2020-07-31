День подруги в Україні – красиві щирі привітання та листівки

З Днем подруги - привітання своїми словами до сліз, картинки щирі

З Днем подруги привітання в Україні дарують 1 серпня – через пару днів після того, як відзначили Міжнародний день дружби. Тобто привітання найкращій подрузі можна подарувати двічі на тиждень, та й ще потім погуляти разом на вихідних.

День подруги в Україні – свято досить нове, до того ж неофіційне. Однак навряд чи знайдеться дівчина, яка не любить це свято. Адже це чудова нагода сказати слова подяки подрузі за всі її добрі слова та вчинки, підтримку та турботу. Без подруги життя вже не таке веселе та яскраве.

Тому зворушливі та прикольні привітання з Днем подруги – проза, вірші, короткі смс, картинки з Днем подруги – стануть у нагоді на цих вихідних.

Ми також зібрали оригінальні та прикольні поздоровлення з Днем подруги російською мовою – своїми словами у прозі, у віршах, короткі смс і красиві листівки – у матеріалі День подруги 2020 – поздравления и красивые картинки для подруженьки.

Привітання з Днем подруги подрузі – проза, вірші, смс

З Днем подруги тебе, моя люба! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У Сплячої Красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде прихильна доля. Бажаю, щоб вона тішила тебе приємними подарунками та раптовими сюрпризами. Бажаю тобі міцного здоров'я і сил. Везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, виконання заповітних бажань. Надійних друзів і сімейного щастя. А сьогодні розділи це світле свято з нами, твоїми подругами.

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Сонечко моє, вітаю тебе з днем подруги! Бажаю, щоб ти світилася від щастя, палала від любові та горіла улюбленою справою. Нехай доля балує тебе радісними подіями, а всі мрії неодмінно збуваються!

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Дружба жіноча різною буває,

Хтось роками дружить, а хто – то відразу втрачає,

А наша дружба міцніша у світі,

Наші долі в одну назавжди оповиті.

З Днем подруги, мила, тебе я вітаю,

Від щирого серця тобі я бажаю,

Радості, щастя, здоровою бути,

І дружбу нашу святу зберегти й не забути.

***

Люба моя подружка, я хочу, щоб ти була завжди щаслива, успішна і улюблена, щоб радо ділилася зі мною своїми досягненнями і приємними життєвими подіями, і ніколи не плакала мені "в жилетку". З днем подруги!

***

З Днем подруги щиро вітаю,

Щастя й радості, звісно, бажаю.

Бажаю достатку і море любові,

Щоб всьго у тебе було доволі.

Здоров’я і сили щоб не полишали,

Щоб квіти оселю твою прикрашали,

Щоб в небі безхмарному сяяло сонце

І щиро всміхалось тобі у віконце.

***

З Днем подруги! Від усієї душі вітаю тебе з цим радісним святом! Бажаю безтурботної, світлої, щасливої долі. Нехай дорога твоя буде завжди рівною, широкою і гладкою, а наша дружба – міцною та щирою. Нехай у серці живуть світлі й піднесені бажання. Нехай твоя душа народжує прекрасні мрії, а твій розум втілює їх у життя і ми завжди ділімо щастя на двох. Бажаю міцного здоров'я, бадьорого духу, радості. Люблю тебе! Цьом!

***

Обіймаю міцно-міцно,

Наливаю в келих щастя...

Будь красива і кохана,

Про що мрієш — хай все вдасться.

Я з Днем подруги вітаю,

Подруго моя чудова,

Келих високо здіймаю,

Щоби ти була здорова!

***

Моя найкраща, кохана і вірна подруго, вітає з нашим "професійним" святом – з Днем подруги! Подивися на плитку шоколаду: нехай твоє життя буде таким самим, як вона, — солодким від любові, блискучим від успіхів, міцним від здоров’я. І нехай у твоєму житті гірчить тільки шоколад — найдорожчий і найсмачніший!

З Днем подруги – картинки красиві та листівки прикольні