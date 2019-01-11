"Мрут без нашего газа": российские пропагандисты "пожалели" украинцев из-за цен на газ и холодов

11 января 2019, 10:17

"Рупор Кремля" всполошился из-за обещания Нафтогаза отказаться от нового иска против Газпрома.

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Российские пропагандисты "пожалели" украинцев из-за цен на газ и холодов / Униан

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева выкрутила факты так, будто в Украине массово умирают люди без "дешевого" газа из РФ: из-за высоких цен на голубое топливо и холодной зимы украинцам, по ее словам, греться нечем, отсюда обморожения и смерти о них.

"В Украине поговорка "На зло маме отморожу уши" заиграла новыми, наверное, красками. А новые тарифы на тепло от МВФ обрекли Украину на тотальное замерзание. Только этой зимой от обморожений и переохлаждений умерли, только вдумайтесь, 64 человека! Больше тысячи человек, и это тоже официальная украинская статистика, пострадали!" — объявила Скабеева.

В целом, большую часть эфира пропагандистской кремлевской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" посвятили заявлению Нафтогаза, что НАК готова отказаться от нового арбитражного иска против Газпрома, сумма которого составит 11,6 млрд долларов, для сохранения транзита газа через территорию Украины после запуска в работу газопровода Северный поток-2.

Читайте такжеУ Нафтогаза с Газпромом сложились БДСМ-отношенияВ том пропагандисты увидели "перемогу" и готовность украинских политиков, президента Петра Порошенко в частности, сдаться и пойти на уступки стране-агрессору. При этом красной нитью программы прошел тезис, на все лады склоняемый ведущими, что Россия Украине ничего не должна и что "Украина пытается с РФ разговаривать с позиции силы – но это смешно".

Напомним, трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей РФ, Украины и Евросоюза пройдут 21 января в Брюсселе.

При этом руководитель украинского МИД Павел Климкин заявил о том, что во время грядущих трехсторонних переговоров по газу официальный Киев будет настаивать на приобретении транзитного газа на восточной границе государства.

Как сообщалось, Украина обязалась перед МВФ повысить с мая цену на газ для населения. Ожидается, что стоимость вырастет на 15%. При этом с 1 ноября 2018 года Кабмин уже повысил цену на газ для населения на 23,5% – до 8550 грн за 1 тыс. кубометров. В Украине 1 января 2019 года вступило в силу подорожание тарифов на отопление и горячую воду.

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Газпром газ Нафтогаз цены на газ Ольга Скабеева
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