Психологический порог пробит: доллар и евро безудержно рванули вверх

Доллар и евро безудержно рванули вверх / Reuters

Не дожидаясь выборов в Раду 2019, которые пройдут 21 июля, курс доллара и евро в Украине резко подскочили.

Даже официальный курс доллара снова вернулся за психологическую отметку в 26 грн/$.

Курс валют от НБУ на 19 июля

Официальный курс доллара к гривне за сутки подскочил на 17 копеек. А официальный курс евро к гривне вырос на 20 копеек.

Курсы валют НБУ на 19.07.2019:

1 доллар США — 26,03 грн/$;

1 евро — 29,1953 грн/евро;

1 польский злотый — 6,854001 грн;

10 российских рублей — 4,143 грн.

Официальный курс доллара и евро от НБУ формируется по результатам операций на межбанке за день – как средневзвешенный. Население валюту купить по официальному курсу НБУ не может.

Валютный прогноз

Экономист, издатель и эксперт по макроэкономике Михаил Кухар заверял, что осенью 2019 курс гривны опустится максимум до 28 грн/$. Он не видит предпосылок, чтобы до конца года гривна свалилась ниже коридора в 27,2-27,2 грн/$.

Глава Штатов Дональд Трамп недоволен слишком высоким курсом доллара США. Он хочет, чтобы доллар был дешевле: это сделает американские экспортные товары более конкурентными.

Курс валют: котировки доллара на межбанке

Межбанк 19-07-2019 открылся снижением безналичного курса доллара на 9 копеек – до 25,96 грн/$ в продаже, а в покупке – до 25,92 грн/$. Курс евро опустился в продаже на 1 копейку – до 29,22 грн/евро.

Курс доллара: черный рынок

Наличный курс доллара тоже растет, хоть и медленно: продают населению валюту, в среднем, по 26,10 грн/$, а выкупают у людей по 26 грн/$.

Наличный курс евро подрос на 5-10 копеек и находится в диапазоне 29,10-29,25 грн/евро.

ПриватБанк: курс валют

Курс валют в ПриватБанке в продаже вырос на 5 копеек: доллары покупают по 25,85 грн/$, а продают по 26,25 грн/$.

Курс евро в ПриватБанке поднялся на 5 копеек и в продаже, и в покупке – до 28,85-29,50 грн/евро.

Курс валют: Ощадбанк

Курс валют в Ощадбанке за сутки вырос на 10-15 копеек: доллары покупают по 25,90 грн/$, а продают населению по 26,45 грн/$.

Курс евро к гривне подскочил на 10 копеек составляет 28,70-29,55 грн/евро.