День подруги 2020 – поздравления и красивые картинки для подруженьки

Оригинальные и прикольные поздравления с Днем подруги – своими словами в прозе, в стихах, короткие смс и красивые открытки – в материале Главреда.
Любимая подруга – главная драгоценность любой девушки. Поэтому и День подруги 2020 для девчонок – особенный праздник. Пусть он и неофициальный, зато очень популярный, веселый и нужный.
День подруги в Украине 2020 отмечается в эту субботу: это всегда 1 августа. Он идет следом за праздником 30 июля, когда отмечается Международный день дружбы. Только этот – чисто девчачий, с конфетками, радостными визгами и самыми задушевными разговорами.
В этот день звучат оригинальные и прикольные поздравления с Днем подруги – своими словами в прозе, в стихах и короткие смс. Дарятся красивые картинки, открытки и гифки на День подруги – для самой лучшей и близкой подруги, почти что сестры.
Только самые искренние, душевные и трогательный поздравления с Днем подруги в Украине подобрал Главред.
Мы также подобрали трогательные и прикольные поздравления с Днем подруги на украинском языке – проза, стихи, короткие смс, картинки с Днем подруги – в материале День подруги в Україні – красиві щирі привітання та листівки.
С Днем подруги – поздравления своими словами в прозе, стихи и смс
Поздравляю тебя с нашим праздником – Днем подруги, солнышко! Ты для меня не просто человек, с которым можно поговорить и посмеяться, ты – моя служба поддержки, понимания и совета. Спасибо тебе за всё. Я тобой очень дорожу. Желаю, чтобы наша дружба всегда оставалась жива и крепка. Желаю тебе счастливой жизни, а в ней пусть будет всё, что пожелаешь.
***
Представь себе: уже так много
Прошли с тобой плечом к плечу,
И до сих пор – одна дорога.
Я с радостью сказать хочу,
Что счастлива дружить с тобою,
Тайны душевные делить.
Мы справимся с любой бедою,
Ведь проще вместе пережить.
И радость мы разделим также,
Без черной зависти и зла.
Как дорожу я дружбой нашей!
***
Милая моя, поздравляю тебя с Днем подруги и желаю тебе, дорогая, волшебства и сказок в жизни, большой удачи и любви, ярких красок и мгновений. Будь всегда гениальной, очаровательной, совершенной, вдохновлённой, а, главное – счастливой, подружка.
***
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
***
Желаю крепкого здоровья, огромного счастья, широчайших перспектив, больших достижений, великих побед, постоянного изобилия, интересных событий и ярких путешествий! Пусть удача и успех всегда сопутствуют тебе!
***
Я с тобой давно дружу,
Без тебя я не могу,
Ты союзник верный мой,
Очень дорожу тобой!
В общем, милая, родная,
С Днем подруги поздравляю я!
Тебя всем сердцем обожаю,
Не могу я без тебя!
***
Поздравляю с Днем подруги! Будь здорова и счастлива! Крепко обнимаю тебя и целую! Желаю гармонии в жизни! Пусть сбываются твои сокровенные мечты и желания, пусть жизнь наполняется вдохновением, отличным настроением и самыми яркими и прекрасными событиями!
***
Ты красива и умна,
Ты подруженька моя,
Мне с тобою повезло,
Мне с тобою хорошо!
И сегодня поздравляю,
С днем прекрасным, дорогим,
В этот день тебе желаю,
Чтоб сбывались все мечты!
***
Так что, лучшие подружки, с праздником вас. Если вы отмечаете этот день, значит, на вас можно рассчитывать и вы верите в женскую дружбу!