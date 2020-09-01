Собрано все, что нужно знать о жизни и творчестве, Крапивина.
Умер Владислав Крапивин – 81-летний российский и советский детский писатель. Литератор скончался в российском Екатеринбурге в Свердловской областной клинической больнице №1 в 06:40 по местному времени.
Главред решил собрать главные факты из биографии литератора – где родился, учился и работал, что написал, какие награды получил, сколько у него детей.
Где родился, учился и работал Владислав Крапивин
Родился в Тюмени 14 октября 1938 года, его родители имели педагогическое образование. После школы хотел пойти по стопам родителей, но вместо педагогического образования получил журналистское – учился в Уральском университете им. Горького на факультете журналистики.
До окончания вуза начал работать в газете Вечерний Свердловск. В 1961-м в Свердловске создал детский отряд Каравелла, в отраде изучали фехтование, морское дело и журналистику.
В 1962-м стал сотрудником журнала Уральский следопыт и проработал там до конца 1965 года.
До 2013 года руководил Школой литературного мастерства В. Крапивина, которая была создана в 2007-м на базе Тюменского университета.
Владислав Крапивин – книги
Является автором около 250 произведений для детей и юношества – рассказов, повестей и романов.
Первая книга писателя – Рейс Ориона – была издана в 1962 году в Свердловске.
По мнению литературоведа Сергея Борисова, базовыми произведениями Крапивина являются:
- Сказки Севки Глущенко (1982);
- Журавленок и молнии (1981);
- Ковер-самолет (1975);
- Мушкетер и фея (1975);
- Мальчик со шпагой (1973-1975);
- Алые перья стрел (1971);
- Тень Каравеллы (1970);
- Бегство рогатых викингов (1969);
- Валькины друзья и паруса (1966);
- Оруженосец Кашка (1965).
Одним из лучших произведений Крапивина считается роман Бронзовый мальчик.
Книги писателя переведены на много языков, они много раз издавали не только на родине, но и в США, в Японии, в Италии, во Франции, в Германии, в Румынии, в Венгрии, в Болгарии и в Польше.
Владислав Крапивин – награды
В 2009 стал кавалером Ордена Почета, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства.
В 2006-м появилась Международная детская литературная премия им. В. Крапивина, которая присуждается раз в год.
Личная жизнь Владислава Крапивина
Крапивин женился в 1964-м, его жену зовут Ирина. У писателя есть двое сыновей – Павел и Алексей.