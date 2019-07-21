Что будет с долларом после выборов

В минувшую пятницу доллар резко подскочил до 26 грн/$. Эксперты объяснили Главреду, чего ждать после выборов и как сильно политические события влияют на курс валют.

"Сегодня практика показывает, что политические события, такие как президентские и парламентские выборы, на ситуацию с курсом влияют минимально. Потому что как до президентских выборов были разные ожидания, так и после, но они не оправдались. Были небольшие колебания гривны и больше в сторону укрепления, чем девальвации", - говорит экономист Андрей Новак.

И добавляет, что сейчас на валютном рынке происходят обычные процессы – курс немного укрепляется, потом идет девальвация.

"Но амплитуда этих колебаний в границах обычных ежедневных торгов на межбанке, что потом отображается на наличном курсе. И после парламентских выборов я не ожидаю особых скачков курса гривны, для этого нет веских экономических и финансовых оснований. Новоизбранный президент вместе со своей командой заявил, что сотрудничество с Международным валютным фондом будет продолжаться - никаких резких движений Украине не будет делать. И со стороны МВФ прозвучали сигналы, то есть, как минимум будет завершена действующая программа финансовой помощи стэнд-бай. А после этого будет идти речь о новой программе. Сотрудничество продолжится", - объяснил эксперт.

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Он добавляет, что также продолжится партнерство с Международным банком, Европейским банком реконструкции и развития, правительствами десятков стран. А это обозначает, что особых финансовых срывов не предвидится.

"Есть рост негативного сальдо торговли, которое, к сожалению. Но оно компенсируется прямым валютным притоком от наших заробитчан, который идет достаточно высокими темпами. И он перекрывает валютный отток. Оснований для неожиданностей на валютном рынке нет. Но конечно многое будет зависеть от того, как поведет себя новое правительство, сформированное после парламентских выборов. А также - какой будет политика Нацбанка и будет ли там меняться руководство. Но думаю, что никаких резких шагов не ожидается", - прогнозирует Андрей Новак.

Экономический эксперт Александр Охрименко говорит, что курс доллара все-таки подскочит. Но связано это будет не с политическими процессами в стране.

"Выборы вообще никак не влияют на курс валют, и после того, ка кони пройдут никаких существенных изменений не будет. Но у нас сложились сезонные традиции – как правило летом происходит ревальвация, а осенью будет девальвация. И если осенью вы увидите, что курс будет 27 грн/$, то не нужно делать выводы о влиянии выборов или Национального банка", - говорит Охрименко.

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И добавляет, что сейчас в стране избыток валюты, которую Нацбанк постоянно выкупает, а она не заканчивается.

"Сейчас Украина перегружена валютой. И осенью спрос на нее вырастет, а НБУ будет частично продавать. Но существенной девальвации не прогнозируется, у нас отсутствуют факторы, которые могут стимулировать ее. И сейчас скорее проблема с инфляцией, которая действительно присутствует", - говорит Охрименко.

Что касается сезонных скачков валюты, то он объясняет – летом на импортные товары нет покупателей.

"Как правило, люди более активно приобретают смартфоны, машины и бытовую технику ближе к концу года. А после нового года и летом это не выгодно, такая сложилась закономерность", - уточнил эксперт.