В Днепре убийце полицейских Пугачеву огласили приговор

Экс-торнадовец получил пожизненный срок заключения.
Кировский районный суд Днепра вынес приговор бывшему бойцу полка Тоонадо Александру Пугачеву, который 25 сентября 2016 года расстрелял полицейских, остановившие его за нарушение правил дорожного движения.
Как сообщил в Facebook спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, убийцу патрульных в Днепре приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.
Согласно решению суда, Пугачев должен возместить 3 миллиона гривен моральной компенсации матери погибшей патрульной Ольге Макаренко и 26 тысяч гривен управлению патрульной полиции Днепра за повреждение имущества.
Осужденный не признал себя виновным в содеянном и на протяжении хода расследования со следствием не сотрудничал.
"Впрочем, 5-летней дочери Артема Кутушев Каролине это не вернет папы. А двум несовершеннолетним сыновьям Ольги Макаренко – маму", - отметил Тракало.
Как известно, Пугачев цинично застрелил патрульного и ранил его напарницу, которая от полученных травм умерла. Подозреваемого нашли в одной из больниц Днепра. Полицейская, которую застрелил Пугачев, перед смертью успела выстрелить ему в живот.
Напомним, Пугачев отказывался давать показания на заседаниях суда.