Крупнейший газоносный участок в Черном море собрались отдать американцам с сомнительной репутацией – расследование / exo.in.ua

Разработкой и добычей углеводородов на "Дельфине" – одном из крупнейших газоносных участков в Черном море – хочет заняться американская компания с сомнительной репутацией. И шансы осуществить желаемое у нее крайне велики, выяснили журналисты.

Как говорится в расследовании журналистов программы Схемы: коррупция в деталях, Кабмин объявил конкурс на право распределения нефти и газа на участке рекордной площади (9,4 тыс. кв. км) в апреле этого года. Причем сделал это в ответ на обращение американской компании Frontera Resources, которая и претендует на 300 млн тонн сырья на шельфе Черного моря.

Условия для инвестора:

1,5 млрд гривен инвестиций на разведку,

минимум 5 скважин за первые пять лет,

госдоля прибыльной продукции должна составлять не менее 11%.

Результаты конкурса обещают раскрыть уже 12 июня.

Читайте такжеМосква строит грандиозные планы по добыче нефти в АрктикеПо данным журналистов Схемы, у Frontera Resources уже есть сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а судя по ее финансовому отчету за часть 2017 и 2018 годы компания является убыточной. Причем инвестиционный банкир Эрик Найман убыточность компании называет "хронической".

"Им не удается зарабатывать деньги. Причем они так "проедают" капитал, которого не так уж и много. У них дефицит собственного капитала. Минус 37 млн долларов собственного капитала и убытки ежегодные генерируются в районе по несколько миллионов долларов в год", – рассказал Найман.

В конце 2016 Frontera выиграла аналогичный украинскому конкурс на огромный участок в Молдове, рассказала журналистка-расследователь из Кишинева Виктория Додон. Однако есть подозрения, что он был фиктивным. Причем за два с половиной года компания не начала там никаких работ.

"Они обещали, что будут инвестировать по крайней мере 500 миллионов долларов во все работы, откроют сотни новых рабочих мест и поставят на рынок не менее 100 миллионов баррелей нефти", – отметила Додон.

Что касается проекта в Грузии, то Frontera пробурила несколько скважин и начала поставлять газ, однако того хватает лишь для внутреннего рынка – несмотря на обещания компании поставлять газ на экспорт.

В свое время министр энергетики Каха Каладзе в Грузии открыто обвинял компанию в том, что та специально завышает реальные показатели запасов нефти и газа – чтобы искусственно повысить инвестиционную привлекательность компании.

В самой Frontera Resources расследование до сих пор никак не прокомментировали.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский (в прошлом — Свинарчуки). После этого глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.

Позже журналисты сообщили, что бывший генеральный директор Укрспецэкспорта, который входит в состав Укроборонпрома, гендиректор госконцерна Павел Букин с помощью посредников — Игоря Гладковского и его друга Виталия Жукова — купил в России шесть высотомеров для выполнения контракта по ремонту казахского самолета Ан-26.