Украина обязалась перед МВФ повысить с мая цену на газ

Население будет получать газ по рыночной цене / Фото: УНИАН

Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2019 года повысить цену на газ для населения на 15%, а затем с 2020 года приравнять украинские цены к рыночным.

Как сообщает УНИАН, такие требования прописаны в Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.

"В качестве первого шага к либерализации тарифов на газ правительство приняло решение о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26 процентов, вступившее в силу с 1 ноября 2018 года, и еще на 15 процентов - с 1 мая 2019 года", - говорится в программе.

В документе подчеркивается, что, согласно условиям МВФ, с 1 января 2020 года цены на газ в Украине должны соответствовать рыночным.

Напомним, в Украине 1 января 2019 года вступило в силу подорожание тарифов на отопление и горячую воду.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% – до 8550 грн за 1 тыс. кубометров.