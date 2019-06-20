Курс валют на 20 июня: гривна немного "подвинула" доллар и евро

20 июня 2019, 09:51

Сегодня в банках Киева доллар покупают по курсу 26,1-26,3 грн.

Курс валют на 20-06-2019: Нацбанк укрепил гривну к доллару и евро
Нацбанк укрепил гривну к доллару и евро / fdlx.com

В Украине гривна немного "подвинула" доллар и евро — официальный курс украинской валюты повышен по отношению к американской и европейской валюте.

Национальный банк снизил курс доллара на 5 копеек, а курс евро — на 1 копейку.

Курс валют от НБУ на четверг, 20 июня:

  • 100 долларов стоят 2633,4256 грн (19 июня — 2638,8427);
  • 100 евро стоят 2951,2801 грн (2952,0733).

Официальный курс валют устанавливают после того, как закрывается межбанк, и он является средневзвешенным. Население не может купить валюту по курсу Нацбанка.

Курс, межбанк

В среду, 19 июня, не межбанке после открытия доллар покупали по 26,3550 грн, а продавали по 26,3800. К закрытию межбанка "бакс" торговался на уровне открытия — 26,3550-26,3800 грн, сообщает Укрдилинг.

Наличный курс валют на сегодня

В киевских банках доллар покупают по стоимости 26,1-26,3 грн, а продают по цене 26,3970-26,55, пишет finance.ua.

Курс, ПриватБанк

В Привате один доллар стоит 26,5 грн, а покупают американскую валюту по 26,15 грн.

/ Скриншот с privatbank.ua

Курс валют, Ощадбанк

В Ощадбанке доллар стоит 26,6 грн, а покупают "бакс" по 26,1 грн. В этом банке евро стоит 29,9, а рубль — 0,42 грн.

/ Скриншот с oschadbank.ua

Курс доллара, черный рынок

Сегодня в Киеве на черном рынке американскую валюту покупают по средней стоимости 26,34 грн, а средняя цена при продаже — 26,39.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законе о госбюджете Украины на 2019-й курс доллара к концу текущего года прогнозировался на уровне 29,4 грн.

Позже в Кабмине спрогнозировали, что на конец 2020-го в нашей стране курс доллара будет на уровне 29,4 грн, а на конец 2021-го немного подрастет — достигнет отметки в 30,5 грн.

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