Стреляли по коммунальщикам: Кернес нашел виновного в беспорядках в Харькове

Стычки возле рынка Барабашово / hk.npu.gov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал массовые потасовки возле рынка Барабашово. По его словам, виновником является владелец рынка – народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Александр Фельдман.

При этом Кернес считает, что титушек, которые орудовали на месте инцидента, нанял нардеп от ОПЗЖ.

"Эти люди наняты Фельдманом… Это люди, которые здесь получают деньги", – цитирует мэра Харькова Интерфакс-Украина.

Кроме того, он указал, что титушки набросились на коммунальщиков, когда те попытались демонтировать арку.

"Есть решение горсовета о демонтаже данной конструкции, на которую нет ни одного документа. Также есть решение горсовета о демонтаже другой конструкции, рекламной, которая установлена не по закону. Сюда сегодня приехали коммунальщики в которых начали стрелять, бросать какие-то гранаты, дым пускать, пугать их и так далее. Поэтому я приехал сюда, чтобы поговорить с людьми", – объяснил Кернес.

Также он отметил, что через незаконный рынок планируют проложить дорогу, а предпринимателям выделят другое место.

Как ранее сообщал Главред,в ходе массовой драки в центре Львова молодчики "отметелили" полицейских.