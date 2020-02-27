В полиции рассказали скандальные подробности о побоище в Харькове

Стычки в Харькове / hk.npu.gov.ua

Правоохранители рассказали подробности о стычках в Харькове возле рынка Барабашово. Отмечается, что всего полицейские доставили в участок 53 участника беспорядков.

"В отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи", - говорится в сообщении пресс-службе полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции. При этом во время осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства.

По данному факту правоохранители открыли дело по части 1 статьи 294 "Массовые беспорядки" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Кроме того, во время беспорядков демонстративно сожгли флаг Украины.

"Во время заварушки на Барике сожгли национальный флаг. А это между прочим статья 338 УК Украины", – говорится в сообщении Twitter-аккаунте "Х**вая Салтовка".

Во время заварушки на Барике сожгли национальный флаг. А это между прочим статья 338 УК Украины ?? pic.twitter.com/2zL16S9KWg — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) February 27, 2020

Как ранее сообщал Главред, мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал массовые потасовки возле рынка Барабашово.