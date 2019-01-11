Нафтогаз: Без отказа Украины от победы в Стокгольме Газпром обсуждать транзит не собирается

Нафтогаз пожаловался на шантаж Газпрома / Униан

Судя по всему, Россия не собирается обсуждать с Украиной вопросы транзита газа без отказа украинской стороны от победы в Стокгольмском арбитраже.

Как заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook, Газпром четко требует сначала "восстановить баланс" в отношениях между Нафтогазом и Газпромом – и только потом согласен начинать реальные переговоры по транзиту. Свои действия российский монополист оправдывает тем, что решение арбитража якобы нарушили этот "баланс в отношениях".

"Что это (отказ от решений арбитража – ред.) будет означать для Украины? Без победы в арбитраже по контракту на поставку газа и контракту за транзит сегодня мы бы должны были заплатить "Газпрому" более $73 млрд по обязательствам "бери или плати" по 2012-2018 годы и $4 млрд за газ, поставленный в 2014 2015 годах. Мы должны покупать газ у "Газпрома" по цене выше, чем мы покупаем газ из Европы. При этом в 2019 году на базе "бери или плати" мы должны были заплатить за газ на $11 млрд больше (или в 5,5 раза больше) за полученную транзитную выручку. И мы не могли бы требовать доплаты $2,7 млрд за транзит", – пояснил Витренко.

Читайте такжеЕсли "Нафтогаз" вступит в переговоры с "Газпромом" - он уже проигралПри этом Россия считает, что Украина должна платить ей за газ в 6 раз больше, чем получает за транзит, рассказал представитель НАК.

"Фактом также является то, что Россия хочет, чтобы плата Украине за транзит была лишь относительно небольшой скидкой от платы за российский газ, который должна покупать Украина. То есть Украина должна платить России за газ в 6 раз больше, чем Украина получает за транзит. Деньги должны идти из Украины в Россию, а не наоборот. Это и является приемлемым "балансом в отношениях" для России, который они хотят восстановить", – заключил Витренко.

Ранее российские пропагандисты "пожалели" украинцев из-за цен на газ и холодов. "Рупор Кремля" всполошился из-за обещания Нафтогаза отказаться от нового иска против Газпрома. Этот вопрос намерены вынести на трехсторонние переговоры для осуществления давления на Россию.

Напомним, трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей РФ, Украины и Евросоюза пройдут 21 января в Брюсселе.

При этом руководитель украинского МИД Павел Климкин заявил о том, что во время грядущих трехсторонних переговоров по газу официальный Киев будет настаивать на приобретении транзитного газа на восточной границе государства.