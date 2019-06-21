Курс валют на 21 июня: доллар и евро подорожали

21 июня 2019, 09:39

Сегодня, 21 июня, в банках Киева стоимость доллара составляет 26,37.

деньги
Курс валют / Фото: Reuters

В пятницу, 21 июня, в Национальном банке Украины (НБУ) опубликовали обновленный официальный курс доллара и евро.

НБУ понизил курс гривны белее чем на четыре копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс валют от Нацбанка на пятницу, 21 июня 2019

  • 100 долларов стоят 26,375876 (20 июня - 2638,8427)
  • 100 евро стоят  29,823203 (20 июня - 2952,0733)

Курс валют, межбанк

В пятницу на межбанке после открытия один доллар покупали по 26,3100, а продавали – 26,3400. Курс евро: 29,7224 – 29,7510 (покупка-продажа).

Наличный курс валют

Сегодня в банках Киеве стоимость доллара колеблется от 26.15 до 26.25 покупка и 26.33 – 26.60 продажа. 

Курс валют, ПриватБанк

В Привате один доллар стоит 26,15 грн, а продают валюту по 26, 0 грн. Курс евро к гривне составляет 29,15/29,90.

Курс валют, Ощадбанк

В Ощадбанке доллар покупают за 26,10, а продают 26, 60. В этом банке евро стоит 29,15/29,90.

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