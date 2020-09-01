Собраны ключевые факты из биографии Владислава Крапивина / Скриншот

Умер Владислав Крапивин – 81-летний российский и советский детский писатель. Литератор скончался в российском Екатеринбурге в Свердловской областной клинической больнице №1 в 06:40 по местному времени.

Главред решил собрать главные факты из биографии литератора – где родился, учился и работал, что написал, какие награды получил, сколько у него детей.

Где родился, учился и работал Владислав Крапивин

Родился в Тюмени 14 октября 1938 года, его родители имели педагогическое образование. После школы хотел пойти по стопам родителей, но вместо педагогического образования получил журналистское – учился в Уральском университете им. Горького на факультете журналистики.

До окончания вуза начал работать в газете Вечерний Свердловск. В 1961-м в Свердловске создал детский отряд Каравелла, в отраде изучали фехтование, морское дело и журналистику.

В 1962-м стал сотрудником журнала Уральский следопыт и проработал там до конца 1965 года.

До 2013 года руководил Школой литературного мастерства В. Крапивина, которая была создана в 2007-м на базе Тюменского университета.

Владислав Крапивин – книги

Является автором около 250 произведений для детей и юношества – рассказов, повестей и романов.

Первая книга писателя – Рейс Ориона – была издана в 1962 году в Свердловске.

По мнению литературоведа Сергея Борисова, базовыми произведениями Крапивина являются:

Сказки Севки Глущенко (1982);

Журавленок и молнии (1981);

Ковер-самолет (1975);

Мушкетер и фея (1975);

Мальчик со шпагой (1973-1975);

Алые перья стрел (1971);

Тень Каравеллы (1970);

Бегство рогатых викингов (1969);

Валькины друзья и паруса (1966);

Оруженосец Кашка (1965).

Одним из лучших произведений Крапивина считается роман Бронзовый мальчик.

Книги писателя переведены на много языков, они много раз издавали не только на родине, но и в США, в Японии, в Италии, во Франции, в Германии, в Румынии, в Венгрии, в Болгарии и в Польше.

Владислав Крапивин – награды

В 2009 стал кавалером Ордена Почета, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства.

В 2006-м появилась Международная детская литературная премия им. В. Крапивина, которая присуждается раз в год.

Личная жизнь Владислава Крапивина

Крапивин женился в 1964-м, его жену зовут Ирина. У писателя есть двое сыновей – Павел и Алексей.