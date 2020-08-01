День подруги 2020 – поздравления и красивые картинки для подруженьки

С Днем подруги - открытки и нежные поздравления на День подруги

Любимая подруга – главная драгоценность любой девушки. Поэтому и День подруги 2020 для девчонок – особенный праздник. Пусть он и неофициальный, зато очень популярный, веселый и нужный.

День подруги в Украине 2020 отмечается в эту субботу: это всегда 1 августа. Он идет следом за праздником 30 июля, когда отмечается Международный день дружбы. Только этот – чисто девчачий, с конфетками, радостными визгами и самыми задушевными разговорами.

В этот день звучат оригинальные и прикольные поздравления с Днем подруги – своими словами в прозе, в стихах и короткие смс. Дарятся красивые картинки, открытки и гифки на День подруги – для самой лучшей и близкой подруги, почти что сестры.

Только самые искренние, душевные и трогательный поздравления с Днем подруги в Украине подобрал Главред.

Мы также подобрали трогательные и прикольные поздравления с Днем подруги на украинском языке – проза, стихи, короткие смс, картинки с Днем подруги – в материале День подруги в Україні – красиві щирі привітання та листівки.

С Днем подруги – поздравления своими словами в прозе, стихи и смс

Поздравляю тебя с нашим праздником – Днем подруги, солнышко! Ты для меня не просто человек, с которым можно поговорить и посмеяться, ты – моя служба поддержки, понимания и совета. Спасибо тебе за всё. Я тобой очень дорожу. Желаю, чтобы наша дружба всегда оставалась жива и крепка. Желаю тебе счастливой жизни, а в ней пусть будет всё, что пожелаешь.

***

Представь себе: уже так много

Прошли с тобой плечом к плечу,

И до сих пор – одна дорога.

Я с радостью сказать хочу,

Что счастлива дружить с тобою,

Тайны душевные делить.

Мы справимся с любой бедою,

Ведь проще вместе пережить.

И радость мы разделим также,

Без черной зависти и зла.

Как дорожу я дружбой нашей!

***

Милая моя, поздравляю тебя с Днем подруги и желаю тебе, дорогая, волшебства и сказок в жизни, большой удачи и любви, ярких красок и мгновений. Будь всегда гениальной, очаровательной, совершенной, вдохновлённой, а, главное – счастливой, подружка.

***

Пусть звезды светятся в глазах твоих,

Пусть счастье, как шампанское, искрится,

Пусть слезы никогда не блещут в них,

И в сердце пусть печаль не постучится.

Пусть этот день, как песня соловья,

Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.

Пусть жизнь твоя, как майская заря,

Приносит каждый день в ладонях счастье!

***

Желаю крепкого здоровья, огромного счастья, широчайших перспектив, больших достижений, великих побед, постоянного изобилия, интересных событий и ярких путешествий! Пусть удача и успех всегда сопутствуют тебе!

***

Я с тобой давно дружу,

Без тебя я не могу,

Ты союзник верный мой,

Очень дорожу тобой!

В общем, милая, родная,

С Днем подруги поздравляю я!

Тебя всем сердцем обожаю,

Не могу я без тебя!

***

Поздравляю с Днем подруги! Будь здорова и счастлива! Крепко обнимаю тебя и целую! Желаю гармонии в жизни! Пусть сбываются твои сокровенные мечты и желания, пусть жизнь наполняется вдохновением, отличным настроением и самыми яркими и прекрасными событиями!

***

Ты красива и умна,

Ты подруженька моя,

Мне с тобою повезло,

Мне с тобою хорошо!

И сегодня поздравляю,

С днем прекрасным, дорогим,

В этот день тебе желаю,

Чтоб сбывались все мечты!

***

Так что, лучшие подружки, с праздником вас. Если вы отмечаете этот день, значит, на вас можно рассчитывать и вы верите в женскую дружбу!

Открытки с Днем подруги прикольные