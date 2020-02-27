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В полиции рассказали скандальные подробности о побоище в Харькове

27 февраля 2020, 17:54

Всего полицейские доставили в участок 53 человека

Стычки в Харькове
Стычки в Харькове / hk.npu.gov.ua

Правоохранители рассказали подробности о стычках в Харькове возле рынка Барабашово. Отмечается, что всего полицейские доставили в участок 53 участника беспорядков.

"В отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи", - говорится в сообщении пресс-службе полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции. При этом во время осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства.

По данному факту правоохранители открыли дело по части 1 статьи 294 "Массовые беспорядки" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Стычки в Харькове
Стычки в Харькове

Кроме того, во время беспорядков демонстративно сожгли флаг Украины.

"Во время заварушки на Барике сожгли национальный флаг. А это между прочим статья 338 УК Украины", – говорится в сообщении Twitter-аккаунте "Х**вая Салтовка".

Как ранее сообщал Главред, мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал массовые потасовки возле рынка Барабашово. 

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