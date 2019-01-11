Газпром не пойдет на переговоры с Украиной до выборов - эксперт

Алексей Миллер / Газпром

Заявление Юрия Витренко относительно нежелания Газпрома обсуждать с Нафтогазом вопросы транзита газа без отказа украинской стороны от победы в Стокгольмском арбитраже – не новость.

Такое мнение выразил энергетический эксперт Валентин Землянский в комментарии Главреду, отметив, что ранее министр энергетики РФ Александр Новак озвучил ту же самую позицию.

"Российская сторона готова к переговорам и поиску компромиссных решений в случае, если на повестку дня будет поставлен вопрос внесудебного урегулирования решений в Стокгольме. Так что удивление Витренко явно напускное", - отметил Землянский.

Читайте такжеКиев обменял транзитный потенциал Украины на церковные вопросыПо его словам, Газпром не готов идти на переговоры в нынешнем формате с действующей украинской властью, а также Коболевым и Витренко, как ее представителями.

"В этой позиции больше политической составляющей, чем экономической. В марте у Коболева заканчивается контракт с Нафтогазом, 31 марта пройдут президентские выборы и вопрос, что будет происходить после этих выборов, остается открытым. Поэтому Газпром будет затягивать время до появления новых переговорщиков со стороны Украины, а дальше все будет зависеть от того, кто придет к власти и какой внешнеполитический курс выберет Украина – будет ли нынешний курс откорректирован и состоится ли снижение градуса напряженности в отношениях между Киевом и Москвой", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось ранее, глава Нафтогаза Андрей Коболев отметил, что госкомпания готовит новый судебный иск против Газпрома, но готова от него отказаться в случае, если российский монополист даст гарантии транзита топлива через украинскую ГТС.