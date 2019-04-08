В Днепре убийце полицейских Пугачеву огласили приговор

Убийца полицейских получил пожизненный рок заключения / Фото: Facebook/Ярослав Тракало

Кировский районный суд Днепра вынес приговор бывшему бойцу полка Тоонадо Александру Пугачеву, который 25 сентября 2016 года расстрелял полицейских, остановившие его за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщил в Facebook спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, убийцу патрульных в Днепре приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Согласно решению суда, Пугачев должен возместить 3 миллиона гривен моральной компенсации матери погибшей патрульной Ольге Макаренко и 26 тысяч гривен управлению патрульной полиции Днепра за повреждение имущества.

Осужденный не признал себя виновным в содеянном и на протяжении хода расследования со следствием не сотрудничал.

"Впрочем, 5-летней дочери Артема Кутушев Каролине это не вернет папы. А двум несовершеннолетним сыновьям Ольги Макаренко – маму", - отметил Тракало.

Как известно, Пугачев цинично застрелил патрульного и ранил его напарницу, которая от полученных травм умерла. Подозреваемого нашли в одной из больниц Днепра. Полицейская, которую застрелил Пугачев, перед смертью успела выстрелить ему в живот.

Напомним, Пугачев отказывался давать показания на заседаниях суда.